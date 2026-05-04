Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • If You Are Throwing Mosambi Peel As Garbage Stop Use This Method To Increase The Glow On The Face

मोसंबीची साल कचरा म्हणून फेकून देत असाल तर थांबा! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सालीचा वापर

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी कोणतेही महागडे स्किन केअर करण्याऐवजी मोसंबीच्या सालीचा वापर करून घरीच फेसपॅक तयार करावा. यामुळे त्वचेवरील ग्लो वाढण्यास मदत होते.

Updated On: May 04, 2026 | 09:49 AM
मोसंबीची साल कचरा म्हणून फेकून देत असाल तर थांबा! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा सालीचा वापर

मोसंबीची साल कचरा म्हणून फेकून देत असाल तर थांबा! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा सालीचा वापर

Follow Us:
Follow Us:

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं फळे खायला खूप जास्त आवडतात. मोसंबी, संत्री, सफरचंद इत्यादी फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. आहारात प्रामुख्याने विटामिन सी असलेल्या फळांचे सेवन करावे. विटामिन सी युक्त फळे खाल्ल्यामुळे आरोग्य चांगले राहते, चेहऱ्यावरील ग्लो कायम टिकून राहतो. पण वातावरणात होणारे बदल, जंक फूडचे अतिसेवन, पोषक घटकांची कमतरता, कामाचा वाढलेला तणाव, धूळ माती प्रदूषणामुळे त्वचेच्या असंख्य वाढू लागतात. चेहऱ्यावर आलेले डाग कमी करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी महागड्या स्किन ट्रीटमेंट तर कधी महागडे स्किन केअर वापरून त्वचेची काळजी घेतात. पण याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही. त्वचेची योग्य पद्धतीने काळजी न घेतल्यास चेहऱ्यावरील ग्लो कमी होऊन जातो आणि त्वचा खूप जास्त निस्तेज दिसते.(फोटो सौजन्य – istock)

थंडगार बर्फाच्या पाण्यात चेहरा बुडवून ठेवल्यास त्वचेवर राहील फ्रेशनेस, जाणून घ्या नियमित बर्फ लावण्याचे भन्नाट फायदे

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग, पुरळ आणि डाग घालवण्यासाठी महिला कायमच विटामिन सी युक्त फेसवॉश किंवा फेस सिरमचा वापर करतात. पण यामुळे फारसा परिणाम दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला मोसंबीच्या सालीचा वापर करून फेसपॅक बनवण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. मोसंबी आणल्यानंतर त्याच्या वरील साल काढून फेकून दिली जाते. पण साल फेकून देण्याऐवजी या पद्धतीने तुम्ही मोसंबीच्या सालीचा फेसपॅक त्वचेला लावण्यासाठी बनवू शकता.

मोसंबीच्या सालीचा फेसपॅक बनवण्यासाठी सोपी कृती:

सर्वप्रथम, मोसंबीच्या साली सोलून उन्हात दोन ते तीन दिवस वाळवण्यासाठी ठेवा. साली व्यवस्थित कडक झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या. सालींची पावडर तयार करा. ही पावडर तुम्ही पुन्हा पुन्हा वापरू शकता. वाटीमध्ये तयार केलेली मोसंबीची पावडर घेऊन त्यात गुलाब पाणी आणि थोडस दही घालून पेस्ट तयार करा. घट्टसर पेस्ट तयार केल्यानंतर ब्रशच्या मदतीने संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा. त्यानंतर हातांना पाणी हलक्या हाताने मसाज करा आणि थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि फोड कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावरील काळे डाग नष्ट होतील.

मोसंबीच्या सालीमध्ये असलेल्या गुणधर्मांमुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग कमी होतात. कारण यामध्ये विटामिन सी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. अँटीऑक्सिडंट्स आणि विटामिन सी ने समृद्ध असलेल्या मोसंबीच्या सालीचा वापर त्वचेसाठी केल्यास चेहरा उजळदार आणि देखणा दिसेल. मोसंबीच्या सालीचा वापर केवळ फेसपॅक बनवण्यासाठी नाहीतर स्वच्छता आणि दुर्गंधीनाशक म्हणून सुद्धा केला जातो. स्वयंपाक घरातील मायक्रोवेव्ह किंवा रेफ्रिजरेटरमधून विचित्र घाणीचा वास येत असल्यास वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात संत्र्याची साल ठेवा आणि काहीवेळ मायक्रोवेव्ह चालू करा. यामुळे दुर्गंधीचा कुबट वास नष्ट होण्यास मदत होईल.

मान- पाठीवर वाढलेला काळेपणा होईल कायमचा गायब! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांच्या वापरामुळे त्वचा होईल गोरीपान

घरात कायमच प्रसन्न वातावरणात टिकून राहावे, यासाठी रूम फ्रेशनर वापरले जाते. पण बाजारात मिळणारे महागडे आणि केमिकल युक्त रूमफ्रेशनर वापरण्याऐवजी मोसंबीच्या सालीचा वापर करून बनवलेले रूमफ्रेशनर वापरावे. यामुळे घरात येणारा कुबट वास किंवा दुर्गंधी नष्ट होऊन जाईल. मोसंबीच्या सालीचा वापर विविध पद्धतीने केला जातो. हे आपल्यातील अनेकांना माहित नाही. त्यामुळे मोसंबीच्या आतील गर काढून खाल्ल्यानंतर साल फेकून दिली जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: If you are throwing mosambi peel as garbage stop use this method to increase the glow on the face

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 09:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल
1

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल

Skin Care Tips: AC च्या हवेमुळे स्कीन ड्राय होतेय? मग ‘या’ टिप्स करा फॉलो, चेहरा करेल ग्लो
2

Skin Care Tips: AC च्या हवेमुळे स्कीन ड्राय होतेय? मग ‘या’ टिप्स करा फॉलो, चेहरा करेल ग्लो

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
3

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू
4

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

May 15, 2026 | 03:20 PM
Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

May 15, 2026 | 03:19 PM
Tinder ने ‘या’ राशीच्या लोकांना दिली Good News! सुरु केला Astrology Mode, डेटिंग होणार सोपी?

Tinder ने ‘या’ राशीच्या लोकांना दिली Good News! सुरु केला Astrology Mode, डेटिंग होणार सोपी?

May 15, 2026 | 03:19 PM
Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

May 15, 2026 | 03:19 PM
छत्रपती संभाजीनगरचा ‘वनवास’ संपला! ३३ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी; ४८७ ‘वगळलेले’ भागही समाविष्ट

छत्रपती संभाजीनगरचा ‘वनवास’ संपला! ३३ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी; ४८७ ‘वगळलेले’ भागही समाविष्ट

May 15, 2026 | 03:14 PM
फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

May 15, 2026 | 03:10 PM
Breaking News: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

Breaking News: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

May 15, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM