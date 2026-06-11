Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Importance Of Warm Up Exercises Fitness Tips Injury Prevention Workout Safety

Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

Updated On: Jun 11, 2026 | 07:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

Warm Up Before Workout: व्यायाम, योगा किंवा रनिंग करण्यापूर्वी वॉर्म-अप करणे का गरजेचे आहे, न केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो, जाणून घ्या.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे?
  • वॉर्म-अपचे महत्त्वाचे फायदे
  • योग्य वॉर्म-अप कसा करावा?
आजकाल फिटनेसबाबत जागरूकता वाढत असली तरी अनेक जण व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी वॉर्म-अप करण्याकडे दुर्लक्ष करतात. वेळ वाचवण्याच्या घाईत थेट जिम, रनिंग किंवा इतर व्यायाम सुरू केल्याने शरीरावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, वॉर्म-अप हा कोणत्याही शारीरिक अॅक्टिव्हिटीचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तो शरीराला व्यायामासाठी तयार करतो, स्नायूंमध्ये रक्तप्रवाह वाढवतो आणि दुखापतीचा धोका कमी करतो. योग्य प्रकारे वॉर्म-अप केल्यास व्यायामातील कामगिरीही सुधारते.

Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

वॉर्म-अपचे महत्त्वाचे फायदे

वॉर्म-अप हा कोणत्याही व्यायामाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानला जातो. वॉर्म-अपमुळे स्नायू अधिक लवचिक बनतात आणि सांध्यांची हालचाल सुधारते, त्यामुळे स्नायू ताणणे, लिगामेंटची दुखापत होणे किंवा व्यायामादरम्यान क्रॅम्प येण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. तसेच हलक्या शारीरिक हालचालींमुळे हृदयाचे ठोके हळूहळू वाढतात, ज्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते आणि स्नायूंना अधिक प्रमाणात ऑक्सिजन मिळतो. परिणामी शरीर मुख्य व्यायामासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार होते. याशिवाय, वॉर्म-अपमुळे शरीराची प्रतिक्रिया क्षमता, समन्वय आणि ताकद वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे धावणे, वजन उचलणे किंवा कोणत्याही क्रीडा प्रकारात खेळाडूंना अधिक प्रभावी कामगिरी करता येते आणि त्यांचा परफॉर्मन्सही सुधारतो.

योग्य वॉर्म-अप कसा करावा?

  • ५ ते १० मिनिटे हलके चालणे किंवा जॉगिंग करा.
  • हातांचे गोलाकार फिरवणे (Arm Circles) करा.
  • पाय पुढे-मागे हलवणे (Leg Swings) करा.
  • हलके स्क्वॅट्स आणि लंजेस करा.
  • व्यायामाच्या प्रकारानुसार संबंधित स्नायू सक्रिय करणारे डायनॅमिक स्ट्रेचिंग करा.

वॉर्म-अप करताना या चुका टाळा

  • सुरुवातीलाच जास्त वेगाने व्यायाम करू नका.
  • अचानक उड्या मारणे किंवा झटके देणाऱ्या हालचाली टाळा.
  • वेदना जाणवल्यास जबरदस्ती करू नका.
  • वॉर्म-अपशिवाय थेट तीव्र व्यायाम सुरू करू नका.

लवचिकता आणि हालचालींची क्षमता वाढते

नियमित वॉर्म-अप केल्याने स्नायू, सांधे आणि लिगामेंट्स अधिक सक्रिय होतात. त्यामुळे शरीराची लवचिकता वाढते आणि हालचाली अधिक सहजपणे करता येतात. धावणे, उडी मारणे, वजन उचलणे किंवा इतर कोणताही व्यायाम करताना शरीरावर कमी ताण येतो. यामुळे हालचालींचा वेग आणि समतोल सुधारतो तसेच व्यायामानंतर होणारा स्नायूंचा कडकपणाही कमी होण्यास मदत होते. अवघ्या काही मिनिटांच्या वॉर्म-अपमुळे शरीर व्यायामासाठी सज्ज होते, कामगिरी सुधारते आणि दुखापतीचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. त्यामुळे पुढच्या वेळी जिम, रनिंग किंवा कोणताही व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी वॉर्म-अप करायला विसरू नका.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Foods For Mental Health: मूड सुधारण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ ठरतील फायदेशीर; मानसिक आरोग्यही राहील उत्तम

Web Title: Importance of warm up exercises fitness tips injury prevention workout safety

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

Jun 11, 2026 | 07:31 PM
‘द हिट मॅन शो’! Rohit Sharma मोडणार 37 वर्षांचा ‘हा’ रेकॉर्ड; अफगणिस्तानविरुद्ध भिडणार टीम इंडिया

‘द हिट मॅन शो’! Rohit Sharma मोडणार 37 वर्षांचा ‘हा’ रेकॉर्ड; अफगणिस्तानविरुद्ध भिडणार टीम इंडिया

Jun 11, 2026 | 07:31 PM
एएम/एनएस इंडिया आणि बिट्स पिलानीच्या सहकार्याने पहिल्या एमबीए बॅचचा पदवीदान समारंभ; क्षमता विकासाला नवी दिशा

एएम/एनएस इंडिया आणि बिट्स पिलानीच्या सहकार्याने पहिल्या एमबीए बॅचचा पदवीदान समारंभ; क्षमता विकासाला नवी दिशा

Jun 11, 2026 | 07:29 PM
सुनील तटकरेंची सुनेत्रा पवारांसमोरच भुजबळांवर आगपाखड; ‘छगन भुजबळ शिवसेनेत असताना…’

सुनील तटकरेंची सुनेत्रा पवारांसमोरच भुजबळांवर आगपाखड; ‘छगन भुजबळ शिवसेनेत असताना…’

Jun 11, 2026 | 07:22 PM
Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

Jun 11, 2026 | 07:07 PM
Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती

Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती

Jun 11, 2026 | 07:06 PM
आता याचेही दर वाढले… केस कापणं, दाढी करणं महागलं, जाणून घ्या कोणत्या राज्यात किती रुपयांनी वाढ

आता याचेही दर वाढले… केस कापणं, दाढी करणं महागलं, जाणून घ्या कोणत्या राज्यात किती रुपयांनी वाढ

Jun 11, 2026 | 07:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें