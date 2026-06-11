Foods For Mental Health: मूड सुधारण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ ठरतील फायदेशीर; मानसिक आरोग्यही राहील उत्तम

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दही हे प्रोबायोटिक्सने समृद्ध असते. ते आतड्यांचे आरोग्य सुधारते आणि मानसिक स्वास्थ्यालाही सकारात्मक पाठबळ देते. नियमित दही खाल्ल्याने चिंता वाढवणाऱ्या हानिकारक जीवाणूंचे प्रमाण कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
पालक, मेथी आणि इतर पालेभाज्यांमध्ये मॅग्नेशियम, फायबर आणि बी जीवनसत्त्वे मुबलक प्रमाणात असतात. हे घटक तणाव नियंत्रित ठेवण्यास आणि शरीराला दिवसभर ऊर्जावान ठेवण्यास मदत करतात.
बदामातील मॅग्नेशियम आणि अक्रोडातील ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड मेंदूच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. यामुळे सेरोटोनिनचे प्रमाण संतुलित राहते आणि मूड सुधारण्यास मदत होते.
हळदीतील कर्क्युमिन हा घटक शरीरातील सूज आणि तणावाशी संबंधित समस्या कमी करण्यास मदत करतो. काळी मिरीसोबत हळदीचे सेवन केल्यास त्याचे फायदे अधिक वाढतात.
व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सने परिपूर्ण असलेला आवळा ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यात मदत करतो. त्यामुळे शरीरासह मनही अधिक ताजेतवाने राहते.
मूग डाळीत ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो अॅसिड असते, जे सेरोटोनिन तयार होण्यास मदत करते. त्यामुळे मूगाच्या डाळीचे सेवन केल्याने मन शांत राहण्यास मदत होते.
ही फळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवतात आणि शरीराला आवश्यक पोषक तत्त्वे पुरवतात. त्यामुळे ऊर्जा वाढते आणि मूडही चांगला राहतो.
मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी केवळ व्यायाम आणि झोपच नव्हे, तर संतुलित आहारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. दही, पालेभाज्या, सुका मेवा, हळद, आवळा, मूग डाळ आणि फळे यांसारखे पदार्थ रोजच्या आहारात समाविष्ट केल्यास तणाव कमी होण्यास, मन प्रसन्न राहण्यास आणि एकूणच जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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