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Health Tips: लॅपटॉपवर काम करून शरीर पोखरतंय? Work From Home करणाऱ्यांमध्ये वाढतोय ‘या’ आजारांचा धोका

Updated On: Jun 10, 2026 | 03:43 PM IST
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सारांश

Health Issues Caused by Laptop Use: दिवसभर लॅपटॉपवर काम करण्याची सवय मानदुखी, पाठदुखी, डोळ्यांवरील ताण आणि झोपेच्या समस्यांसारख्या अनेक आरोग्य धोक्यांना कारणीभूत ठरू शकते.

Health Tips: लॅपटॉपवर काम करून शरीर पोखरतंय? Work From Home करणाऱ्यांमध्ये वाढतोय ‘या’ आजारांचा धोका
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विस्तार
  • दिवसभर लॅपटॉपवर काम करता?
  • गंभीर आजारांचा वाढू शकतो धोका
  • कशी काळजी घ्यावी?
आजच्या डिजिटल युगात लॅपटॉप हे विद्यार्थ्यांपासून ते ऑफिस कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शिक्षण आणि सतत स्क्रीनसमोर काम करण्याची वाढती सवय यामुळे अनेकजण दिवसाचे ८ ते १० तास लॅपटॉपसमोर घालवत आहेत. मात्र, या सवयीमुळे शरीरावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. चुकीची बसण्याची पद्धत, सतत स्क्रीनकडे पाहणे आणि मांडीवर लॅपटॉप ठेवून काम करणे यामुळे अनेक आरोग्य समस्या निर्माण होत आहेत. दिवसभर लॅपटॉपवर केल्याने कोणत्या आजारांचा धोका वाढतो, जाणून घ्या.

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लॅपटॉपमुळे कोणते आजार होतात?

तज्ज्ञांच्या मते, सतत लॅपटॉप वापरल्याने मान, पाठ आणि कंबरदुखीच्या समस्या वेगाने वाढतात. अनेकांना डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी आणि झोप न लागण्याचाही त्रास होतो. स्क्रीनमधून निघणाऱ्या ब्लू लाईटमुळे डोळ्यांवर अतिरिक्त ताण येतो. तसेच एका जागी तासन्तास बसल्याने शरीराचा मेटाबॉलिझम मंदावतो आणि वजन वाढण्याचा धोका वाढतो.

‘लॅपटॉप हाई सिंड्रोम’चा वाढता धोका

आरोग्य तज्ज्ञांनी ‘लॅपटॉप हाई सिंड्रोम’बाबतही इशारा दिला आहे. मांडीवर लॅपटॉप ठेवून सतत काम केल्यास त्वचेचे तापमान वाढते आणि त्वचेवर लालसर किंवा काळपट डाग दिसू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये त्वचेच्या गंभीर आजारांचा धोका देखील वाढू शकतो. पुरुषांमध्ये प्रजनन क्षमतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

कीबोर्डवर जिवाणूंची वाढ होण्याची शक्यता

अनेकदा लोक लॅपटॉप वापरताना आपण चेहऱ्याला, डोळ्यांना किंवा तोंडाला स्पर्श करतो, ज्यामुळे इन्फेक्शन होण्याचा धोका वाढतो. संवेदनशील त्वचा असलेल्या लोकांना खाज सुटणे, ॲलर्जी किंवा त्वचेच्या इतर समस्यांचाही अनुभव येऊ शकतो. त्यामुळे, लॅपटॉप वापरल्यानंतर हात स्वच्छ धुणे महत्त्वाचे मानले जाते.

डोळ्यांवर होतो वाईट परिणाम

अनेक तास सतत लॅपटॉपच्या स्क्रीनकडे टक लावून पाहिल्याने डोळ्यांवर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे डोळ्यांमध्ये कोरडेपणा, जळजळ, खाज, लालसरपणा आणि अंधुक दिसणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. स्क्रीनच्या प्रखर प्रकाशामुळे आणि सतत लक्ष केंद्रित करण्यामुळे डोळ्यांचे स्नायू थकतात. या समस्याला डिजिटल आय स्ट्रेन किंवा कॉम्प्युटर व्हिजन सिंड्रोम म्हणतात. वेळेवर लक्ष न दिल्यास डोकेदुखी आणि एकाग्रतेचा अभाव यांसारख्या समस्या देखील उद्भवू शकतात.

मान आणि पाठदुखी

लॅपटॉपवर काम करताना बहुतेक लोक वाकून बसतात, ज्यामुळे मान आणि पाठीवर अतिरिक्त दाब येतो. बराच वेळ चुकीच्या स्थितीत बसल्याने मान आखडणे, खांदेदुखी आणि पाठदुखी यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. हे सतत केल्याने पाठीच्या कण्याच्या नैसर्गिक संतुलनावरही परिणाम होऊ शकतो. वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या लोकांमध्ये ही समस्या झपाट्याने वाढली आहे, कारण अनेकदा एकाच स्थितीत बसून राहतात.

झोपेची गुणवत्ता खराब होते

लॅपटॉप आणि इतर डिजिटल स्क्रीनमधून उत्सर्जित होणारा निळा प्रकाश शरीराच्या नैसर्गिक झोपेच्या चक्रावर परिणाम करू शकतो. रात्री उशिरा लॅपटॉप वापरल्याने मेलाटोनिन या हार्मोनचे उत्पादन कमी होऊ शकते, जो चांगल्या झोपेसाठी आवश्यक असतो. यामुळे झोप न लागणे, वारंवार जाग येणे आणि सकाळी थकल्यासारखे वाटणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. दीर्घकाळ अपुऱ्या झोपेचा परिणाम मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होऊ शकतो.

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

आजच्या काळात सतत ऑनलाइन राहणे आणि तासनतास स्क्रीनवर काम करणे हे मानसिक आरोग्यासाठी देखील हानिकारक आहे. सततचे ईमेल चेक करणे, ऑनलाइन मीटिंग, सोशल मीडियाचा वापर आणि कामाचा अतिरिक्त ताण यामुळे तणाव आणि चिंता वाढू शकते. स्क्रीनसमोर जास्त वेळ घालवल्याने मानसिक थकवा, चिडचिड आणि लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण देखील येऊ शकते.

कशी काळजी घ्यावी?

  • प्रत्येक एक तासानंतर ५ मिनिटांचा ब्रेक घ्या.
  • लॅपटॉप टेबलवर ठेवून योग्य पोश्चरमध्ये काम करा.
  • डोळ्यांना आराम देण्यासाठी 20-20-20 नियम पाळा.
  • नियमित स्ट्रेचिंग आणि हलका व्यायाम करा.
  • स्क्रीनची ब्राइटनेस योग्य ठेवा आणि पुरेशी झोप घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Laptop health risks side effects digital eye strain back pain safety tips

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Published On: Jun 10, 2026 | 03:43 PM

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