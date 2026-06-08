Health Tips: हिमोग्लोबिन कमी आहे? रोज खा ‘हे’ पदार्थ, दूर होईल रक्ताची कमतरता

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हिमोग्लोबिन हे रक्तातील अत्यंत महत्त्वाचे घटक असून ते शरीराच्या प्रत्येक भागापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्याचे काम करते. हिमोग्लोबिन कमी झाल्यास शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळत नाही. त्यामुळे थकवा, डोकेदुखी, श्वास लागणे आणि कमजोरी यांसारख्या समस्या जाणवू लागतात.
हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी बीट हे उपयुक्त पदार्थ आहे. यामध्ये आयरन, फॉलिक अॅसिड आणि पोषक तत्त्वे मोठ्या प्रमाणात असतात. नियमित सेवन केल्याने रक्तनिर्मिती सुधारण्यास मदत होते.
डाळिंब हे रक्त वाढवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर फळ मानले जाते. यामधील आयरन आणि व्हिटॅमिन्स शरीराला ताकद देतात.
पालक, मेथी, शेपू यांसारख्या हिरव्या भाज्यांमध्ये भरपूर आयरन असते. या भाज्या शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर करण्यास मदत करतात.
खजूर, मनुका आणि ड्राय फ्रुट्स हे शरीराला झटपट ऊर्जा देण्याबरोबरच हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठीही उपयुक्त ठरतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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