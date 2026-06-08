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Health Tips: हिमोग्लोबिन कमी आहे? रोज खा ‘हे’ पदार्थ, दूर होईल रक्ताची कमतरता

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:08 PM IST
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सारांश

Healthy Food to Increase Hemoglobin : शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर करण्यासाठी कोणते पदार्थ फायदेशीर ठरतील, जाणून घ्या.

Health Tips: हिमोग्लोबिन कमी आहे? रोज खा ‘हे’ पदार्थ, दूर होईल रक्ताची कमतरता
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विस्तार
  • हिमोग्लोबिन कमी आहे?
  • रोज खा ‘हे’ पदार्थ
  • रक्ताची कमतरता होईल दूर
आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे आणि चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे अनेक लोक कमी हिमोग्लोबिनच्या समस्येने त्रस्त आहेत. सतत थकवा जाणवणे, चेहरा फिकट दिसणे, कामात लक्ष न लागणे, चक्कर येणे किंवा शरीरात कमजोरी वाटणे ही हिमोग्लोबिन कमी असल्याची प्रमुख लक्षणे मानली जातात. विशेषतः महिलांमध्ये, तरुणांमध्ये आणि कामाच्या ताणाखाली असलेल्या लोकांमध्ये ही समस्या अधिक प्रमाणात दिसून येते. शरीर निरोगी आणि ऊर्जावान ठेवण्यासाठी रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण योग्य असणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते. योग्य आहार, पौष्टिक पदार्थ आणि काही चांगल्या सवयींच्या मदतीने हिमोग्लोबिनची पातळी नैसर्गिकरीत्या वाढवता येऊ शकते. कोणत्या गोष्टी शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर होते, जाणून घ्या.

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हिमोग्लोबिनचे शरीरातील महत्त्व

हिमोग्लोबिन हे रक्तातील अत्यंत महत्त्वाचे घटक असून ते शरीराच्या प्रत्येक भागापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्याचे काम करते. हिमोग्लोबिन कमी झाल्यास शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळत नाही. त्यामुळे थकवा, डोकेदुखी, श्वास लागणे आणि कमजोरी यांसारख्या समस्या जाणवू लागतात.

बीट

हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी बीट हे उपयुक्त पदार्थ आहे. यामध्ये आयरन, फॉलिक अॅसिड आणि पोषक तत्त्वे मोठ्या प्रमाणात असतात. नियमित सेवन केल्याने रक्तनिर्मिती सुधारण्यास मदत होते.

डाळिंब

डाळिंब हे रक्त वाढवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर फळ मानले जाते. यामधील आयरन आणि व्हिटॅमिन्स शरीराला ताकद देतात.

पालक आणि हिरव्या भाज्या

पालक, मेथी, शेपू यांसारख्या हिरव्या भाज्यांमध्ये भरपूर आयरन असते. या भाज्या शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर करण्यास मदत करतात.

खजूर आणि मनुका

खजूर, मनुका आणि ड्राय फ्रुट्स हे शरीराला झटपट ऊर्जा देण्याबरोबरच हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठीही उपयुक्त ठरतात.

या गोष्टींचीही घ्या काळजी

  • रोज पुरेसे पाणी प्या
  • आहारात व्हिटॅमिन C युक्त फळांचा समावेश करा
  • जंक फूड आणि जास्त चहा-कॉफी टाळा
  • नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप घ्या

वेळीच काळजी घेणे आवश्यक

शरीरातील हिमोग्लोबिन कमी होणे ही सामान्य बाब नाही. योग्य वेळी लक्ष दिल्यास आणि संतुलित आहार घेतल्यास ही समस्या सहज नियंत्रणात आणता येऊ शकते. निरोगी शरीरासाठी पौष्टिक आहार आणि चांगली जीवनशैली हे अत्यंत गरजेचे आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Increase hemoglobin naturally foods to boost blood count

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Published On: Jun 08, 2026 | 07:07 PM

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