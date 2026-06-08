Glowing Skin Tips: पार्लरचा खर्च वाचणार! रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक; चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

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बीटमध्ये आयरन, व्हिटॅमिन C, फॉलिक अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. हे घटक रक्तशुद्धी करण्यास मदत करतात. रक्तप्रवाह सुधारल्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक तेज आणि गुलाबीपणा दिसू लागतो. तसेच शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यासही बीट उपयुक्त ठरते.
दररोज सकाळी एक ग्लास ताज्या बीटचे ज्यूस सेवन केल्यास चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येण्यास मदत होते. त्वचा अधिक फ्रेश आणि हायड्रेटेड दिसते. काही दिवस नियमित सेवन केल्यास गालांवर गुलाबीपणा दिसू शकतो. हा ज्यूस सकाळी रिकाम्या पोटी पिणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.
फक्त बाह्य सौंदर्यप्रसाधनांवर अवलंबून न राहता शरीराला आतून पोषण देणे आवश्यक असते. योग्य आहार, पुरेसे पाणी आणि नियमित व्यायामासोबत बीट ज्यूसचा समावेश केल्यास त्वचा अधिक निरोगी आणि चमकदार दिसू शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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