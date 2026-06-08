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Glowing Skin Tips: पार्लरचा खर्च वाचणार! रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक; चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:49 PM IST
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सारांश

Beetroot Juice For Glowing Skin: जर तुम्हालाही घरबसल्या ग्लोइंग स्कीन हवी असेल तर दररोज हे एक सुपरड्रिंक नक्की प्या, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • पार्लरचा खर्च वाचणार
  • रोज प्या ‘हे’ १ सुपरहेल्दी ड्रिंक
  • चेहऱ्यावर येईल ग्लो
आजच्या धावपळीच्या जीवनात त्वचेची योग्य काळजी घेणे अनेकांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. प्रदूषण, अपुरी झोप, चुकीचा आहार आणि तणाव यामुळे चेहऱ्याची नैसर्गिक चमक कमी होताना दिसते. त्यामुळे अनेकजण महागड्या ब्युटी प्रॉडक्ट्सचा वापर करतात, मात्र काही घरगुती आणि नैसर्गिक उपाय त्वचेसाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतात. त्यापैकीच एक प्रभावी उपाय म्हणजे बीटचा ज्यूस. नियमितपणे बीटचा ज्यूस प्यायल्यास  त्वचेला नैसर्गिक गुलाबी चमक मिळण्यास मदत होते.

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बीट का आहे त्वचेसाठी फायदेशीर?

बीटमध्ये आयरन, व्हिटॅमिन C, फॉलिक अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. हे घटक रक्तशुद्धी करण्यास मदत करतात. रक्तप्रवाह सुधारल्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक तेज आणि गुलाबीपणा दिसू लागतो. तसेच शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यासही बीट उपयुक्त ठरते.

गालांना मिळतो नैसर्गिक गुलाबीपणा

दररोज सकाळी एक ग्लास ताज्या बीटचे ज्यूस सेवन केल्यास चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येण्यास मदत होते. त्वचा अधिक फ्रेश आणि हायड्रेटेड दिसते. काही दिवस नियमित सेवन केल्यास गालांवर गुलाबीपणा दिसू शकतो. हा ज्यूस सकाळी रिकाम्या पोटी पिणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.

बीटचे ज्यूस बनवण्याची सोपी पद्धत

  • एक मध्यम आकाराचे बीट घ्या
  • त्यात गाजर आणि थोडे आले मिसळा
  • सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये ब्लेंड करा
  • चव वाढवण्यासाठी लिंबाचा रस घालू शकता

त्वचेसोबत आरोग्यासाठीही लाभदायक

बीटचा रस केवळ त्वचेसाठीच नाही तर शरीरासाठीही अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. यामुळे हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते, शरीरातील ऊर्जा टिकून राहते आणि थकवा कमी होतो. बीटमध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी आणि आवश्यक पोषक घटक असतात. त्यामुळे त्वचा आतून हायड्रेट राहण्यास मदत होते. कोरडी आणि निस्तेज त्वचा असलेल्या लोकांसाठी बीटचा ज्यूस फायदेशीर मानला जातो. नियमित सेवनामुळे त्वचा मऊ, तजेलदार आणि अधिक निरोगी दिसू शकते.

नैसर्गिक सौंदर्यासाठी योग्य आहार महत्त्वाचा

फक्त बाह्य सौंदर्यप्रसाधनांवर अवलंबून न राहता शरीराला आतून पोषण देणे आवश्यक असते. योग्य आहार, पुरेसे पाणी आणि नियमित व्यायामासोबत बीट ज्यूसचा समावेश केल्यास त्वचा अधिक निरोगी आणि चमकदार दिसू शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Skin Care Tips: टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय, घरीच तयार करा ‘हा’ फेस पॅक; त्वचा होईल चमकदार

Web Title: Beetroot juice for glowing skin natural pink glow beauty tips

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Published On: Jun 08, 2026 | 07:49 PM

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