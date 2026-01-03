प्रेमावर टॅक्स! प्रेम, लिव्ह-इन आणि बाळालाही दंड; या गावचे नियम ऐकाल तर चक्रावून जाल

सोशल मीडियाच्या अतिवारापामुळे मानसिक आरोग्य धोक्यात! Mental Health ची काळजी घेण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स
गावाचे नियम इतके कठोर असल्याचे सांगितले जात आहे की अनेकांना ते खासगी आयुष्यातील हस्तक्षेप वाटत आहेत. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहे की एखाद्या गावाला लोकांच्या नातेसंबंधांवर आणि वैयक्तिक निर्णयांवर दंड लावण्याचा अधिकार आहे का? हे प्रकरण चीनच्या दक्षिण-पश्चिम चुन्नान प्रांतातील लिंखांग गावातील आहे. गावात लावलेल्या एका नोटिशीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्या पोस्टरवर सर्वांसाठी “गावाचे नियम समान” असे लिहिले होते. ही नोटीस समोर येताच लोकांमध्ये नाराजी पसरली.
साउथ चायना या नोटिशीत लग्न, गर्भधारणा आणि वैयक्तिक वर्तनासंबंधी विविध प्रकारच्या दंडांचा उल्लेख होता. अनेक नेटिझन्सनी याला वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरचा हल्ला असल्याचे म्हटले, नोटिशीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने युन्नान प्रांताबाहेर लग्न केले, तर त्याच्यावर १,५०० युआनचा दंड आकारला जाणार होता. लग्नाआधी गर्भवती झालेल्या महिलांकडून ३,००० युआन वसूल केले जाणार होते. एवढेच नाही, तर लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या कपल्सना दरवर्षी ५०० युआन दंड भरावा लागणार होता. नियम इथेच थांबत नव्हते. लग्नानंतर १० महिन्यांच्या आत मूल झाले, तर पालकांवर ३,००० युआनचा दंड ठरवण्यात आला होता.
या नियमांनी अनेकांना हैराण करून सोडले. गावाचे नियम फक्त नातेसंबंधांपुरते मर्यादित नव्हते. नोटिशीत असेही नमूद होते की पती-पत्नी किंवा कोणत्याही कपलमधील भांडण सोडवण्यासाठी जर गावातील अधिकाऱ्यांना बोलवावे लागले, तर दोघांकडून प्रत्येकी ५०० युआन वसूल केले जातील. दारूच्या नशेत गोंधळ घालणे किंवा गावात अशांतता पसरवणे यासाठी ३,००० ते ५,००० युआनपर्यंत दंड ठरवण्यात आला होता.
