प्रेमावर टॅक्स! प्रेम, लिव्ह-इन आणि बाळालाही दंड; या गावचे नियम ऐकाल तर चक्रावून जाल

जगभरात वेगवेगळ्या देशांतील विचित्र आणि कठोर कायदे नेहमीच चर्चेत असतात. चीनमधील एका छोट्या गावातील नियम तर इतके कडक आहेत की त्यांनी लोकांच्या खासगी आयुष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 12:01 PM
(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • लग्नाआधी गर्भधारणा, लग्नाशिवाय एकत्र राहणे किंवा लग्नानंतर लवकर मूल होणे यावर एका ठिकाणी दंड ठरवण्यात आला होता.
  • गावाच्या नोटिशीत खासगी नातेसंबंध, गर्भधारणा आणि वैयक्तिक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याचे नियम बनवण्यात आले.
  • या सर्वच गोष्टीमुळे गावकरी नाराज झाले अन् हे नियम नक्की कोणत्या ठिकाणी लादण्यात आलेत ते जाणून घेऊया.
जगभरातील वेगवेगळ्या देशांमधील कायदे, कठोर नियम नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत असतात. जगात विचित्र कायदे आणि नियमांची कमतरता नाही, पण चीनमधील एका छोट्या गावातून समोर आलेल्या या घटनेने सगळ्यांनाच धक्का दिला आहे. येथे प्रेम करणं, लग्नाशिवाय एकत्र राहणं आणि अगदी लग्नानंतर लगेच मूल होणे यावरही दंड आकारला जात होता. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका नोटिशीमुळे हे गाव चर्चेत आलं.

गावाचे नियम इतके कठोर असल्याचे सांगितले जात आहे की अनेकांना ते खासगी आयुष्यातील हस्तक्षेप वाटत आहेत. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहे की एखाद्या गावाला लोकांच्या नातेसंबंधांवर आणि वैयक्तिक निर्णयांवर दंड लावण्याचा अधिकार आहे का? हे प्रकरण चीनच्या दक्षिण-पश्चिम चुन्नान प्रांतातील लिंखांग गावातील आहे. गावात लावलेल्या एका नोटिशीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्या पोस्टरवर सर्वांसाठी “गावाचे नियम समान” असे लिहिले होते. ही नोटीस समोर येताच लोकांमध्ये नाराजी पसरली.

साउथ चायना या नोटिशीत लग्न, गर्भधारणा आणि वैयक्तिक वर्तनासंबंधी विविध प्रकारच्या दंडांचा उल्लेख होता. अनेक नेटिझन्सनी याला वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरचा हल्ला असल्याचे म्हटले, नोटिशीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने युन्नान प्रांताबाहेर लग्न केले, तर त्याच्यावर १,५०० युआनचा दंड आकारला जाणार होता. लग्नाआधी गर्भवती झालेल्या महिलांकडून ३,००० युआन वसूल केले जाणार होते. एवढेच नाही, तर लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या कपल्सना दरवर्षी ५०० युआन दंड भरावा लागणार होता. नियम इथेच थांबत नव्हते. लग्नानंतर १० महिन्यांच्या आत मूल झाले, तर पालकांवर ३,००० युआनचा दंड ठरवण्यात आला होता.

या नियमांनी अनेकांना हैराण करून सोडले. गावाचे नियम फक्त नातेसंबंधांपुरते मर्यादित नव्हते. नोटिशीत असेही नमूद होते की पती-पत्नी किंवा कोणत्याही कपलमधील भांडण सोडवण्यासाठी जर गावातील अधिकाऱ्यांना बोलवावे लागले, तर दोघांकडून प्रत्येकी ५०० युआन वसूल केले जातील. दारूच्या नशेत गोंधळ घालणे किंवा गावात अशांतता पसरवणे यासाठी ३,००० ते ५,००० युआनपर्यंत दंड ठरवण्यात आला होता.

