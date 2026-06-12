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सकाळच्या नाश्त्यासाठी पौष्टिक पर्याय! मुगडाळ आणि पालकचा वापर करून बनवा हेल्दी हिरवी इडली, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत लागेल चविष्ट

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं इडली खायला खूप जास्त आवडते. पण नेहमीच साधी इडली खाऊन कंत्राला आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही मुगडाळ पालक इडली बनवू शकता. जाणून घ्या रेसिपी.

मुगडाळ आणि पालकचा वापर करून बनवा हेल्दी हिरवी इडली

मुगडाळ आणि पालकचा वापर करून बनवा हेल्दी हिरवी इडली

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विस्तार

सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता करणे ही सवय शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. नाश्ता केल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. सकाळच्या वेळी उपाशी पोटी राहिल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण झपाट्याने होते आणि शरीराला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे कायमच पौष्टिक नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. सकाळच्या नाश्त्यात चहा बिस्कीट किंवा ब्रेड खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला मुगडाळ पालक इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. तेलकट तिखट पदार्थ खाण्याऐवजी इडली हा पर्याय अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे नाश्त्यात वडा खाण्याऐवजी इडली किंवा डोसा खावा. लहान मुलं पालेभाज्या खायला खूप कंटाळा करतात, अशावेळी मुलांना तुम्ही पालेभाज्यांचा वापर करून वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया मुगडाळ पालक इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • पालक
  • मुगडाळ
  • मीठ
  • तेल
  • हिरव्या मिरच्या
  • आलं
  • दही
  • रवा
  • इनो
  • तेल
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कृती:

  • मुगडाळ पालक इडली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मुगडाळ पाण्यात काहीवेळ भिजत ठेवा. ३ ते ४ ठेवून नंतर त्यातील पाणी काढून टाका.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेली मुगडाळ टाकून त्यात चिरलेला पालक, हिरव्या मिरच्या, आले, जिरे आणि दही घालून पेस्ट बनवा. पेस्ट तयार करताना त्यात पाणी घालू नये.
  • मोठ्या वाटीमध्ये तयार केलेले हिरवे वाटण घालून त्यात वाटीभर रवा चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • १० ते १५ मिनिट रवा फुलण्यासाठी तसाच ठेवून द्या. त्यानंतर त्यात इनो घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • इडलीचे भांड गरम करण्यासाठी ठेवा. इडली पात्राला तेल लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण घालून इडली वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • १० ते १५ मिनिटं इडली शिजल्यानंतर गॅस बंद करून भांड्यात वाफ गेल्यानंतर इडली काढून ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली चमचमीत हिरवी इडली.

Web Title: Make healthy green idli using moong dal and spinach simple breakfast recipe spinach benefits

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:00 AM

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