सकाळच्या नाश्त्यासाठी पौष्टिक पर्याय! मुगडाळ आणि पालकचा वापर करून बनवा हेल्दी हिरवी इडली, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत लागेल चविष्ट

सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता करणे ही सवय शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. नाश्ता केल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. सकाळच्या वेळी उपाशी पोटी राहिल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण झपाट्याने होते आणि शरीराला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे कायमच पौष्टिक नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. सकाळच्या नाश्त्यात चहा बिस्कीट किंवा ब्रेड खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला मुगडाळ पालक इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. तेलकट तिखट पदार्थ खाण्याऐवजी इडली हा पर्याय अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे नाश्त्यात वडा खाण्याऐवजी इडली किंवा डोसा खावा. लहान मुलं पालेभाज्या खायला खूप कंटाळा करतात, अशावेळी मुलांना तुम्ही पालेभाज्यांचा वापर करून वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया मुगडाळ पालक इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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