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सीफूड प्रेमींसाठी खास रेसिपी! झटपट घरी बनवा तोंडाला पाणी आणणारी चविष्ट क्रीमी गार्लिक प्रॉन्स, नोट करा पदार्थ

Updated On: Jun 11, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

मासेप्रेमींना कोळंबी खायला खूप जास्त आवडते. कोळंबीपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये क्रिमी गार्लिक प्रॉन्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

सीफूड प्रेमींसाठी खास रेसिपी! झटपट घरी बनवा तोंडाला पाणी आणणारी चविष्ट क्रीमी गार्लिक प्रॉन्स, नोट करा पदार्थ

सीफूड प्रेमींसाठी खास रेसिपी! झटपट घरी बनवा तोंडाला पाणी आणणारी चविष्ट क्रीमी गार्लिक प्रॉन्स, नोट करा पदार्थ

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विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं मासे खायला खूप जास्त आवडतात. सुरमई, पापलेट, बांगडा, कोळंबी इत्यादी चविष्ट मासे सगळेच खूप आवडीने खातात. कोकणात माशांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. माशांचा रस्सा, मासे फ्राय, मसाला कोळंबी इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीने मासे बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला तोंडाला पाणी आणणारी क्रिमी गार्लिक प्रॉन्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हॉटेलमध्ये किंवा कुठेही जेवायला गेल्यानंतर सगळ्यात आवडीने खालल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे गार्लिक प्रॉन्स. पण नेहमीच विकतचे बर्फातील मासे आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले चविष्ट आणि चमचमीत मासे खावे. यामुळे शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. लहान मुलं लसूण खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात, अशावेळी मुलांना तुम्ही क्रिमी गार्लिक प्रॉन्स बनवून खाण्यासाठी देऊ शकता. लसूणची चव आणि बटरमध्ये शिजवलेली कोळंबी चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया क्रिमी गार्लिक प्रॉन्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • कोळंबी
  • लसूण
  • मीठ
  • बटर
  • ऑलिव्ह ऑईल
  • फ्रेश क्रीम
  • काळीमिरी पावडर
  • हर्ब्स
  • चिली फ्लेक्स
  • कोथिंबीर
  • लिंबाचा रस
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कृती:

  • क्रिमी गार्लिक फ्रॉन्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, विकत आणलेली कोळंबी स्वच्छ साफ करून आतील काळा धागा काढून घ्या. त्यानंतर कोळंबी ३ वेळा पाण्यात टाकून स्वच्छ धुवून घ्या.
  • वाटीमध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेले प्रॉन्स घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ, लिंबाचा रस, काळीमिरी पावडर घालून १० ते १५ मिनिटं बाजूला ठेवून द्या.
  • पॅनमध्ये ऑलिव्ह ऑईल आणि बटर गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर त्यात प्रॉन्स घालून मंद आचेवर शिजवा. प्रॉन्स शिजल्यानंतर काढून घ्या.
  • त्याच पॅनमध्ये पुन्हा एकदा बटर टाकून बारीक चिरून घेतलेला लसूण घालून लालसर होईपर्यंत भाजा. त्यानंतर गॅस मंद आचेवर ठेवून त्यात फ्रेश क्रीम आणि थोडस दूध घालून मिक्स करा.
  • सॉस शिजल्यानंतर त्यात चिली फ्लेक्स, ओरिगॅनो, थोडस मीठ, काळीमिरी पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर त्यात
  • शिजवून घेतलेले प्रॉन्स टाकून ५ मिनिट मंद आचेवर शिजवा आणि गॅस बंद करून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली क्रिमी गार्लिक प्रॉन्स.

Web Title: A special recipe for seafood lovers quickly make delicious mouth watering creamy garlic prawns at home

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Published On: Jun 11, 2026 | 08:00 AM

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