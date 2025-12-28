Macroni Salad Recipe : काही मिनिटांतच बनवा मॅकरोनी सॅलड , चव इतकी मजेदार की घरातील सर्वच होतील खुश

संडे स्पेशल : रविवारची सुरुवात रंगदार करा; घरी बनवा खमंग, कुरकुरीत तव्यावर भाजलेली ‘मांदेली रवा फ्राय’
मॅकरोनी ही पास्ताची एक लोकप्रिय प्रकार असून ती उकडून त्यात विविध ताज्या भाज्या, मेयोनीज, मसाले आणि हर्ब्स घालून सॅलड तयार केला जातो. यामध्ये आपण आपल्या आवडीनुसार भाज्या बदलू शकतो, तसेच हेल्दी व्हर्जनसाठी कमी फॅट मेयोनीज किंवा दही वापरू शकतो. पार्टी, किटी पार्टी, लंच बॉक्स किंवा सायंकाळच्या स्नॅक्ससाठी मॅकरोनी सॅलड एकदम परफेक्ट असतो. विशेष म्हणजे हा सॅलड पोटासाठी हलका, पचायला सोपा आणि पोषणमूल्यांनी भरलेला असतो. थंड थंड सर्व्ह केल्यावर याची चव अजूनच वाढते. चला तर मग जाणून घेऊया घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मॅकरोनी सॅलड कसा बनवायचा.
साहित्य:
कृती: