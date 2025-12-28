Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Macroni Salad Recipe : काही मिनिटांतच बनवा मॅकरोनी सॅलड , चव इतकी मजेदार की घरातील सर्वच होतील खुश

Macroni Salad Recipe : मॅकरोनी पास्ता तर तुम्ही अनेकदा खाल्ला असेल पण मॅकरोनी सॅलड तुम्ही कधी खाल्ला आहे का? याची चव चाखाल तर सॅलडचे फॅन होऊन जाल. हेल्दी पर्यायाच्या शोधात असाल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.

Updated On: Dec 28, 2025 | 02:56 PM
  • सॅलड तर अनेक प्रकरचे असतात.
  • तुम्ही कधी मॅकरोनी पास्ता खाल्ला आहे का?
  • याची रेसिपी फार झटपट आणि स्वादिष्ट चवीची आहे.
हिवाळ्याच्या दिवसांत किंवा हलका, पौष्टिक आणि चविष्ट असा पदार्थ हवा असेल तर मॅकरोनी सॅलड हा एक उत्तम पर्याय आहे. आजकाल लोक फास्ट फूडपेक्षा हेल्दी आणि होममेड पदार्थांकडे अधिक वळत आहेत. अशा वेळी मॅकरोनी सॅलड हे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानले जाते. हा सॅलड बनवायला सोपा असून लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो.

संडे स्पेशल : रविवारची सुरुवात रंगदार करा; घरी बनवा खमंग, कुरकुरीत तव्यावर भाजलेली ‘मांदेली रवा फ्राय’

मॅकरोनी ही पास्ताची एक लोकप्रिय प्रकार असून ती उकडून त्यात विविध ताज्या भाज्या, मेयोनीज, मसाले आणि हर्ब्स घालून सॅलड तयार केला जातो. यामध्ये आपण आपल्या आवडीनुसार भाज्या बदलू शकतो, तसेच हेल्दी व्हर्जनसाठी कमी फॅट मेयोनीज किंवा दही वापरू शकतो. पार्टी, किटी पार्टी, लंच बॉक्स किंवा सायंकाळच्या स्नॅक्ससाठी मॅकरोनी सॅलड एकदम परफेक्ट असतो. विशेष म्हणजे हा सॅलड पोटासाठी हलका, पचायला सोपा आणि पोषणमूल्यांनी भरलेला असतो. थंड थंड सर्व्ह केल्यावर याची चव अजूनच वाढते. चला तर मग जाणून घेऊया घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मॅकरोनी सॅलड कसा बनवायचा.

 साहित्य:

  • 1 कप मॅकरोनी
  • पाणी (उकडण्यासाठी)
  • 1/2 कप गाजर (बारीक चिरलेले)
  • 1/2 कप काकडी (बारीक चिरलेली)
  • 1/2 कप स्वीट कॉर्न
  • 1/4 कप कांदा (पर्यायी)
  • 1/2 कप मेयोनीज
  • 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस
  • मीठ चवीनुसार
  • 1/2 टीस्पून काळी मिरी पूड
  • 1/2 टीस्पून चाट मसाला
  • थोडी कोथिंबीर (सजावटीसाठी)
कुकरमध्ये १० मिनिटांमध्ये बनवा झटपट इटालियन मॅकरोनी पास्ता! एका शिट्टीत तयार होईल चमचमीत पदार्थ

 कृती:

  • यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात पाणी उकळत ठेवा. त्यात थोडे मीठ आणि मॅकरोनी घालून 8–10 मिनिटे उकडा.
  • मॅकरोनी शिजल्यावर गाळून घ्या आणि थंड पाण्याने धुवा.
  • एका मोठ्या बाऊलमध्ये उकडलेली मॅकरोनी घाला.
  • त्यात गाजर, काकडी, स्वीट कॉर्न आणि कांदा घाला.
  • आता मेयोनीज, लिंबाचा रस, मीठ, काळी मिरी आणि चाट मसाला घालून नीट मिसळा.
  • चव तपासून आवश्यक असल्यास मसाले वाढवा.
  • वरून कोथिंबीर घालून सजवा.
  • सॅलड 15–20 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवल्यावर सर्व्ह करा.
  • हेल्दी पर्यायासाठी मेयोनीजऐवजी दही वापरू शकता.
  • उकडलेले बटाटे किंवा पास्ता भाज्या घालून चव वाढवता येते.

Published On: Dec 28, 2025 | 02:55 PM

