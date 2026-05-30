  • Natural Black Color Will Come On White Hair Mix These Ingredients While Soaking Mehendi

पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून

Updated On: May 30, 2026 | 01:56 PM IST
सारांश

तरुण वयात केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी महिला हेअर डाय किंवा हेअर कलर लावतात. पण त्याऐवजी मेहेंदीमध्ये हे पदार्थ मिक्स करून लावावेत. यामुळे केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहण्यास मदत होईल आणि केस काळेभोर दिसतील.

विस्तार

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात होणारे बदल, वाढते प्रदूषण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यासोबतच त्वचा आणि केसांवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. शरीरात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर केस तुटणे, केस गळणे तर काहीवेळा तरुण वयात केस पांढरे होऊन जातात. केस पांढरे झाल्यानंतर सर्वच महिला आणि मुली केसांची काळजी घेण्यासाठी हेअर कलर, हेअर डाय तर काहीवेळा महागड्या हेअर ट्रीटमेंट करून केस सुंदर करतात. पण हेअर ट्रीटमेंट केल्यानंतर काहीकाळच केस अतिशय चमकदार आणि सुंदर राहतात. पुन्हा एकदा कालांतराने केसांच्या समस्या वाढू लागतात. तरुण वयात केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी वेगवेगळे हेअर कलर लावले जातात.(फोटो सौजन्य – istock)

वारंवार हेअर कलर किंवा हेअर डाय केल्यामुळे केस पूर्णपणे निस्तेज आणि कोरडे होऊन जातात. तसेच केसांच्या समस्या आणखीनच वाढून केस निस्तेज होण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पांढरे केस काळे करताना मेहंदीमध्ये कोणते पदार्थ मिक्स करून लावावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. नैसर्गिक पदार्थांच्या वापरामुळे केस चमकदार दिसण्यासोबतच केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहते आणि केस सुंदर दिसतात. यामुळे केस गळणे किंवा केसांमध्ये वाढलेला कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

साहित्य:

  • मेहेंदी पावडर
  • कॉफी
  • लवंग
  • चहाची पावडर
  • तमालपत्र
  • हळद पावडर
  • पाणी

कृती:

मेहेंदी तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाणी कोमट झाल्यानंतर चहा पावडर, कॉफी पावडर, लवंग आणि तमालपत्र घालून पुन्हा एकदा मंद आचेवर उकळवून घ्या. सर्व पदार्थांचा अर्क पाण्यात उतरल्यानंतर रंग बदलून जाईल. गॅस बंद करून पाणी गाळून घ्या. वाटीमध्ये मेहेंदी पावडर घेऊन त्यात चिमूटभर हळद घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात तयार केलेले पाणी मिक्स करून सर्व मेहेंदी चमच्याने मिक्स करून घ्या. भिजवलेली मेहेंदी लोखंडी कढईमध्ये रात्रभर ठेवून द्या. यामुळे मेहेंदीमध्ये सर्व पदार्थ व्यवस्थित मिक्स होतील. लोखंडी कढईमध्ये मेहेंदी भिजवल्यास केसांना रंग चांगला येतो.

मेहेंदी केसांना लावण्याआधी केस अजिबात चिकट किंवा तेलकट नसावे. असे असल्यास केस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. तयार केलेली मेहेंदी केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत सगळीकडे लावा. दोन ते तीन तास ठेवल्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. केस धुवताना शाम्पू किंवा कंडिशनरचा अजिबात वापर करू नये. हळदीच्या वापरामुळे टाळूवर वाढलेले फंगल इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल आणि केस अतिशय स्वच्छ राहतील. केसांच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कायमच घरगुती पदार्थांचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

