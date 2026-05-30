पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात होणारे बदल, वाढते प्रदूषण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यासोबतच त्वचा आणि केसांवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. शरीरात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर केस तुटणे, केस गळणे तर काहीवेळा तरुण वयात केस पांढरे होऊन जातात. केस पांढरे झाल्यानंतर सर्वच महिला आणि मुली केसांची काळजी घेण्यासाठी हेअर कलर, हेअर डाय तर काहीवेळा महागड्या हेअर ट्रीटमेंट करून केस सुंदर करतात. पण हेअर ट्रीटमेंट केल्यानंतर काहीकाळच केस अतिशय चमकदार आणि सुंदर राहतात. पुन्हा एकदा कालांतराने केसांच्या समस्या वाढू लागतात. तरुण वयात केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी वेगवेगळे हेअर कलर लावले जातात.(फोटो सौजन्य – istock)
वारंवार हेअर कलर किंवा हेअर डाय केल्यामुळे केस पूर्णपणे निस्तेज आणि कोरडे होऊन जातात. तसेच केसांच्या समस्या आणखीनच वाढून केस निस्तेज होण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पांढरे केस काळे करताना मेहंदीमध्ये कोणते पदार्थ मिक्स करून लावावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. नैसर्गिक पदार्थांच्या वापरामुळे केस चमकदार दिसण्यासोबतच केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहते आणि केस सुंदर दिसतात. यामुळे केस गळणे किंवा केसांमध्ये वाढलेला कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.
मेहेंदी केसांना लावण्याआधी केस अजिबात चिकट किंवा तेलकट नसावे. असे असल्यास केस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. तयार केलेली मेहेंदी केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत सगळीकडे लावा. दोन ते तीन तास ठेवल्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. केस धुवताना शाम्पू किंवा कंडिशनरचा अजिबात वापर करू नये. हळदीच्या वापरामुळे टाळूवर वाढलेले फंगल इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल आणि केस अतिशय स्वच्छ राहतील. केसांच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कायमच घरगुती पदार्थांचा वापर करावा.