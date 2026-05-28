  • Forget Expensive Facials Forever Do This Home Remedy For Milky Smooth Glowing Skin The Skin Will Have A Natural Pink Glow

महागडे फेशिअल करणे कायमचे जा विसरून! दूधासारख्या नितळ चमकदार त्वचेसाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय, त्वचेवर येईल नॅचरल गुलाबी ग्लो

Updated On: May 28, 2026 | 09:09 AM IST
सारांश

चेहेर्यावरील नैसर्गिक ग्लो वाढवण्यासाठी केशरचा आहारात समावेश करा. यामुळे त्वचा डागविरहित आणि गुलाबी गाल दिसतील. केशरच्या वापरामुळे त्वचा हायड्रेट राहण्यास मदत होईल. जाणून घ्या केशर वापरण्याची योग्य पद्धत.

विस्तार

चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी महिला कायमच बाजारातील महागड्या ट्रीटमेंट आणि सोशल मीडियावर दाखवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या क्रीम, फेस सिरम इत्यादी अनेक गोष्टींचा वापर करतात. चेहऱ्यावर पिंपल्स, मुरूम आल्यानंतर त्वचा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जाते आणि त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सतत येणाऱ्या घामामुळे चिकटपणा वाढून त्वचेवर धूळ, मातीचे कण जमा होऊन तसेच साचून राहतात. हे कण त्वचेच्या छिद्रांमध्ये गेल्यानंतर तिथे पिंपल्स किंवा मुरुमांचे बारीक बारीक फोड येण्यास सुरुवात येते. चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी स्किन केअरमध्ये सतत बदल करण्याऐवजी त्वचेला पोषण मिळेल अशा पदार्थांचे आहारात सेवन करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्वचेवर आतून नैसर्गिक ग्लो येतो आणि त्वचा सुंदर आणि हायड्रेटेड दिसते.(फोटो सौजन्य – pinterest)

हल्ली प्रत्येकाला कोरियन आणि काश्मिरी मुलींप्रमाणे सुंदर, नितळ आणि गुलाबी गाल, डागविरहित त्वचा हवी असते. हा ग्लो मिळवण्यासाठी काश्मिरी महिला कोणत्याही महागड्या स्किन केअरचा किंवा सिरमचा वापर न करता नैसर्गिक आणि पारंपरिक उपाय करण्यावर जास्तीचा भर देतात. त्वचा नैसर्गिकरित्या निरोगी आणि तजेलदार ठेवण्यासाठी नैसर्गिक गोष्टींचा आहारात आणि स्किन केअरमध्ये समावेश केल्यास त्वचा खूप जास्त सुंदर आणि ग्लोइंग दिसेल. चला तर जाणून घेऊया काश्मिरी महिलांच्या ग्लोइंग त्वचेचे रहस्य.

त्वचेसाठी केशराचा वापर:

चेहऱ्यावरील नैसर्गिक ग्लो वाढवण्यासाठी केशरचा वापर केला जातो. तसेच त्वचेसाठी केशर खूप जास्त हेल्दी मानले जाते. पूर्वी काश्मिरी महिला केशर, दूध किंवा गुलाब पाण्यात भिजवून चेहऱ्यावर फेसपॅक म्हणून लावत होत्या. यामुळे त्वचेची नैसर्गिक चमक वाढते आणि त्वचा डागविरहित गोरीपान सुंदर दिसते. याशिवाय केशर दुधात किंवा पाण्यात भिजवून त्वचेवर लावल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज केल्यास महिनाभरात फरक दिसून येईल. बाजारात उपलब्ध असलेल्या फेसमास्क, सीरम, फेस ऑईल आणि आयुर्वेदिक स्किनकेअरमध्ये केशरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

कहवा ब्यूटी ड्रिंक:

काश्मीरमध्ये कहवा नावाचा सुगंधी चहा बनवून प्यायला जातो. हा चहा केशर, ग्रीन टी, बदाम, दालचिनी आणि वेलची इत्यादी पदार्थांपासून बनवला जातो. यामुळे शरीराला आवश्यक प्रमाणात उष्णता मिळते आणि कडाक्याच्या थंडीत सुद्धा शरीर निरोगी आणि फिट राहते. केशरमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स स्किनला हेल्दी आणि ग्लोइंग ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे कहवा हे ब्युटी ड्रिंक नक्कीच बनवून पहा.

बदाम तेलाचा वापर:

बदाम शरीरसोबतच त्वचेला सुद्धा पोषण देतात. वर्षानुवर्षे काश्मिरी ब्यूटी स्किन केअरचा महत्वाचा भाग म्हणजे बदाम. बदामात असलेले गुणकारी घटक त्वचा कायमच फ्रेश आणि निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. बदाम तेलाचा वापर त्वचेवर मसाज करण्यासाठी करावा. फेस मसाज केल्यामुळे डोळ्यांखालील ड्रायनेस, काळे डाग आणि सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 28, 2026 | 09:09 AM

