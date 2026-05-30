Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Suryavanshi Ready For Team India Kumar Sangakkara Big Statement Ipl 2026

Vaibhav Sooryavanshi: ‘IPL गाजवलं, आता टीम इंडियासाठी पूर्णपणे सज्ज’, वैभव सूर्यवंशीबद्दल कुमार संगकाराचे मोठे विधान

Updated On: May 30, 2026 | 01:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

kumar Sangakkara On Vaibhav Sooryavanshi Team India Selection: वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी सज्ज आहे का यावर संघाचे प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी मोठे विधान केले आहे.

Vaibhav Sooryavanshi: ‘IPL गाजवलं, आता टीम इंडियासाठी पूर्णपणे सज्ज’, वैभव सूर्यवंशीबद्दल कुमार संगकाराचे मोठे विधान
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशी टीम इंडियासाठी पूर्णपणे सज्ज
  • कुमार संगकारांचे मोठे विधान
  • १५ वर्षीय सूर्यवंशीची तुफान खेळी
गुजरात टायटन्सविरुद्ध ७ विकेट्सने पराभव झाल्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचा आयपीएल २०२६ मधील प्रवास क्वालिफायर २ मध्येच संपला, परंतु संघाचा युवा सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशी संपूर्ण स्पर्धेत चर्चेचा विषय ठरला. IPL 2026 मध्ये आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीबद्दल राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी मोठे विधान केले आहे. वैभव आता भारतीय संघासाठी खेळण्यास “पूर्णपणे तयार” असल्याचे संगकारांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आगामी काळात वैभवला टीम इंडियामध्ये संधी मिळण्याची चर्चा अधिक रंगली आहे.

Asian Game: विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी दाखल; 53 किलो वजनी गटात स्पर्धा; IG स्टेडियमला छावणीचे स्वरूप

कुमार संगकारा यांचा वैभवसाठी विश्वास

गुजरात विरुद्ध सामना हरल्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षक संगकारा पत्रकार परिषेजेत म्हणाले की, ‘माझ्या मते, एखादा खेळाडू मैदानात उतरेपर्यंत तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे की नाही हे सांगता येत नाही. पण या आयपीएलमध्ये जगातील काही सर्वोत्तम गोलंदाजांविरुद्ध वैभवची कामगिरी पाहता, मी म्हणू शकतो की तो कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यास तयार आहे. मला खात्री आहे की त्याला लवकरच भारतीय संघात स्थान मिळेल.’

वैभवने सांभाळली संघाची सलामीची जबाबदारी

संगकारा यांनी वैभवच्या फलंदाजीचे कौतुक केले ते पुढे म्हणाले, या युवा फलंदाजाने संपूर्ण हंगामात उत्तम परिपक्वता दाखवली आणि संघासाठी सलामीच्या भागीदारीची जबाबदारी खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळली. केवळ मैदानावरच नाही, तर मैदानाबाहेरही राजस्थान रॉयल्सचा सपोर्ट स्टाफ वैभवला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते पुढे म्हणाले, आमच्याकडे त्याच्यासाठी एक चांगली योजना आहे. आम्ही त्याच्या मनात अनावश्यक गोष्टी भरत नाही. तो आमच्या संघाच्या सर्व बैठकांना उपस्थित राहतो, आपले मत देतो आणि लक्षपूर्वक ऐकतो. तो खूप मेहनत करतो, गोलंदाजांचा अभ्यास करतो, त्यांचे व्हिडिओ पाहतो आणि सामन्यांपूर्वी कसून तयारी करतो. त्याने आपले मन शांत ठेवावे आणि त्याच निर्भयतेने फलंदाजी करावी, अशी आमची इच्छा आहे.”

ऑरेंज कॅपच्या रेसमध्ये वैभव आघाडीवर

१५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने IPL 2026 मध्ये दमदार प्रदर्शन करत क्रिकेटविश्वाला थक्क केले. राजस्थान रॉयल्ससाठी खेळताना त्याने २३७ च्या स्ट्राइक रेटने  १६ सामन्यांत ७७६ धावा केल्या. त्याच्या धडाकेबाज फलंदाजीमुळे राजस्थान संघ क्वालिफायर-2 पर्यंत पोहोचला. तो सध्या ऑरेंज कॅपचा मानकरी आहे. परंतु, शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांना अंतिम सामन्यात त्याला मागे टाकण्याची एक संधी मिळेल. शुक्रवारी झालेल्या क्वालिफायर-2 सामन्यात गुजरात टायटन्सविरुद्ध वैभवने ४७ चेंडूत ९६ धावांची विस्फोटक खेळी केली. यामध्ये ८ चौकार आणि ७ षटकारांचा समावेश होता. या सामन्यात राजस्थानला जरी पराभव स्वीकारावा लागला, तरी वैभवच्या खेळीने सर्वांची मने जिंकली. मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी दाखवलेल्या विश्वासानंतर आगामी भारताच्या टी-20 मालिकांसाठी वैभव सूर्यवंशीच्या नावाची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे.

RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू

Web Title: Vaibhav suryavanshi ready for team india kumar sangakkara big statement ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 01:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sai Sudarshan: अरे देवा आता तर सगळी हद्दच पार! दुसऱ्यांदा विचित्र पद्धतीने गेली विकेट, शुभमनची तीव्र नाराजी कॅमेऱ्याने टिपली
1

Sai Sudarshan: अरे देवा आता तर सगळी हद्दच पार! दुसऱ्यांदा विचित्र पद्धतीने गेली विकेट, शुभमनची तीव्र नाराजी कॅमेऱ्याने टिपली

MI Inside Story: मुंबई इंडियन्सचा विभीषण नक्की कोण? ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर सर्व बातम्या Leak, मॅनेजमेंटमध्ये पसरली भीती
2

MI Inside Story: मुंबई इंडियन्सचा विभीषण नक्की कोण? ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर सर्व बातम्या Leak, मॅनेजमेंटमध्ये पसरली भीती

‘संपूर्ण जगात कुठेही मोफत शिक्षण आणि स्कॉलरशिप…’ वैभव सूर्यवंशीवर फिदा ललित मोदी, दिली मोठी ऑफर
3

‘संपूर्ण जगात कुठेही मोफत शिक्षण आणि स्कॉलरशिप…’ वैभव सूर्यवंशीवर फिदा ललित मोदी, दिली मोठी ऑफर

RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू
4

RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jalgaon Crime: साखरपुडा झालेल्या तरुणाचा लॉजमध्ये मृत्यू; अल्पवयीन प्रेयसी बचावली, प्रकरणात नवा ट्विस्ट

Jalgaon Crime: साखरपुडा झालेल्या तरुणाचा लॉजमध्ये मृत्यू; अल्पवयीन प्रेयसी बचावली, प्रकरणात नवा ट्विस्ट

May 30, 2026 | 01:50 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ‘IPL गाजवलं, आता टीम इंडियासाठी पूर्णपणे सज्ज’, वैभव सूर्यवंशीबद्दल कुमार संगकाराचे मोठे विधान

Vaibhav Sooryavanshi: ‘IPL गाजवलं, आता टीम इंडियासाठी पूर्णपणे सज्ज’, वैभव सूर्यवंशीबद्दल कुमार संगकाराचे मोठे विधान

May 30, 2026 | 01:44 PM
Abbottabad Terror Camps: अ‍ॅबोटाबाद दहशतीचे नवे केंद्र; ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्कर-ए-तैबाचा हाफिजच्या मेहुण्यासोबत पुन्हा मोठा कट

Abbottabad Terror Camps: अ‍ॅबोटाबाद दहशतीचे नवे केंद्र; ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्कर-ए-तैबाचा हाफिजच्या मेहुण्यासोबत पुन्हा मोठा कट

May 30, 2026 | 01:42 PM
Car Care Tips : लांब प्रवास असो वा रोजचा वापर! कारमध्ये असायलाच हव्यात ‘या’ 5 बजेट-फ्रेंडली अ‍ॅक्सेसरीज

Car Care Tips : लांब प्रवास असो वा रोजचा वापर! कारमध्ये असायलाच हव्यात ‘या’ 5 बजेट-फ्रेंडली अ‍ॅक्सेसरीज

May 30, 2026 | 01:41 PM
Vivo चे ग्राहकांना सरप्राईज! मोठी बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह झाली स्मार्टफोनची एंट्री… जाणून घ्या किंमत

Vivo चे ग्राहकांना सरप्राईज! मोठी बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह झाली स्मार्टफोनची एंट्री… जाणून घ्या किंमत

May 30, 2026 | 01:40 PM
‘वृद्ध झालेल्या मंत्र्यांना घरी पाठवा, अन्…’; आमदार संतोष बांगर यांची मागणी

‘वृद्ध झालेल्या मंत्र्यांना घरी पाठवा, अन्…’; आमदार संतोष बांगर यांची मागणी

May 30, 2026 | 01:36 PM
तब्बल 35000 कोटींची Mega Investment; Rashmi Group करणार स्टील, खाणकाम आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक

तब्बल 35000 कोटींची Mega Investment; Rashmi Group करणार स्टील, खाणकाम आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक

May 30, 2026 | 01:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM