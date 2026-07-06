Perimenopause: चाळिशी पार झाला असाल तर मेनोपॉजपूर्वीच सुरू करा डाएट, कोणत्या पदार्थांचा करावा समावेश

वयाच्या ४० वर्षांनंतर, जेव्हा पेरिमेनोपॉज सुरू होतो आणि शरीर हळूहळू मेनोपॉजकडे वाटचाल करते, तेव्हा महिलांच्या शरीरात अनेक बदल होतात. अनियमित मासिक पाळी, हॉट फ्लॅशेस, रात्री घाम येणे, मूड स्विंग्स, वजन वाढणे आणि चिडचिड होणे ही त्याची लक्षणे आहेत. या काळात, आपल्या आहारात काही विशिष्ट पदार्थांचा समावेश करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. आहारतज्ज्ञ मनप्रीत कालरा यांनी आपल्या सोशल मीडियावर पेरिमेनोपॉजच्या काळात महिलांनी कोणते पदार्थ खावे सांगितलं आहे.
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कोणत्या पदार्थांचे सेवन करणे योग्य?
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