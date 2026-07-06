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Nawazuddin Siddiqui: आठ वर्षांनंतरही गणेश गायतोंडेची दहशत कायम; नवाजुद्दीन सिद्दीकीच्या ‘या’ 5 वैशिष्ट्यांनी भूमिका बनली अजरामर

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:20 PM IST
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सारांश

'सेक्रेड गेम्स'ला 8 वर्षे पूर्ण झाली. तरीही नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांचा गणेश गायतोंडे आजही भारतीय OTT इतिहासातील सर्वात लोकप्रिय आणि संस्मरणीय पात्रांपैकी एक मानला जातो.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

भारतीय OTT विश्वात नवा अध्याय लिहिणाऱ्या Sacred Games या वेब सीरिजला आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, आजही या मालिकेतील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेलं पात्र म्हणजे नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी साकारलेला गणेश गायतोंडे. दमदार अभिनय, प्रभावी संवाद आणि बहुआयामी व्यक्तिरेखेच्या जोरावर गायतोंडे आजही भारतीय OTT इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय पात्रांपैकी एक मानले जाते.

गँगस्टर भूमिकेला दिली नवी ओळख

गणेश गायतोंडेच्या भूमिकेत नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी केवळ एका डॉनची भूमिका साकारली नाही, तर त्या व्यक्तिरेखेला भावनिक आणि मानसिक स्तरावरही सखोलता दिली. सत्ता, महत्त्वाकांक्षा, असुरक्षितता आणि अंतर्गत संघर्ष यांचा मिलाफ त्यांनी इतक्या प्रभावीपणे साकारला की प्रेक्षक प्रत्येक प्रसंगात त्या पात्राशी जोडले गेले.

आजही गाजतात गायतोंडेचे संवाद

गायतोंडेचे अनेक संवाद आजही सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहेत. विशेषतः “कभी-कभी लगता है अपुन ही भगवान है” हा संवाद आजही भारतीय OTTमधील सर्वाधिक आयकॉनिक डायलॉगपैकी एक मानला जातो. मीम्स, रील्स आणि सोशल मीडिया पोस्टमधून हे संवाद आजही तितक्याच उत्साहाने वापरले जातात.

नैतिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची व्यक्तिरेखा

गणेश गायतोंडे हा फक्त खलनायक नव्हता. सामान्य परिस्थितीतून सत्तेच्या शिखरापर्यंत पोहोचण्याचा त्याचा प्रवास, भीती, एकटेपणा आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीची धडपड यामुळे ही व्यक्तिरेखा अधिक वास्तववादी वाटली. त्यामुळे प्रेक्षकांना त्याच्याबद्दल तिरस्कार आणि सहानुभूती अशा दोन्ही भावना एकाच वेळी जाणवल्या.

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भारतीय OTTला मिळवून दिली जागतिक ओळख

Sacred Gamesने भारतीय वेब सीरिजला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या यशामध्ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्या अभिनयाचा मोठा वाटा होता. त्यांच्या अभिनयाचे देश-विदेशातील समीक्षकांनीही भरभरून कौतुक केले.

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आठ वर्षांनंतरही कायम असलेली लोकप्रियता

मालिका प्रदर्शित होऊन आठ वर्षे झाली असली, तरी गणेश गायतोंडे आजही सोशल मीडियावरील एडिट्स, मीम्स, चर्चांमधून आणि री-वॉच संस्कृतीमुळे सतत चर्चेत असतो. नव्या पिढीतील अनेक कलाकारांसाठीही ही भूमिका अभिनयाचा मापदंड मानली जाते.

आठ वर्षांनंतरही गणेश गायतोंडेचा प्रभाव आणि वारसा तितकाच जिवंत आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी या एका भूमिकेतून केवळ एक संस्मरणीय पात्र साकारले नाही, तर भारतीय OTT इतिहासावर कायमचा ठसा उमटवला आहे.

Web Title: Eight years later ganesh gaitondes legacy still lives on these 5 traits of nawazuddin siddiqui made the character truly iconic

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Published On: Jul 06, 2026 | 02:20 PM

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