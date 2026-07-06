Health Tips: Mutton खाताय? आधीच व्हा सावध! मटणाचे कोणते भाग ठरतात धोकादायक, डॉक्टरही देतात वॉर्निंग

वेबएमडी या आरोग्यविषयक माहिती देणाऱ्या वेबसाइटनुसार, त्यांचे फायदे असूनही, दररोज किंवा अतिरिक्त प्रमाणात सेवन करू नये. बोकडाची कलेजी आणि हृदयात विशेषतः कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असते. जर एखाद्या व्यक्तीला आधीच उच्च कोलेस्ट्रॉल असेल किंवा हृदयविकाराचा धोका असेल, तर अवयवांच्या मांसाचे अतिरिक्त सेवन केल्याने हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघाताचा धोका वाढू शकतो. याव्यतिरिक्त, गाउट असलेल्या लोकांना देखील मांस टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामध्ये प्युरिन्सचे प्रमाण जास्त असते, जे शरीरातील युरिक ऍसिड वाढवून सांधेदुखी आणि सूज वाढवू शकते. हेमोक्रोमॅटोसिससारख्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांनी मटण मर्यादित प्रमाणात खावे असाही डॉक्टर सल्ला देतात.
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तज्ज्ञ काय सांगतात
तुम्ही पूर्णपणे निरोगी असलात तरी, मटण रोजच्या आहाराचा भाग बनवण्याऐवजी ते फक्त अधूनमधून आणि मर्यादित प्रमाणात खावे असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. चव आणि आरोग्य यांचा समतोल साधणे हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो.
मटणाच्या कलेजीमधील व्हिटॅमिन बी१ आणि इतर पोषक तत्वे मेंदूचे कार्य व्यवस्थित ठेवण्यास मदत करू शकतात. व्हिटॅमिन बी२ देखील शरीरातील पेशी निरोगी ठेवण्यात आणि विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यात भूमिका बजावू शकते. याव्यतिरिक्त बोकडाचे हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंडात आढळणारे व्हिटॅमिन बी१२ आणि फोलेट, रक्तातील होमोसिस्टीनची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होऊ शकतो. पण मटण खाताना काळजी मात्र नक्की घ्या
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मटण अधिक आरोग्यदायी कसे बनवायचे?
जर तुम्हाला आरोग्य जपून मटणाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर तुम्ही आहारतज्ज्ञांनी सांगितलेल्या या सोप्या टिप्स फॉलो करू शकता,