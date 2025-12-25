Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Spinach Chicken Meal Kills 3 People In Odisha Food Poison Suspected Doctor Shared How Its Caused

पालक-चिकन खाण्यामुळे एकाच कुटुंबातील 3 जणांचा मृत्यू, चांगल्यातील चांगले अन्नही होऊ शकते 5 चुकांमुळे विष

डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की ही घटना अन्न सुरक्षेचे महत्त्व स्पष्टपणे दर्शवते. योग्य माहिती, स्वच्छता पद्धती आणि वेळेवर उपचार घेतल्यास अशा वेदनादायक आणि टाळता येण्याजोग्या घटना टाळता येतात.

Updated On: Dec 25, 2025 | 02:48 PM
पालक चिकनमुळे कशी होऊ शकते विषबाधा (फोटो सौजन्य - iStock)

पालक चिकनमुळे कशी होऊ शकते विषबाधा (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • पालक चिकनमधून विषबाधेमुळे ३ मृत्यू 
  • अन्नातून विषबाधा झाल्याची लक्षणे 
  • पालकातून बॅक्टेरियाचा धोका 
ओडिशातील ढेंकनाल जिल्ह्यातील इटाप गावात संशयास्पद अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे. चिकन करी आणि पालक खाल्ल्याने एकाच कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू झाला. तिघांनाही गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मृत्यूचे कारण अन्नातून विषबाधा असल्याचे मानले जात आहे आणि चौकशी सुरू आहे.

जर अन्नातून विषबाधा खरोखरच मृत्यूचे कारण असेल, तर या दुःखद बातमीने पुन्हा एकदा एका गंभीर परंतु अनेकदा दुर्लक्षित समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. चिकन आणि पालक दोन्हीही पौष्टिकतेने समृद्ध आहेत, परंतु जर योग्यरित्या स्वच्छ, शिजवलेले आणि साठवले नाही तर हे पदार्थ घातक ठरू शकतात.

डॉ. श्रीनिवास बीजे, कन्सल्टंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एचसीएच कॅन्सर हॉस्पिटल, केआर रोड, बेंगळुरू यांच्या मते, अन्नातून विषबाधा अनेकदा दुर्लक्षित केली जाते, जी घातक ठरू शकते. पालक आणि चिकन अन्नातून विषबाधा होण्याचा धोका कसा वाढवू शकतात आणि ते टाळण्यासाठी तुम्ही काय करावे हे डॉक्टर स्पष्ट करतात.

चिकन संसर्ग धोकादायक का आहेत

डॉक्टरांच्या मते, कच्चे किंवा कमी शिजवलेले चिकन हे साल्मोनेला, कॅम्पिलोबॅक्टर आणि क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजन्स सारख्या अनेक धोकादायक जीवाणूंचे स्रोत असू शकते. चिकन नीट शिजवले नाही किंवा इतर वस्तू चाकू, कटिंग बोर्ड किंवा कच्च्या चिकनच्या संपर्कात आलेल्या हातांनी हाताळल्या तर संसर्ग पसरू शकतो. वृद्ध, मुले आणि कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्यांमध्ये, हा संसर्ग वेगाने तीव्र होऊ शकतो, ज्यामुळे सेप्सिस, अवयव निकामी होणे आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो.

हाडे मजबूत करून… कर्करोगाचा धोकाही कमी करते पालक; भाजी नाही यंदा बनवा गरमा गरम ‘पालक डाळ’

पालक आणि हिरव्या भाज्यांमध्ये लपलेले धोके

पालक आणि इतर पालेभाज्यांमध्ये ई. कोलाय, लिस्टेरिया आणि साल्मोनेला सारखे बॅक्टेरिया देखील असू शकतात. या भाज्या बहुतेकदा कच्च्या किंवा हलक्या शिजवलेल्या खाल्ल्या जातात, म्हणून जर दूषित पाणी, माती किंवा अयोग्य साठवणुकीमुळे बॅक्टेरिया असतील तर त्या नष्ट करता येत नाहीत. फक्त पाण्याने धुण्याने हे धोकादायक जंतू पूर्णपणे नष्ट होत नाहीत.

क्रॉस-कंटॅमिनेशन सर्वात मोठा धोका निर्माण करतो

डॉक्टरांच्या मते, चिकन आणि पालक सारखे पदार्थ एकत्र तयार केले तर धोका वाढतो. उदाहरणार्थ, कच्चे चिकन कापल्यानंतर पालक एकाच चाकू किंवा बोर्डवर कापला गेला किंवा पालक एकाच सिंकमध्ये धुतला गेला तर बॅक्टेरिया सहजपणे पसरू शकतात. शिवाय, शिजवलेले अन्न जास्त काळ बाहेर ठेवल्याने किंवा योग्यरित्या रेफ्रिजरेटरमध्ये न ठेवल्याने देखील बॅक्टेरिया वेगाने वाढू शकतात.

अन्न विषबाधा कधी गंभीर होऊ शकते?

डॉक्टरांच्या मते, उलट्या, अतिसार, पोटदुखी आणि ताप यासारखी अन्न विषबाधाची लक्षणे सुरुवातीला सौम्य दिसू शकतात, परंतु जर उपचारांना उशीर झाला तर ते निर्जलीकरण, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, शॉक किंवा रक्तप्रवाह संसर्गात वाढू शकतात. कर्करोग, मधुमेह, यकृत रोग आणि केमोथेरपी घेत असलेल्या रुग्णांना विशेषतः धोका असतो.

रोज चवीने खाताय Chicken? वाढू शकतो पोटाच्या कॅन्सरचा धोका, डॉक्टरांनी दिला इशारा

महत्वाचे प्रतिबंधात्मक उपाय:

  • नेहमी चिकन पूर्णपणे शिजवा (अंतर्गत तापमान किमान ७५°C असावे)
  • कच्चे मांस हाताळल्यानंतर, आपले हात, चाकू आणि भांडी पूर्णपणे आणि स्वतंत्रपणे धुवा
  • पालक आणि हिरव्या भाज्या वाहत्या पाण्याखाली पूर्णपणे धुवा; कुजलेली किंवा फाटलेली पाने खाऊ नका
  • शिजवलेले अन्न ताबडतोब रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा आणि ते पुन्हा गरम करणे टाळा
  • जर गंभीर लक्षणे दिसली तर उशीर करू नका आणि ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
हे लक्षात ठेवा

डॉक्टरांनी सांगितले की ही घटना अन्न सुरक्षेचे महत्त्व स्पष्टपणे दर्शवते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे कधीकधी घातक ठरू शकते. योग्य माहिती, चांगल्या स्वच्छतेच्या पद्धती आणि वेळेवर उपचारांसह, अशा वेदनादायक आणि टाळता येण्याजोग्या घटना टाळता येतात.

Web Title: Spinach chicken meal kills 3 people in odisha food poison suspected doctor shared how its caused

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 02:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव
1

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट
2

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
3

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर
4

जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM