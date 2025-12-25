पालक-चिकन खाण्यामुळे एकाच कुटुंबातील 3 जणांचा मृत्यू, चांगल्यातील चांगले अन्नही होऊ शकते 5 चुकांमुळे विष

जर अन्नातून विषबाधा खरोखरच मृत्यूचे कारण असेल, तर या दुःखद बातमीने पुन्हा एकदा एका गंभीर परंतु अनेकदा दुर्लक्षित समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. चिकन आणि पालक दोन्हीही पौष्टिकतेने समृद्ध आहेत, परंतु जर योग्यरित्या स्वच्छ, शिजवलेले आणि साठवले नाही तर हे पदार्थ घातक ठरू शकतात.
डॉ. श्रीनिवास बीजे, कन्सल्टंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एचसीएच कॅन्सर हॉस्पिटल, केआर रोड, बेंगळुरू यांच्या मते, अन्नातून विषबाधा अनेकदा दुर्लक्षित केली जाते, जी घातक ठरू शकते. पालक आणि चिकन अन्नातून विषबाधा होण्याचा धोका कसा वाढवू शकतात आणि ते टाळण्यासाठी तुम्ही काय करावे हे डॉक्टर स्पष्ट करतात.
चिकन संसर्ग धोकादायक का आहेत
डॉक्टरांच्या मते, कच्चे किंवा कमी शिजवलेले चिकन हे साल्मोनेला, कॅम्पिलोबॅक्टर आणि क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजन्स सारख्या अनेक धोकादायक जीवाणूंचे स्रोत असू शकते. चिकन नीट शिजवले नाही किंवा इतर वस्तू चाकू, कटिंग बोर्ड किंवा कच्च्या चिकनच्या संपर्कात आलेल्या हातांनी हाताळल्या तर संसर्ग पसरू शकतो. वृद्ध, मुले आणि कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्यांमध्ये, हा संसर्ग वेगाने तीव्र होऊ शकतो, ज्यामुळे सेप्सिस, अवयव निकामी होणे आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो.
पालक आणि हिरव्या भाज्यांमध्ये लपलेले धोके
पालक आणि इतर पालेभाज्यांमध्ये ई. कोलाय, लिस्टेरिया आणि साल्मोनेला सारखे बॅक्टेरिया देखील असू शकतात. या भाज्या बहुतेकदा कच्च्या किंवा हलक्या शिजवलेल्या खाल्ल्या जातात, म्हणून जर दूषित पाणी, माती किंवा अयोग्य साठवणुकीमुळे बॅक्टेरिया असतील तर त्या नष्ट करता येत नाहीत. फक्त पाण्याने धुण्याने हे धोकादायक जंतू पूर्णपणे नष्ट होत नाहीत.
क्रॉस-कंटॅमिनेशन सर्वात मोठा धोका निर्माण करतो
डॉक्टरांच्या मते, चिकन आणि पालक सारखे पदार्थ एकत्र तयार केले तर धोका वाढतो. उदाहरणार्थ, कच्चे चिकन कापल्यानंतर पालक एकाच चाकू किंवा बोर्डवर कापला गेला किंवा पालक एकाच सिंकमध्ये धुतला गेला तर बॅक्टेरिया सहजपणे पसरू शकतात. शिवाय, शिजवलेले अन्न जास्त काळ बाहेर ठेवल्याने किंवा योग्यरित्या रेफ्रिजरेटरमध्ये न ठेवल्याने देखील बॅक्टेरिया वेगाने वाढू शकतात.
अन्न विषबाधा कधी गंभीर होऊ शकते?
डॉक्टरांच्या मते, उलट्या, अतिसार, पोटदुखी आणि ताप यासारखी अन्न विषबाधाची लक्षणे सुरुवातीला सौम्य दिसू शकतात, परंतु जर उपचारांना उशीर झाला तर ते निर्जलीकरण, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, शॉक किंवा रक्तप्रवाह संसर्गात वाढू शकतात. कर्करोग, मधुमेह, यकृत रोग आणि केमोथेरपी घेत असलेल्या रुग्णांना विशेषतः धोका असतो.
महत्वाचे प्रतिबंधात्मक उपाय:
डॉक्टरांनी सांगितले की ही घटना अन्न सुरक्षेचे महत्त्व स्पष्टपणे दर्शवते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे कधीकधी घातक ठरू शकते. योग्य माहिती, चांगल्या स्वच्छतेच्या पद्धती आणि वेळेवर उपचारांसह, अशा वेदनादायक आणि टाळता येण्याजोग्या घटना टाळता येतात.