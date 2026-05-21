Health Tips: किडनी स्टोनचा धोका होईल कमी, रोज प्या ‘हे’ हेल्दी ज्यूस, समस्येपासून मिळेल आराम

Healthy Juices For Kidney Stone: दररोजच्या आहारात या हेल्दी ज्यूसचा समावेश केल्याने किडनी स्टोनचा धोका कमी होतो, जाणून घ्या.

Updated On: May 21, 2026 | 06:41 PM
आजकाल किडनी स्टोनची समस्या झपाट्याने वाढत आहे. बदलती जीवनशैली, खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि कमी पाणी पिणे यामुळे अनेक लोकांना किडनी स्टोनचा त्रास सहन करावा लागत आहे. किडनीमध्ये स्टोन झाल्यास, पोटात आणि कमरेत तीव्र वेदना, लघवी करताना जळजळ आणि वारंवार लघवी येणे यांसारख्या समस्या उद्भवू लागतात. अशा परिस्थितीत, लोक औषधांसोबत घरगुती उपाय देखील करतात. काही विशिष्ट भाज्यांच्या ज्यूसचे सेवन केल्याने किडनी निरोगी ठेवण्यास आणि स्टोनचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. हे हेल्दी ज्यूस कोणते, जाणून घ्या.

गाजराचा रस

किडनीच्या आरोग्यासाठी गाजराचा रस खूप फायदेशीर मानला जातो. काही रिसर्चनुसार, गाजरातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करतात. गाजराचा रस प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत होते. तज्ञांच्या मते, दररोज सुमारे दोन ग्लास गाजराचा रस पिणे फायदेशीर मानले जाते.

बीटचा रस

बीटचा रस किडनीसाठीही फायदेशीर मानला जातो, कारण त्यात भरपूर प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स असतात. रिसर्चनुसार, यामुळे किडनी स्टोनचा धोका कमी होऊ शकतो आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यासही ते उपयुक्त ठरू शकते. परंतु, कॅल्शियम-ऑक्झॅलेटच्या किडनी स्टोनचा त्रास असलेल्या लोकांना, त्यातील ऑक्झॅलेटच्या उच्च प्रमाणामुळे बीटचा रस मर्यादित प्रमाणात पिण्याचा सल्ला दिला जातो.

लिंबूपाणी

किडनी स्टोनच्या रुग्णांसाठी लिंबू पाणी हे वरदान मानले जाते.  लिंबाच्या पाण्यातील सायट्रेट घटक लघवीची अॅसिडीटी कमी करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे स्टोन होण्याचा धोका कमी होऊ शकतो. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, दिवसातून दोनदा २ लिंबाचा रस प्यायल्याने स्टोन पुन्हा होण्याचा धोका कमी झाला.

कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत?

आरोग्य तज्ञांच्या मते, ही पेये योग्य प्रकारे तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रसात जास्त साखर घातल्याने त्याचे फायदे कमी होऊ शकतात. जास्त मीठ आणि साखर न घालता ताज्या भाज्यांचा रस पिण्याचा प्रयत्न करा. याशिवाय, पुरेसे पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे, कारण शरीरात पाण्याचे योग्य प्रमाण असल्यास किडनी स्टोन टाळता येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, जर किडनी स्टोन पुन्हा होत असतील किंवा त्यामुळे तीव्र वेदना होत असतील, तर तुम्ही घरगुती उपायांवर अवलंबून राहू नये. वेळेवर वैद्यकीय सल्ला आणि योग्य उपचार घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा

