Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Bleeding Is Not Just Piles The Risk Of These Serious Diseases May Be Related To The Body Know The Opinion Of Experts

मलातून रक्त येणे म्हणजे फक्त मूळव्याध नाही! शरीरसंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

मूळव्याध किंवा शरीरसंबंधित गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर मलातून रक्त पडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे मलातून वारंवार रक्त येत असेल तर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.

Updated On: May 21, 2026 | 03:45 PM
मलातून रक्त येणे म्हणजे फक्त मूळव्याध नाही! शरीरसंबंधित असू शकतो 'या' गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

मलातून रक्त येणे म्हणजे फक्त मूळव्याध नाही! शरीरसंबंधित असू शकतो 'या' गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Follow Us:
Follow Us:

ठाण्यातील गॅस्ट्रोक्युअर एंडोस्कोपी सेंटरमध्ये नुकताच एक अनुभव समोर आला. ३० वर्षीय एक तरुण गंभीर अवस्थेत दाखल झाला होता. काही दिवसांपासून त्याला मलातून मोठ्या प्रमाणात रक्त जाणे, झपाट्याने वजन कमी होणे आणि तीव्र ताप अशी लक्षणे जाणवत होती. सुरुवातीला त्याने ही लक्षणे मूळव्याधामुळे होत असल्याचे समजून दुर्लक्ष केले. मात्र, त्रास दिवसेंदिवस वाढत गेल्याने अखेर त्याने डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय घेतला.(फोटो सौजन्य – istock)

मुलींना लहान वयातच मासिक पाळी का येते? मुलींचे बालपण टिकवून ठेवण्यासाठी आईवडिलांनी घ्याला हवी ‘या’ गोष्टींची काळजी

गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. राजदीप मोरे यांनी सखोल तपासणी केल्यानंतर तातडीने आवश्यक चाचण्या सुचवल्या. रक्ततपासणीत रुग्णाचे हिमोग्लोबिन अत्यंत कमी असल्याचे आणि पांढऱ्या रक्तपेशींची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली असल्याचे आढळून आले. रुग्णाच्या आतड्यांची अधिक सखोल तपासणी करण्यासाठी कोलोनोस्कोपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोलोनोस्कोपीदरम्यान मोठ्या आतड्यात सर्वत्र खोल जखमा म्हणजेच अल्सर आढळून आले. बायोप्सीच्या अहवालानंतर रुग्णाला अल्सरेटिव्ह कोलायटिस असल्याचे निदान झाले. हा रोग प्रतिकारशक्तीशी संबंधित एक दीर्घकालीन आजार आहे, ज्यामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणाच आतड्यांवर हल्ला करते. वेळेत योग्य उपचार न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होण्याचा, तसेच इतर गुंतागुंती निर्माण होण्याचा गंभीर धोका असतो.

शिल्लक राहिलेला भात सतत गरम करून खाता? फूड पॉयझनिंग होऊन आतड्यांचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या भात शिजवण्याची पद्धत

निदान झाल्यानंतर लगेच योग्य उपचारपद्धती सुरू करण्यात आली. काही दिवसांतच रक्तस्राव थांबला आणि रुग्णाच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा दिसू लागली. अवघ्या आठवड्याभरात त्याला रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. सध्या तो नियमित फॉलोअपवर असून त्याची तब्येत सुधारत आहे. डॉ. मोरे या निमित्ताने एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे की, “मलातून रक्त येणे हे नेहमी मूळव्याधामुळेच होते असे नाही. अनेकदा लोक स्वतःच निदान करतात आणि उपचार टाळतात, निदान झाल्यानंतर लगेचच योग्य उपचारपद्धती सुरू करण्यात आली. काही दिवसांतच रक्तस्राव थांबला आणि रुग्णाच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा दिसू लागली. अवघ्या आठवड्याभरात त्याला रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. सध्या तो नियमित फॉलोअपवर असून त्याची तब्येत सुधारत आहे.

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मलातून रक्त येणे म्हणजे नेहमीच मूळव्याध असते का?

    Ans: नाही. मलातून रक्त येणे हे मूळव्याध व्यतिरिक्त आतड्यांचे आजार, इन्फेक्शन, अल्सर किंवा कोलन कॅन्सरसारख्या गंभीर समस्यांचेही लक्षण असू शकते.

  • Que: मलात लाल किंवा काळसर रक्त दिसणे धोकादायक असू शकते का?

    Ans: होय. रक्ताचा रंग आणि प्रमाण यावरून समस्या गंभीर असू शकते. त्यामुळे त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

  • Que: मलातून रक्त येणे थांबवण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी?

    Ans: फायबरयुक्त आहार, भरपूर पाणी, स्वच्छता आणि नियमित व्यायाम यामुळे पचन सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

Web Title: Bleeding is not just piles the risk of these serious diseases may be related to the body know the opinion of experts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एक ग्लास कोमट पाण्यात नियमित तूप मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला होतील फायदे, १० दिवसात दिसेल फरक
1

एक ग्लास कोमट पाण्यात नियमित तूप मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला होतील फायदे, १० दिवसात दिसेल फरक

शिल्लक राहिलेला भात सतत गरम करून खाता? फूड पॉयझनिंग होऊन आतड्यांचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या भात शिजवण्याची पद्धत
2

शिल्लक राहिलेला भात सतत गरम करून खाता? फूड पॉयझनिंग होऊन आतड्यांचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या भात शिजवण्याची पद्धत

ऑपरेशनशिवाय कायमचा बरा होईल मूळव्याध! दैनंदिन आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, वेदनांपासून मिळेल आराम
3

ऑपरेशनशिवाय कायमचा बरा होईल मूळव्याध! दैनंदिन आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, वेदनांपासून मिळेल आराम

वारंवार लघवीला होते? पाणी न पिताही सतत लघवीला होत असेल तर चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, जाणून घ्या लक्षणे
4

वारंवार लघवीला होते? पाणी न पिताही सतत लघवीला होत असेल तर चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, जाणून घ्या लक्षणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मलातून रक्त येणे म्हणजे फक्त मूळव्याध नाही! शरीरसंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

मलातून रक्त येणे म्हणजे फक्त मूळव्याध नाही! शरीरसंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

May 21, 2026 | 03:45 PM
“घोषणांचा सुकाळ आणि कामांचा दुष्काळ !” छ. संभाजीनगर महापालिकेच्या कारभारावरून अंबादास दानवे संतप्त

“घोषणांचा सुकाळ आणि कामांचा दुष्काळ !” छ. संभाजीनगर महापालिकेच्या कारभारावरून अंबादास दानवे संतप्त

May 21, 2026 | 03:44 PM
Devendra Fadnavis : सायप्रसच्या उद्योगांना महाराष्ट्राची खुली ऑफर! गुंतवणुकीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आवाहन

Devendra Fadnavis : सायप्रसच्या उद्योगांना महाराष्ट्राची खुली ऑफर! गुंतवणुकीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आवाहन

May 21, 2026 | 03:38 PM
Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या e-KYC बाबत महिला व बालविकास विभागाचा मोठा इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाले

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या e-KYC बाबत महिला व बालविकास विभागाचा मोठा इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाले

May 21, 2026 | 03:36 PM
ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

May 21, 2026 | 03:33 PM
CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट

CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट

May 21, 2026 | 03:31 PM
सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

May 21, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM