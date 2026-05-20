Hair Care Tips: खाज, घाम आणि कोंडा… उन्हाळ्यातील केसांच्या समस्या होतील दूर, फक्त करा ‘हे’ सोपे उपाय

रीठा केसांसाठी एक वरदान आहे. त्याने केस धुतल्याने अनेक समस्या कमी होण्यास मदत होते. रीठा एक नैसर्गिक क्लीन्झर म्हणून काम करतो, जो स्कॅल्पवरील घाण आणि अतिरिक्त तेल पूर्णपणे काढून टाकतो. त्याचा वापर केल्याने केस दीर्घकाळ स्वच्छ, मऊ आणि ताजे राहतात. यासाठी रीठा पाण्यात उकळवा. ते थंड होऊ द्या, यानंतर त्या त्याने केस स्वच्छ धुवा. यामुळे केसांची चमक वाढते.
केसांमधील खाज आणि कोंडा कमी करण्यासाठी कडुलिंब हा एक चांगला पर्याय आहे. कडुलिंबामध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटी फँगल गुणधर्म असतात, जे स्कॅल्प स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात. यासाठी, कडुलिंबाची पाने पाण्यात चांगले उकळा. पाणी थंड पूणपणे थंड होऊ द्या. यानंतर या पाण्याने केस धुवा. यामुळे स्कॅल्पला थंडावा मिळतो आणि घामामुळे येणारी दुर्गंधी कमी होते. तसेच, नियमित वापरामुळे केस निरोगी आणि मजबूत राहण्यास मदत होते.
तांदळाचे पाणी केसांसाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. त्यातील पोषक तत्वे केसांचे पोषण करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे केस मऊ आणि चमकदार होतात. तांदळाच्या पाण्यामुळे स्कॅल्पल मॉइश्चराइज्ड होतो. ज्यामुळे केसांतील कोरडेपणा आणि खाज कमी होण्यास मदत होते. या पाण्याने केस धुतल्याने ते सॉफ्ट आणि शाइनी देखील होतात. यासाठी तांदूळ पाण्यात उकळा किंवा रात्रभर भिजवा. यानंतर ते पाणी वेगळे काढून घ्या आणि स्वच्छ केस धुवा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.
