बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ

कोकमपासून बनवलेली सोलकढी तुम्ही यापूर्वी प्यायली असेल पण आज आम्ही तुम्हाला ओव्याच्या पानांची कढी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ झटपट तयार होतो.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:45 PM
बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी

खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होण्यासाठी जेवणानंतर कायमच सोलकढी प्यायली जाते. कोकणातील प्रत्येक घरात सोलकढी हा पदार्थ आवडीने बनवला जातो. आंबटगोड कोकम आणि खोबऱ्याच्या दुधात बनवलेला पदार्थ चवीसोबत आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे. त्यामुळे चिकन, मासे किंवा कोणताही पदार्थ खाल्ल्यानंतर तो व्यवस्थित पचन होण्यासाठी सोलकढी बनवावी. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ओव्याची पाने शरीरासाठी अतिशय पौष्टिक आहेत. ओव्याच्या पानांमध्ये असलेले घटक पचनक्रिया सुधारतात. अपचन, ऍसिडिटी, गॅस इत्यादी सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी ओव्याच्या पानांचे सेवन करावे. ओव्याच्या पानांपासून भजी सुद्धा बनवली जाते. ओव्याच्या पानांच्या सेवनामुळे पचन सुधारते, गॅस, बद्धकोष्ठता, सर्दी-खोकल्यावर आराम मिळतो, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि शरीराला थंडावा मिळतो. ओव्याच्या पानांमध्ये असलेले थायमॉल जंतूनाशक सांधेदुखी किंवा जखमा भरण्यासाठी फायदेशीर ठरते. चला तर जाणून घेऊया ओव्याच्या पानांची कढी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी

साहित्य:

  • ओव्याची पाने
  • तूप
  • जिरं
  • कोकम
  • लसूण
  • हिरवी मिरची
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • कोथिंबीर
  • साखर
  • मीठ
बटाट्याची नाही यावेळी बाजरीच्या पिठाची बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी टिक्की, रेसिपी नोट करा

कृती:

  • ओव्याच्या पानांची कढी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ओव्याची पाने स्वच्छ धुवून घ्या.
  • टोपात तूप गरम करून त्यात जिरं आणि ओव्याची पाने घालून काहीवेळ परतवून घ्या. मिक्सरच्या भांड्यात थंड केलेली ओव्याची पाने टाका.
  • त्यानंतर त्यात खोबऱ्याचा किस, हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ, साखर, लसूण आणि भिजवलेल्या कोकमाचे पाणी घालून पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये पाणी घालून चाळणीने व्यवस्थित कढी गाळून घ्या. तयार केलेल्या कढीमध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली गोवन ओव्याच्या पानांची कढी.

Published On: Jan 17, 2026 | 02:45 PM

