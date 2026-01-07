Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Doctor Shilpa Arora Suggested Morning Drink To Get Rid From Hair And Skin Problems Lifestyle News In Marathi

सकाळी उठताच गटागट हिरव्या पानांच्या या ड्रिंकचे सेवन करा, त्वचेपासून कोड्यापर्यंत सर्व समस्या होतील दूर, डॉक्टरांचा स्वस्त उपाय

Morning Drink : हिवाळ्यात कोरडी त्वचा, कोंडा आणि केस गळणे या समस्या वाढतात. अशावेळी रासायनिक प्रोडक्ट्सऐवजी डॉक्टरांनी सुचवलेले हे घरगुती, नैसर्गिक पेय त्वचा आणि केसांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते.

Updated On: Jan 07, 2026 | 08:15 PM
सकाळची उठताच गटागट हिरव्या पानांच्या या ड्रिंकचे सेवन करा, त्वचेपासून कोड्यापर्यंत सर्व समस्या होतील दूर, डॉक्टरांचा स्वस्त उपाय

(फोटो सौजन्य – Instagram, istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • डॉक्टर डॉ. शिल्पा अरोरा यांनी तीन घटकांचा वापर करून एक नैसर्गिक ड्रिंक तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • हे पेय शरीरातील पोषकतत्त्वांची कमतरता भरून काढते, ज्यामुळे त्वचेच्या आणि केसांच्या समस्या कमी होतात.
  • घरच्या घरी सहज तयार होणारे हे ड्रिंक पूर्णपणे नैसर्गिक, सुरक्षित आणि खर्चिक नसून ते आपल्या शरीराला अनेक फायदे मिळवून देते.
हिवाळ्यात त्वचेच्या आणि केसांच्या समस्या उद्भवणे एक सामान्य समस्या आहे. याकाळात केसांमध्ये कोंड्याची समस्या जाणवते ते त्वचा कोरडी होऊ लागते. केसांच्या आणि त्वचेच्या या समस्या दूर करण्यासाठी आपण बऱ्याचदा बाजारातील रासायनिक प्रोडक्टसची मदत घेतो पण तुम्हाला माहिती आहे का? काही घरगुती उपाय घरच्या घरीच या समस्यांना पळवून लावू शकते. मुख्य म्हणजे हा उपाय पूर्णपणे नैसर्गिक असल्याने याचा कोणताही वाईट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. शिवाय यासाठी तुम्हाला कोणतेही अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याचीही गरज भासणार नाही.

‘म्युकस फिशिंग सिंड्रोम’ म्हणजे नेमकं काय? डोळ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास दृष्टीवर होऊ शकतो परिणाम

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर डॉक्टर डॉ. शिल्पा अरोरा यांनी एका पेयाचे सेवन करण्याचा सल्ला केला आहे. हे पेय दररोज प्यायल्याने त्वचा आणि केसांच्या समस्या कमी होतात शिवाय यात सुधारही दिसून येतो. अनेक उपाय करूनही जर तुमच्या केसांमध्ये आणि त्वचेवर सुधारणा होत नसेल तर यामागे शरीरात पोषकतत्वांचा अभाव हे कारण कारणीभूत ठरत असते. आपण जे काही खातो त्याचा आपल्या शरीरावर परिणाम होत असतो अशात चांगला आहार शरीरात नेहमी चांगले बदल घडवून आणतो हे लक्षात ठेवा. डॉक्टरांनी शेअर केलेल्या या पेयाचे सेवन करून तुम्ही तुमच्या शरीराला पोषकतत्वांचा साठा पुरवू शकता ज्यामुळे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. यातील प्रत्येक घटक आरोग्य सुधारण्यास आणि समस्यांना दूर करण्यास तुमची मदत करेल. चला तर मग घरच्या घरी हे पेय कसे तयार करायचे ते जाणून घेऊया.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shilpa Arora (@dr.shilpaarora)

ड्रिंक तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य

  • आवळा
  • आलं
  • कढीपत्ता
ड्रिंक तयार करण्याची पद्धत
  • हे पेय तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम आवळा धुवून चिरून घ्या.
  • नंतर, १-२ इंच आले सोलून चिरून घ्या.
  • आत मिक्सरच्या भांड्यात आल्याचे तुकडे, आवळ्याचे तुकडे आणि काही कढीपत्त्याची पाने घाला.
  • यात हलकं पाणी घालून याचा मिक्सरमध्ये ज्यूस तयार करा.
  • आता हे ज्यूस बर्फाच्या ट्रेमध्ये टाकून फ्रीझ करा.
  • रोज सकाळी उठल्यावर एक ते दोन या ज्यूसचे आईस क्युब्स पाण्यात मिसळा आणि याचे सेवन करा.
भेगा पडलेल्या टाचांना एका रात्रीतच बरं कसं करायचं? घरच्या घरी या सोप्या उपायाने टाचांना बनवा मऊ

फायदे

  • डॉ. शिल्पा यांनी त्यांच्या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट केले की आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण चांगले असते, जे त्वचेला नैसर्गिक चमक देते. ते मुरुमे, डाग आणि अकाली वृद्धत्वाची चिन्हे कमी करते. याव्यतिरिक्त, हे पेय केसांची मुळे मजबूत करते, केस गळणे कमी करते आणि अकाली केस पांढरे होण्याची समस्याही टाळते.
  • आल्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. ते त्वचेची जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. यामुळे रक्तभिसरण सुरळीत होते आणि केसांना नैसर्गिक चमक मिळते. कोंडा कमी करण्यासाठीही आल्याची फार मदत होते.
  • कढीपत्त्यामध्ये लोह, जीवनसत्त्वे अ, ब आणि क यांचे प्रमाण लक्षणीय असते. हे पोषक घटक निरोगी आणि स्वच्छ त्वचेसाठी फायद्याचे ठरतात. याचे सेवन शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढतात ज्यामुळे त्वचेला उजळपणा मिळतो. याव्यतिरिक्त, कढीपत्त्यामुळे केस मुळांपासून मजबूत होतात, केस गळणे कमी होते आणि केसांची नैसर्गिक चमक टिकून राहते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Doctor shilpa arora suggested morning drink to get rid from hair and skin problems lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय
1

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा
2

Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला
3

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

60 व्या वर्षीही टिकून राहील 25 सारखी ताकद! पुरुषांसाठी फायदेशीर ठरते ही भाजी; नियमित सेवन स्टॅमिना करते दुप्पट
4

60 व्या वर्षीही टिकून राहील 25 सारखी ताकद! पुरुषांसाठी फायदेशीर ठरते ही भाजी; नियमित सेवन स्टॅमिना करते दुप्पट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM