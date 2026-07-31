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Men Sperm: पुरुषांसाठी Sperm Count की क्वालिटी? काय जास्त गरजेचे, तज्ज्ञांनी केले स्पष्ट

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:32 PM IST
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सारांश

Men Sperm: पुरुषांसाठी शुक्राणूंची संख्या महत्त्वाची आहे की, दर्जा? हा प्रश्न अनेकांना असतो. तज्ज्ञांनी याबाबत अधिक माहिती स्पष्ट करून सांगितली आहे. पुरुषांनी प्रजनन क्षमतेबाबत या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचे आहे.

पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या की दर्जा नक्की काय महत्त्वाचे (फोटो सौजन्य - iStock)

पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या की दर्जा नक्की काय महत्त्वाचे (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • पुरुषांसाठी काय महत्त्वाचे स्पर्म काऊंट की स्पर्म क्वालिटी
  • तज्ज्ञांनी केला खुलासा
  • स्पर्म काऊंट की स्पर्म क्वालिटीमध्ये नक्की फरक काय आहे 
जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात WHO च्या मते, जर एखादे जोडपे १२ महिने प्रयत्न करूनही गर्भधारणा करू शकले नाही, तर त्याला वंध्यत्व मानले जाते. यासाठी केवळ महिलाच नव्हे, तर पुरुषही जबाबदार असू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची अर्थात स्पर्म्सची संख्या कमी असल्यास किंवा स्पर्मची हालचाल कमी असल्यास असे होऊ शकते. शुक्राणूंचे आरोग्य खराब होण्याची अनेक कारणे आहेत, ज्यात हार्मोनल असंतुलन, संसर्ग, धूम्रपान, अति मद्यपान, लठ्ठपणा आणि अनियंत्रित मधुमेह यांचा समावेश आहे.

जीवनशैलीतील बदल, औषधे आणि हार्मोनल उपचारांद्वारे यावर उपाय केला जाऊ शकतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, शुक्राणूंची संख्या की गुणवत्ता, यापैकी अधिक महत्त्वाचे काय आहे? 

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काय सांगतात तज्ज्ञ 

स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. दिव्या गोस्वामी यांनी सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा पुरुषांच्या प्रजननक्षमतेचा प्रश्न येतो, तेव्हा बहुतेक लोक केवळ Sperms च्या संख्येवर लक्ष केंद्रित करतात. पण सत्य हे आहे की, केवळ Sperm ची संख्याच सर्व काही नसते. शुक्राणूंची संख्या जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच त्यांची गुणवत्ताही महत्त्वाची आहे.

Sperms ची संख्या आपल्याला सांगते की वीर्यामध्ये किती शुक्राणू आहेत. शुक्राणूंची गुणवत्ता ठरवते की ते त्यांचे कार्य योग्यरित्या पार पाडू शकतील की नाही. यामध्ये शुक्राणूंची हालचाल ज्याला मोटिलिटी म्हणतात, त्यांचा आकार सामान्य आहे की नाही ज्याला मॉर्फोलॉजी असं म्हटलं जातं आणि त्यांच्यातील जनुकीय सामग्री निरोगी आहे की नाही, या गोष्टी तपासल्या जातात.

यातील नक्की फरक काय आहे?

जर Men Sperm ची संख्या चांगली असेल, परंतु त्यापैकी बहुतेक योग्यरित्या हालचाल करू शकत नसतील किंवा त्यांचा आकार चुकीचा असेल, तर त्यांना अंड्यापर्यंत पोहोचून त्याचे फलन करणे कठीण होते. पण, जर शुक्राणूंची संख्या थोडी कमी असेल, परंतु उपस्थित असलेले शुक्राणू चांगल्या गुणवत्तेचे आणि सक्रिय असतील, तरीही गर्भधारणा होऊ शकते. म्हणूनच, केवळ शुक्राणूंची संख्या पाहून कोणाच्याही प्रजननक्षमतेचा अंदाज लावता येत नाही. 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयव्हीएफसारख्या उपचारांमध्ये शुक्राणूंची चांगली गुणवत्ता अधिक महत्त्वाची असते. स्पर्म्स जितके निरोगी असतील, तितकी फलनाची आणि निरोगी भ्रूण तयार होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे, शुक्राणूंची संख्या की शुक्राणूंची गुणवत्ता यापैकी काय अधिक महत्त्वाचे आहे, असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल, तर शुक्राणूंचे एकूण आरोग्य हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, कारण त्यामुळेच अखेरीस निरोगी गर्भधारणेची शक्यता वाढते.

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Web Title: What is the more important for men sperm count or sperm quality

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:30 PM

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