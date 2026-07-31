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Jamun For Diabetes: खरंच जांभळामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात येते का?

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:17 PM IST
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सारांश

Jamun For Diabetes: डायबिटीस नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेकजण जांभूळ खातात. पण खरंच जांभळामुळे मधुमेहाची पातळी नियंत्रणात येण्यास मदत मिळते का? काय आहे यामागील तथ्य? तज्ज्ञांनी दिली माहिती

खरंच जांभळामुळे डायबिटीस बरा होतो का (फोटो सौजन्य - iStock)

खरंच जांभळामुळे डायबिटीस बरा होतो का (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • जांभूळ खाल्ल्याने डायबिटीस खरंच नियंत्रणात येते का 
  • मधुमेहाची पातळी राखण्यासाठी काय करावे 
  • तज्ज्ञ नक्की काय सांगतात 
जांभूळ चविष्ट असण्यासोबतच आरोग्यासाठी अनेक फायदेही देते. जांभूळामध्ये व्हिटॅमिन सी, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि अनेक अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जांभूळातील व्हिटॅमिन सी आपली प्रतिकारशक्ती वाढवते.  लोक केवळ जांभूळच नव्हे, तर त्याच्या बियांनाही फायदेशीर मानतात. काही लोक घरी बियांची पावडर बनवून ती पाण्यात मिसळून पितात. त्यामुळे साखर नियंत्रणात राहते, असा अनेकांचा विश्वास आहे. जांभूळ खरोखरच मधुमेह नियंत्रणात ठेवू शकते का? किंवा रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात आणू शकते का? हा प्रश्न तुम्हालाही असेल तर हा लेख नक्की वाचा. 

जांभळाचे फायदे 

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, Jamun For Diabetes खरंच योग्य आहे का? जांभूळ हे फळ मधुमेहासाठी खूप पूर्वीपासून फायदेशीर मानले जाते. पण हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की जांभूळ मधुमेहावरील इलाज नाही, किंवा ते तुमच्या डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांची जागा घेऊ शकत नाही. तुम्ही निरोगी आहाराचा एक भाग म्हणून जांभूळ विचारात घेऊ शकता, ज्यामुळे मधुमेह अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रित करण्यास मदत होऊ शकते.

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जांभळामध्ये नक्की काय आढळते 

जांभूळामध्ये अँथोसायनिन्स, इलाजिक ॲसिड, फ्लेव्होनॉइड्स आणि जॅम्बोलिन यांसारखे नैसर्गिक घटक असतात. हे अँटीऑक्सिडंट्स म्हणून काम करतात आणि शरीरातील पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून वाचवण्यास मदत करतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस हा शरीरातील एक प्रकारचा बिघाड आहे, जो मधुमेही लोकांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळतो.

जांभूळ नक्की काय परिणाम करते 

काही प्राथमिक अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की जांभूळ स्टार्चचे साखरेमध्ये होणारे रूपांतर कमी करू शकते आणि शरीरातील इन्सुलिनचे कार्य सुधारण्यास मदत करू शकते. पण हा काही पूर्ण अभ्यास नाही. तसंच इन्सुलिन हे रक्तातील साखरेवर नियंत्रण ठेवणारे संप्रेरक आहे. जांभळामध्ये चांगल्या प्रमाणात फायबरदेखील असते आणि त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. त्यामुळे, इतर अनेक गोड फळांच्या तुलनेत ते खाल्ल्यानंतर रक्तातील साखर ही पटकन वाढत नाही 

याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही जितके जास्त जांभूळ खाल, तितके जास्त फायदे मिळतील. जास्त जांभूळ खाल्ल्याने काही लोकांना बद्धकोष्ठता, पोट फुगणे किंवा पोट खराब होण्याचा त्रास होऊ शकतो. जर तुम्ही आधीच मधुमेहाची औषधे किंवा इन्सुलिन घेत असाल, तर सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे आणि तेदेखील प्रमाणात खावे. 

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मधुमेहासाठी काय होतो परिणाम 

जर तुमचा आहार संतुलित असेल, तुम्ही नियमित व्यायाम करत असाल, रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी करत असाल आणि तुमच्या डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे घेणे सुरू ठेवत असाल, तरच तुम्हाला खरा फायदा मिळेल. थोडक्यात जांभूळ मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकते, परंतु त्याला उपचारांचा पर्याय कधीही मानू नये.

Web Title: Jamun for diabetes does eating jamun really help control blood sugar levels

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:15 PM

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