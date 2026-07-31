PM KISAN Scheme: शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! पीएम किसान योजनेची मुदत वाढवली; वर्षाला मिळणार आता इतके रुपये

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रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण द्वारे प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या आधाराशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मंत्रिमंडळाने पीएम-किसान योजनेला पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेसाठी एकूण ३,१५,६१४ कोटी रुपयांचे बजेट आहे.
#Cabinet approves continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (#PMKISAN) Scheme from 2026–27 to 2030–31. Timely and transparent income support is being provided to eligible farmer families through the Direct Benefit Transfer (DBT) system. -Union Minister… pic.twitter.com/lKcAJx4r1a — PIB India (@PIB_India) July 31, 2026
या योजनेअंतर्गत, २३ हप्त्यांमध्ये ४.४७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
२३ व्या हप्त्याअंतर्गत ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आणि १८,९८४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात, शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी १.७१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली.
पीएम-किसान योजनेअंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना १.०६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली आहे आणि अंदाजे प्रत्येक चार लाभार्थ्यांपैकी एक महिला शेतकरी यात समावेश आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २४ वा हप्ता ऑक्टोबर २०२६ च्या सुमारास दिला जाण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या नियमांनुसार, ही रक्कम दर चार महिन्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यापूर्वीचा २३ वा हप्ता २० जून २०२६ रोजी देण्यात आला होता. त्यामुळे 24 वा हफ्ता देखील लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार अशी अपेक्षा आहे.
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