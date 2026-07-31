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PM KISAN Scheme: शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! पीएम किसान योजनेची मुदत वाढवली; वर्षाला मिळणार आता इतके रुपये

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:24 PM IST
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सारांश

PM KISAN Scheme : देशातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या 'पीएम किसान सन्मान निधी' योजनेबाबत केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेची मुदत आता २०३१ पर्यंत वाढवण्यात आली असून, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत नियमितपणे मिळत राहणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय!
  • पीएम किसान योजनेची मुदत वाढवली
  • वर्षाला मिळणार आता इतके रुपये
PM KISAN Scheme: पीएम-किसान योजनेबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी पीएम-किसान योजनेला आणखी पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली. यासाठी ३,१५,६१४ कोटी रुपये खर्च येईल. २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुरू झालेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे, जी देशभरातील शेतकऱ्यांना हमी उत्पन्न सहाय्य प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते.

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रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण द्वारे प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या आधाराशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मंत्रिमंडळाने पीएम-किसान योजनेला पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेसाठी एकूण ३,१५,६१४ कोटी रुपयांचे बजेट आहे.

पीएम-किसान योजनेची उपलब्धी: सरकार

या योजनेअंतर्गत, २३ हप्त्यांमध्ये ४.४७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
२३ व्या हप्त्याअंतर्गत ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आणि १८,९८४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात, शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी १.७१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली.
पीएम-किसान योजनेअंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना १.०६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली आहे आणि अंदाजे प्रत्येक चार लाभार्थ्यांपैकी एक महिला शेतकरी यात समावेश आहे.

किसान सन्मान निधीचा २४ वा हप्ता कधी मिळणार?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २४ वा हप्ता ऑक्टोबर २०२६ च्या सुमारास दिला जाण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या नियमांनुसार, ही रक्कम दर चार महिन्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यापूर्वीचा २३ वा हप्ता २० जून २०२६ रोजी देण्यात आला होता. त्यामुळे 24 वा हफ्ता देखील लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार अशी अपेक्षा आहे.

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Web Title: Pm kisan scheme extended 2031 farmers get 6000 yearly marathi news

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:24 PM

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