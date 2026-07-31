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Indian Army Internship 2026: भारतीय सैन्यात इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी! मिळणार ‘इतक्या’ हजारांपर्यंतचे स्टायपेंड

Updated On: Jul 31, 2026 | 06:50 PM IST
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सारांश

Indian Army Internship 2026: भारतीय सैन्याने इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम (IAIP) 2026-27 अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना सैन्याच्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार असून, ₹75,000 पर्यंतचे विद्यावेतन (Stipend) देखील दिले जाणार आहे.

Indian Army Internship Program (IAIP) 2026-27 ( फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Indian Army Internship Program (IAIP) 2026-27 ( फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • Indian Army Internship Program (IAIP) 2026-27 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू 
  • निवड झालेल्या उमेदवारांना 75,000 पर्यंतचे विद्यावेतन 
  • तांत्रिक, व्यवस्थापन, संवाद, लॉजिस्टिक्ससह विविध शाखांतील विद्यार्थी अर्ज 
  • या इंटर्नशिपमुळे विद्यार्थ्यांना भारतीय सैन्याच्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव
Indian Army Internship Program (IAIP) 2026-27 : देशासाठी काहीतरी वेगळं करण्याचं स्वप्न अनेक तरुणांच्या मनात असतं. काही जण सैन्यात भरती होण्याचा विचार करतात, तर काहींना संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कामकाज जवळून समजून घ्यायचं असतं. अशाच विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय सैन्याने एक आकर्षक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम (IAIP) 2026-27 अंतर्गत विविध क्षेत्रांमध्ये इंटर्नशिपसाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. या कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना सैन्याच्या कामाची प्रत्यक्ष ओळख मिळणार असून, त्याचबरोबर चांगले मानधनही दिले जाणार आहे. या इंटर्नशिपमध्ये केवळ तांत्रिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनाच संधी नाही, तर व्यवस्थापन, संवाद, लॉजिस्टिक्स आणि इतर अनेक शाखांतील विद्यार्थ्यांनाही अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरू शकतो.

इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध

यावेळी भारतीय सैन्याने अनेक आधुनिक आणि भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या विषयांमध्ये इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सायबर सुरक्षा, क्वांटम तंत्रज्ञान, फिनटेक, मानव संसाधन व्यवस्थापन, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन, प्रगत संरक्षण प्रणाली अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. एकूण तीन डझनांहून अधिक विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. (Indian Army Internship 2026:)

एकापेक्षा अधिक इंटर्नशिपसाठी अर्ज

विशेष म्हणजे इच्छुक विद्यार्थी एकापेक्षा अधिक इंटर्नशिपसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र अंतिम निवड झाल्यानंतर फक्त एका इंटर्नशिपचीच निवड करता येईल. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी स्वतःची आवड, कौशल्य आणि भविष्यातील करिअरचा विचार करून योग्य पर्याय निवडणे फायदेशीर ठरेल. या कार्यक्रमाचा कालावधी सुमारे 75 दिवसांचा ठेवण्यात आला आहे. या काळात विद्यार्थ्यांना अनुभवी अधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याची आणि संरक्षण क्षेत्रातील विविध प्रक्रिया जवळून समजून घेण्याची संधी मिळेल. पुस्तकी ज्ञानासोबतच प्रत्यक्ष अनुभव मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या करिअरला निश्चितच मोठी मदत होऊ शकते.

आता मिळणार एवढे हजार मानधन

या इंटर्नशिपचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे दिले जाणारे मानधन. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षेत्रानुसार आणि उपस्थितीच्या आधारे कमाल 75 हजार रुपयांपर्यंत स्टायपेंड मिळू शकते. मात्र अंतिम रक्कम विद्यार्थ्याच्या उपस्थिती आणि इंटर्नशिपमधील सहभागावर अवलंबून असेल. त्यामुळे संपूर्ण कालावधीत नियमित उपस्थिती ठेवणे आवश्यक आहे. इंटर्नशिपचे आयोजन दिल्ली येथे करण्यात येणार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, या कार्यक्रमात राहण्याची किंवा निवासाची सुविधा दिली जाणार नाही. त्यामुळे निवड झाल्यानंतर दिल्लीतील राहण्याची व्यवस्था स्वतःलाच करावी लागणार आहे. यासाठी आधीच नियोजन करणे आवश्यक ठरेल.

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या पोर्टलवर जाऊन अर्ज करा…

अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी AICTE Internship Portal वर जाऊन अर्ज सादर करावा. प्रत्येक इंटर्नशिपसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वेगळी असू शकते. त्यामुळे संबंधित माहिती वेळेत तपासून अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.

प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव

भारतीय सैन्याने स्पष्ट केले आहे की, हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर थेट नोकरी किंवा कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळेल, अशी कोणतीही हमी दिलेली नाही. मात्र या अनुभवामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रोफाइलमध्ये निश्चितच भर पडू शकते आणि भविष्यातील करिअरसाठी त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

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संरक्षण क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशसेवेत योगदान देण्याची तयारी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही संधी नक्कीच महत्त्वाची आहे. योग्य वेळी अर्ज करून या कार्यक्रमाचा लाभ घेतल्यास नवीन कौशल्ये शिकण्याबरोबरच भारतीय सैन्याच्या कार्यपद्धतीचा जवळून अनुभव घेण्याची संधी मिळू शकते. भविष्यातील करिअरसाठी हा अनुभव निश्चितच मोलाचा ठरू शकतो.

Web Title: Indian army internship program application process stipend up to 75000

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Published On: Jul 31, 2026 | 06:50 PM

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