फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत...

ट्रॅव्हल इन्शुरन्स म्हणजे काय?
प्रवासादरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या अनपेक्षित अडचणींमधून आर्थिक संरक्षण देणारा विमा म्हणजे ट्रॅव्हल इन्शुरन्स. अपघात, आजारपण, सामान हरवणे, फ्लाइट रद्द होणे अशा अनेक परिस्थितींमध्ये हा विमा तुमच्या मदतीला येतो.
ट्रॅव्हल इन्शुरन्सचे महत्त्वाचे फायदे
1. वैद्यकीय खर्चाचे संरक्षण
प्रवासात अचानक आजारपण किंवा अपघात झाला, तर उपचारांचा खर्च मोठा असू शकतो, विशेषतः परदेशात. ट्रॅव्हल इन्शुरन्समुळे रुग्णालयातील खर्च, उपचार, मेडिकल इव्हॅक्युएशन यांसारख्या गरजांसाठी आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे महागड्या उपचारांची चिंता कमी होते.
2. सामानाची सुरक्षा
प्रवासात चेक-इन बॅगेज हरवणे, चोरीला जाणे किंवा नुकसान होणे ही सामान्य समस्या आहे. अशा वेळी ट्रॅव्हल इन्शुरन्समुळे तुम्हाला नुकसानभरपाई मिळू शकते. त्यामुळे प्रवासादरम्यान सामानाबाबतची भीती कमी होते.
3. प्रवासाच्या प्लॅनमध्ये बदल झाल्यास मदत
कधी कधी आजारपण, नैसर्गिक आपत्ती, फ्लाइट कॅन्सलेशन किंवा इतर कारणांमुळे प्रवासाची योजना बदलावी लागते. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स असल्यास फ्लाइट किंवा हॉटेल रद्द झाल्याने होणारा अतिरिक्त खर्च काही प्रमाणात भरून निघतो.
4. वैयक्तिक जबाबदारीचे संरक्षण (Personal Liability)
प्रवासादरम्यान तुमच्यामुळे एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीचे नुकसान झाले, तर कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स अशा परिस्थितीत तुम्हाला आर्थिक संरक्षण देतो आणि अनावश्यक कायदेशीर त्रास टाळण्यास मदत करतो.
प्रवास म्हणजे फक्त फिरणे नाही, तर नवे अनुभव घेणे आणि आठवणी जपणे. मात्र, अनपेक्षित अडचणी तुमचा प्रवास त्रासदायक ठरवू शकतात. त्यामुळे देशांतर्गत किंवा परदेश प्रवासाला निघण्यापूर्वी ट्रॅव्हल इन्शुरन्स घेणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरतो. थोड्या खर्चात मोठे संरक्षण मिळत असल्याने, प्रवासाचा आनंद अधिक निर्धास्तपणे घेता येतो.