Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

Travel Insurance : प्रवासाचा आनंद घ्यायचा असेल तर सुरक्षिततेचीही तितकीच गरज आहे तर ट्रॅव्हल इन्शुरन्स यात तुमची मदत करेल. प्रवास रद्द होण्यासारख्या अनपेक्षित अडचणींमध्ये आर्थिक संरक्षण मिळते आणि प्रवास निश्चिंत होतो.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:31 AM
फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत...

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • अनेकांना प्रवासाची आवड असते.
  • वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरून नवीन गोष्टींचा अनुभव घेता येतो.
  • पण तुम्हाला ट्रॅव्हल इन्शुरन्स काय आहे ते माहिती आहे का?
प्रवास करायला कोणाला आवडत नाही? देशातील सुंदर पर्यटनस्थळे असोत किंवा परदेशातील थरारक अनुभव, आज ट्रॅव्हल इंडस्ट्री झपाट्याने वाढत आहे. आयुष्य विमा, आरोग्य विमा, टर्म इन्शुरन्स किंवा गृहविमा याबद्दल आपण बरेच ऐकले आहे, पण ट्रॅव्हल इन्शुरन्स (प्रवास विमा) घेण्याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? हा विमा तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित, निश्चिंत आणि तणावमुक्त बनवू शकतो.

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

ट्रॅव्हल इन्शुरन्स म्हणजे काय?

प्रवासादरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या अनपेक्षित अडचणींमधून आर्थिक संरक्षण देणारा विमा म्हणजे ट्रॅव्हल इन्शुरन्स. अपघात, आजारपण, सामान हरवणे, फ्लाइट रद्द होणे अशा अनेक परिस्थितींमध्ये हा विमा तुमच्या मदतीला येतो.

ट्रॅव्हल इन्शुरन्सचे महत्त्वाचे फायदे

1. वैद्यकीय खर्चाचे संरक्षण

प्रवासात अचानक आजारपण किंवा अपघात झाला, तर उपचारांचा खर्च मोठा असू शकतो, विशेषतः परदेशात. ट्रॅव्हल इन्शुरन्समुळे रुग्णालयातील खर्च, उपचार, मेडिकल इव्हॅक्युएशन यांसारख्या गरजांसाठी आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे महागड्या उपचारांची चिंता कमी होते.

2. सामानाची सुरक्षा

प्रवासात चेक-इन बॅगेज हरवणे, चोरीला जाणे किंवा नुकसान होणे ही सामान्य समस्या आहे. अशा वेळी ट्रॅव्हल इन्शुरन्समुळे तुम्हाला नुकसानभरपाई मिळू शकते. त्यामुळे प्रवासादरम्यान सामानाबाबतची भीती कमी होते.

3. प्रवासाच्या प्लॅनमध्ये बदल झाल्यास मदत

कधी कधी आजारपण, नैसर्गिक आपत्ती, फ्लाइट कॅन्सलेशन किंवा इतर कारणांमुळे प्रवासाची योजना बदलावी लागते. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स असल्यास फ्लाइट किंवा हॉटेल रद्द झाल्याने होणारा अतिरिक्त खर्च काही प्रमाणात भरून निघतो.

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

4. वैयक्तिक जबाबदारीचे संरक्षण (Personal Liability)

प्रवासादरम्यान तुमच्यामुळे एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीचे नुकसान झाले, तर कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स अशा परिस्थितीत तुम्हाला आर्थिक संरक्षण देतो आणि अनावश्यक कायदेशीर त्रास टाळण्यास मदत करतो.

प्रवास म्हणजे फक्त फिरणे नाही, तर नवे अनुभव घेणे आणि आठवणी जपणे. मात्र, अनपेक्षित अडचणी तुमचा प्रवास त्रासदायक ठरवू शकतात. त्यामुळे देशांतर्गत किंवा परदेश प्रवासाला निघण्यापूर्वी ट्रॅव्हल इन्शुरन्स घेणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरतो. थोड्या खर्चात मोठे संरक्षण मिळत असल्याने, प्रवासाचा आनंद अधिक निर्धास्तपणे घेता येतो.

Web Title: What is travel insurance know the benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 08:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान
1

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव
2

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…
3

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

भारतातील एक असे मंदिर जे सूर्यदेवताला करते नमस्कार, वैज्ञानिकांनाही सुटल नाही हे कोड
4

भारतातील एक असे मंदिर जे सूर्यदेवताला करते नमस्कार, वैज्ञानिकांनाही सुटल नाही हे कोड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Jan 22, 2026 | 08:22 AM
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM