Pimples Before Periods: मासिक पाळी येण्याच्या आठवडाभर आधी चेहऱ्यावर पिंपल्स का येतात? जाणून घ्या यामागील गंभीर कारणे

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर पिंपल्स का येतात?
शरीरात कोणत्या हार्मोन्समधील बदल पाळीवर परिणाम करतात?
पिंपल्स आल्यानंतर कोणती काळजी घ्यावी?
महिन्यातून एकदा सर्वच महिलांना मासिक पाळी येते. ही शरीरातील नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. महिन्यातून चार ते पाच दिवस योनीमार्गातून रक्तस्त्राव होतो. हे चक्र सामान्यता २१ ते ३५ दिवसांचे असते. मासिक पाळी आल्यानंतर आणि मासिक पाळी येण्याच्या काही दिवस आधी महिलांच्या शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसून येतात. आठवडाभर आधी गाल, हनुवटी, नाक किंवा चेहऱ्यावर कुठेही वेदनादायी पिंपल्स येऊन त्वचेचे सौंदर्य बिघडून जाते. कपाळावर लालसर आणि वेदनादायक पिंपल्स आल्यानंतर तो लवकर निघून जात नाही. मासिक पाळीतील चार ते पाच दिवस पूर्णपणे झाल्यानंतर हळूहळू पिंपल्स कमी होऊन त्वचा पुन्हा एकदा होती तशीच दिसते. हे पिंपल्स त्वचेची योग्य काळजी न घेतल्यामुळे नाहीतर मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे येतात.
मासिक पाळी येण्याच्या आठवडाभर आधी चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स येतात. ही समस्या आपल्यातील अनेक महिलांमध्ये, मुलींमध्ये लगेच दिसून येते. मासिक पाळी येण्याआधी शरीरात अनेक हार्मोनल बदल होतात. तसेच खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे सुद्धा मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीरातील उष्णता बाहेर पडल्यामुळे चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स येतात. पाळी येण्याच्या आधी चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स सामान्य नसून शरीरसंबंधित गंभीर आजाराचे संकेत आहेत. हे मोठे बदल हार्मोन्सच्या चक्रात बदल झाल्यामुळे उद्भवू लागतात.
मेंस्ट्रुअल सायकल दरम्यान हॉर्मोन्सची पातळी सतत बदलत असते. यामुळे महिलांना मासिक पाळी येण्याआधी पिंपल्स आणि मोठ्या फोडांचा खूप जास्त त्रास होतो. याला वैद्यकीय भाषेमध्ये प्रीमेन्स्ट्रुअल ॲक्ने असे सुद्धा म्हंटले जाते. मासिक पाळी येण्याच्या काही दिवस आधी महिलांच्या शरीरातील ‘एस्ट्रोजन’ हार्मोनची पातळी खूप जास्त कमी होऊन जाते. प्रोजेस्टेरोन आणि एंड्रोजनची पातळी वेगाने वाढू लागते. हार्मोन्सच्या बदलांचा परिणाम त्वचेवर लगेच दिसून येतो. अतिरिक्त तेल त्वचेची छिद्रे बंद करते, ज्यामुळे चेहऱ्यावर पिंपल्स येतात. हे पिंपल्स प्रामुख्याने नाकाच्या इथे किंवा गालावर येण्याची जास्त शक्यता असते.
हार्मोन्स आणि मासिक पाळी दरम्यान येणारे पिंपल्स त्वचेच्या अगदी आतल्या खोल थरामध्ये तयार होतात. हे पिंपल्स कायमच नेहमीच्या पिंपल्सपेक्षा लाल, सुजलेले आणि प्रचंड वेदनादायी असतात. त्वचेच्या छिद्रांमध्ये साचलेले अतिरिक्त तेल, डेड स्किन आणि बॅक्टेरिया इत्यादी गोष्टींमुळे पिंपल्स आणखीनच वाढू लागतात आणि पिंपल्स हळू हळू मोठा होऊन जातो. मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स अजिबात फोडू नये. पिंपल्सला सतत हात लावल्यास संसर्ग आणखीनच वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्वचेवर तीव्र किंवा केमिकल्सयुक्त ब्यूटी प्रॉडक्ट्सच्या वापरामुळे त्वचेवर आलेले पिंपल्स वाढतात, त्यामुळे कोणते उपाय करू नयेत.
Ans: मासिक पाळीपूर्वी शरीरातील इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्समध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे त्वचेतील तेलग्रंथी अधिक सक्रिय होतात. त्यामुळे पिंपल्स येऊ शकतात.
Ans: होय. अनेक महिलांना पाळी येण्याच्या काही दिवस आधी किंवा आठवडाभर आधी चेहऱ्यावर पिंपल्स येण्याचा अनुभव येतो.
Ans: त्वचा स्वच्छ ठेवणे, संतुलित आहार घेणे, पुरेसे पाणी पिणे, तणाव कमी करणे आणि योग्य स्किनकेअर रूटीन पाळणे उपयुक्त ठरू शकते.