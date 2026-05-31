संजय दत्तच्या ‘Khalnayak Returns’मध्ये कमिश्नर रामची एन्ट्री निश्चित; जॅकी श्रॉफ यांनी दिला दुजोरा

Updated On: May 31, 2026 | 01:10 PM IST
सुभाष घई यांच्या १९९३ सालच्या कल्ट क्लासिक आणि ब्लॉकबस्टर 'खलनायक'च्या बहुप्रतिक्षित सिक्वेल 'खलनायक रिटर्न्स'मध्ये जॅकी श्रॉफ दिसणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

बॉलिवूडचे ‘जग्गू दादा’ म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी अखेर त्या बातमीला दुजोरा दिला आहे, ज्याची चाहते अनेक वर्षांपासून वाट पाहत होते. दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या १९९३ सालच्या कल्ट क्लासिक आणि ब्लॉकबस्टर ‘खलनायक’च्या बहुप्रतिक्षित सिक्वेल ‘खलनायक रिटर्न्स’मध्ये आपण काम करणार असल्याचे त्यांनी अधिकृतपणे सांगितले आहे.

जॅकी श्रॉफ यांनी सांगितले की, त्यांनी या आयकॉनिक सिक्वेलबद्दल निर्माते आणि स्टारकास्टसोबत आधीच चर्चा केली आहे आणि ते पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहेत.

“संजू बाबा माझे जीवन आहेत,” जॅकी
इंडिया टुडेला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत, जॅकी श्रॉफ यांनी आपला जुना आणि खूप जवळचा मित्र संजय दत्तसोबत पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर करण्याबद्दलचा आपला उत्साह व्यक्त केला. सिक्वेलबद्दलचा आपला उत्साह व्यक्त करताना ते गोडपणे म्हणाले, “जुन्या मित्रांसोबत वेळ घालवणे आणि काम करणे नेहमीच आनंददायी असते. संजू बाबा माझे जीवन आहेत.”

एका मुलाखतीत जेव्हा जॅकी श्रॉफ यांना थेट विचारण्यात आले की ते ‘खलनायक रिटर्न्स’मध्ये खरंच दिसणार का, तेव्हा ते जराही न कचरता हसले आणि म्हणाले, “उत्तम! मी स्वतः या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहे.” चित्रपटातील आपली उपस्थिती १००% निश्चित असल्याचे सांगत, ते आपल्या जुन्या भूमिकेच्या शैलीत पुढे म्हणाले, “शंभर टक्के… शेवटी, एक कमिशनर असायलाच हवा, नाही का? कथेत एक कमिशनर असायलाच हवा.” आम्ही तुम्हाला सांगतो की, पहिल्या चित्रपटात जॅकी यांनी ‘इन्स्पेक्टर राम’ ही अविस्मरणीय भूमिका साकारली होती.

जॅकी श्रॉफ यांनीही या मोठ्या प्रोजेक्टच्या पडद्यामागील तयारीबद्दल सांगितले. जॅकी म्हणाले, “हो, मी या प्रोजेक्टबद्दल सुभाषजी (घई) आणि संजू बाबा यांच्याशी आधीच बोललो आहे.”

