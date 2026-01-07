Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दररोज पोट बिघडतंय? पचनासंबंधी समस्यांवर मुद्रा थेरपी ठरेल फायदेशीर; फक्त दिवसातला थोडा वेळ बाजूला काढा 

पचनाच्या समस्या जसे की गॅस, अपचन, बद्धकोष्ठता आणि मळमळ यावर योगातील मुद्रा थेरपी प्रभावी ठरू शकते. योग्य मुद्रांचा नियमित सराव केल्यास पचनशक्ती सुधारण्यास मदत होते.

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:00 PM
(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • मुद्रा थेरपी या पचन अग्नी सक्रिय करून शरीरातील ऊर्जा प्रवाह संतुलित करतात आणि पचन सुधारतात.
  • याचा सराव केल्याने गॅस, पोट फुगणे, अपचन, मळमळ आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होते.
  • मुद्रा थेरपीमुळे शरीरातील विषारी आणि  टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकले जातात, चयापचय सुधारतो आणि एकूण आरोग्य चांगले राहते.
पचनासंबंधी समस्यांसाठी मुद्रा थेरपी खूप फायदेशीर आहे, विशेषतः पुशान मुद्रा, अपान मुद्रा, वायू मुद्रा, आणि सूर्य मुद्रा यांसारख्या मुद्रा पचन सुधारण्यास, गॅस, बद्धकोष्ठता, अपचन, आणि मळमळ यांसारख्या तक्रारी कमी करण्यास मदत करतात, कारण त्या शरीरातील ऊर्जा प्रवाह संतुलित करून पचन अग्नीला उत्तेजित करतात आणि विषारी पदार्थ बाहेर काढतात.

रात्री झोपेत हात सुन्न होतात? मग सावध व्हा, सामान्य वाटणारी ही गोष्ट असू शकते गंभीर आजाराचे लक्षण

पुशान मुद्रा

ही मुद्रा पचनासाठी ‘जेवण स्वीकारणे’ आणि ‘काढून टाकणे’ या दोन्ही क्रिया संतुलित करते, ज्यामुळे अपचन, मळमळ, आणि जड जेवणानंतरच्या समस्या कमी होतात. यासाठी उजव्या हाताच्या तर्जनी आणि मधल्या बोटाचे टोक अंगठ्याला लावावे. डाव्या हाताच्या अनामिका आणि अधिल्या बोटाचे टोक अंगठ्याला  लावावे. इतर बोटे सरळ ठेवावीत.

सूर्य मुद्रा

ही मुद्रा शरीरातील अग्नी तत्व वाढवून चयापचय आणि पचन सुधारते, तसैच शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी करण्यास मदत करू शकते. वायू मुद्रा ही मुद्रा गॅस, पोट फुगणे आणि वायुविकारामुळे होणाऱ्या वेदना कमी करते. कसे करावेः तर्जनी बोट दुमडून अंगठ्याच्या मुळाशी ठेवारी आणि अंगठाने ते दाबाये, इतर बोटे सरळ ठेवावीत. यासाठी अनामिका बोट दुमडून अंगठ्याच्या मुळाशी ठेवावे आणि अगठधाने ते दाबावे.

अपान मुद्रा

ही मुद्रा शरीरातील विषारी पदार्थ आणि टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते, बद्धकोष्ठता कमी करते आणि पचन सुधारते. यासाठी अंगठ्याच्या टोकाच्या मधले बोट आणि अनामिका बोट जोडावे, इतर बोटे सरळ ठेवावीत.

‘म्युकस फिशिंग सिंड्रोम’ म्हणजे नेमकं काय? डोळ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास दृष्टीवर होऊ शकतो परिणाम

फायदे काय ?

  • पचनक्रिया सुधारते.
  • गॅस अपचन, बद्धकोष्ठता, मळमळ यांसारख्या कमी होतात.
  • विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते.
