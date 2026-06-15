Maharashtra Breaking News Updates Today: मान्सून अरबी समुद्रातच खोळंबला: अफगाणिस्तानच्या वाऱ्याचा अडथळा

15 Jun 2026 10:30 AM (IST)
US-Iran Peace Deal News in Marathi : अखेर गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी अपडेट समोर आली आहे. अमेरिका-इराण(Iran) मध्ये शांतता करार झाल्याचा ट्रम्प यांना दावा केला आहे. यासोबतच स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबतही मोठे माहिती समोर आली आहे. यामुळे संपूर्ण जगाला दिलासा मिळाला आहे.
15 Jun 2026 10:20 AM (IST)
प्रणीतच्या माफीवर प्रतिक्रिया देताना कुणाल कामराने इन्स्टाग्रामवर लिहिले, ‘विनोदी कलाकारांनी कथाकथन, प्रेक्षकांशी संवाद, मेहनत, बँक बॅलन्स आणि पालक या गोष्टींमागे लपणे थांबवले पाहिजे.’ दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्याने उपहासाने लिहिले, ‘प्रणीत मोरेमुळे हर्ष गुजराल बराक ओबामांसारखे दिसतात.’
15 Jun 2026 10:10 AM (IST)
अमेरिकेच्या (America) मिसूरी राज्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मनाला चटका लावणारी घटना समोर आली आहे. एका सुंदर, निरभ्र रविवारी स्कायडायव्हिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी हवेत झेपावलेल्या निष्पाप लोकांवर काळाने झडप घातली. मिसूरीमधील बटलर मेमोरियल विमानतळावरून (Butler Memorial Airport) उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच स्कायडायव्हिंगचे एक विमान नियंत्रणाबाहेर गेले आणि नाक जमिनीच्या दिशेने होऊन एका शेतात कोसळले. या भीषण अपघातानंतर विमानाला प्रचंड मोठी आग लागली, ज्यामध्ये विमानातील वैमानिक आणि ११ स्कायडायव्हर्ससह एकूण १२ जणांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात विमानातील एकही प्रवासी जिवंत वाचू शकलेला नाही.
15 Jun 2026 09:59 AM (IST)
मागील काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून अनेक ठिकाणी छप्पेमारी करण्यात आली आहे. यामध्ये दूध, चीज, पनीर तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वापरात केलेली भेसळ थांबवण्यासाठी अनेक छप्पेमारी करून खराब वस्तू गोळा केल्या जातात. मोठ्या प्रमाणावर केमिकलचा वापर करून बनवलेल्या पदार्थांमुळे शरीराला गंभीर हानी पोहचू शकते. मुंबईतील सुप्रसिद्ध क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई करत १.२० लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे.
15 Jun 2026 09:50 AM (IST)
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या दशकातील सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ मध्यपूर्वेत (Middle East) सुरू असलेले भीषण युद्ध अखेर संपले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रविवारी अधिकृतपणे जाहीर केले की, युनायटेड स्टेट्स आणि इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक यांच्यात एक सर्वसमावेशक आणि ऐतिहासिक शांतता करार (US-Iran Peace Deal) पूर्ण झाला आहे. या करारामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेला प्रचंड तणाव आता निवळला असून, युद्धामुळे ठप्प झालेला आंतरराष्ट्रीय तेल पुरवठा पुन्हा पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
15 Jun 2026 09:38 AM (IST)
भारतात 15 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,907 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,664 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,180 रुपये आहे. भारतात 15 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,800 रुपये आहे. भारतात 15 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.
15 Jun 2026 09:30 AM (IST)
Donald Trump Truth Social Iran announcement : आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या दशकातील सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ मध्यपूर्वेत (Middle East) सुरू असलेले भीषण युद्ध अखेर संपले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रविवारी अधिकृतपणे जाहीर केले की, युनायटेड स्टेट्स आणि इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक यांच्यात एक सर्वसमावेशक आणि ऐतिहासिक शांतता करार (US-Iran Peace Deal) पूर्ण झाला आहे. या करारामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेला प्रचंड तणाव आता निवळला असून, युद्धामुळे ठप्प झालेला आंतरराष्ट्रीय तेल पुरवठा पुन्हा पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
15 Jun 2026 09:25 AM (IST)
Missouri skydiving plane crash 12 dead : अमेरिकेच्या (America) मिसूरी राज्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मनाला चटका लावणारी घटना समोर आली आहे. एका सुंदर, निरभ्र रविवारी स्कायडायव्हिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी हवेत झेपावलेल्या निष्पाप लोकांवर काळाने झडप घातली. मिसूरीमधील बटलर मेमोरियल विमानतळावरून (Butler Memorial Airport) उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच स्कायडायव्हिंगचे एक विमान नियंत्रणाबाहेर गेले आणि नाक जमिनीच्या दिशेने होऊन एका शेतात कोसळले. या भीषण अपघातानंतर विमानाला प्रचंड मोठी आग लागली, ज्यामध्ये विमानातील वैमानिक आणि ११ स्कायडायव्हर्ससह एकूण १२ जणांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात विमानातील एकही प्रवासी जिवंत वाचू शकलेला नाही.
15 Jun 2026 09:20 AM (IST)
India Women vs Pakistan T20 World Cup: आयसीसी वुमन्स टी-२० वर्ल्डकप (Women's T20 World Cup) स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने धडाकेबाज कामगिरी करत आपल्या मोहिमेची विजयी सुरुवात केली आहे. पहिल्याच हाय-व्होल्टेज सामन्यात भारताने आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानला ६४ धावांनी पराभवाची धूळ चारली. या मोठ्या विजयामुळे भारतीय संघाला तब्बल २ गुण मिळाले असून गुणतालिकेत +३.२०० असा मजबूत नेट रनरेट (Net Run Rate) मिळाला आहे.
भारताचे पाकिस्तानसमोर १७१ धावांचे आव्हान या महत्त्वपूर्ण सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेकीचा (Toss) कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या फलंदाजांनी आक्रमक खेळ करत निर्धारित २० षटकांत ६ गडी गमावून १७० धावांचा डोंगरासारखा धावसंख्या उभारली. पाकिस्तानला विजयासाठी १७१ धावांचे कठीण आव्हान देण्यात आले होते.
15 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Gold Rate Down June 15: देशभरातील सोने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. सोमवार, १५ जून रोजी सकाळी देशातील बहुतांश प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे भाव लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत.
२४ आणि २२ कॅरेट सोने झाले स्वस्त ताज्या दरांनुसार, देशाची राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४९,२२० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. गेल्या संपूर्ण आठवड्याचा विचार केला तर सोन्याच्या दरात मोठी पडझड झाली आहे. गेल्या आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात प्रति १० ग्रॅम तब्बल ६,६८० रुपयांची घट झाली आहे.
पुणे: भारतीय हवामान विभागाने (IMD) १५ जून २०२६ रोजी राज्यात मान्सून दाखल होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. मात्र, प्रत्यक्षात मान्सून अजूनही अरबी समुद्रातच खोळंबला असून त्याची पुढील वाटचाल पूर्णपणे थांबली आहे. अरबी समुद्रातून पुढे सरकण्याऐवजी मान्सून एकाच ठिकाणी रेंगाळला असून, आता राज्यात २० जूनपर्यंत मान्सून दाखल होईल, असा नवीन अंदाज हवामान विभागाने जारी केला आहे. या विलंबाने राज्यातील बळीराजाच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे.