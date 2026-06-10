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Maharashtra Breaking News Updates Today: कोकणात मुसळधार, राज्यात ‘यलो अलर्ट’; १५ जूननंतर पावसाचा जोर वाढणार 

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:50 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking : हवामान विभागाने आधीच स्पष्ट केले होते की, १५ जूनपर्यंत राज्यात फार मोठा किंवा सलग पाऊस नसेल. मात्र, १५ जूननंतर मॉन्सून अधिक सक्रिय होणार असून राज्यात अत्यंत चांगला आणि सर्वदूर पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

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Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today:

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विस्तार

  • 10 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    10 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव कायम

    भारतीय शेअर बाजार आज १० मे रोजी लाल रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, बुधवारी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ५९ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २३,२७१ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

  • 10 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    10 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस

    गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. उन्हाचा कडाका कमी झाला असून, आता पावसाची चाहूल लागली आहे. त्यातच राज्यात मान्सून दाखल झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने ही अधिकृत घोषणा केली आहे. रविवार रात्रीपासून दक्षिण कोकणात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात मुसळधार पावसाची नोंद झाली, तर सावंतवाडी, कुडाळ आणि दोडामार्ग परिसरात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला.

  • 10 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    10 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    सोन्याने पुन्हा घेतली झेप!

    भारतात 10 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,317 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,041 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,488 रुपये आहे. भारतात 10 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,880 रुपये आहे. भारतात 10 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

  • 10 Jun 2026 09:20 AM (IST)

    10 Jun 2026 09:20 AM (IST)

    तुकाराम मुंढेंची आणखी एक धडक कारवाई

    एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंत राज्यभर भेसळखोरांविरोधात धडक कारवायांना सुरुवात केली आहे. राज्यातील विविध भागात एफडीएने धाडसत्र सुरु असतानाच आता पुन्हा कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यातही भेसळखोरांविरोधात कडक कारवाई करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यात ८ जून २०२६ रोजी दोन कारवाया करत एकूण 24 लाख 81 हजार रुपये किमतीचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.

  • 10 Jun 2026 09:15 AM (IST)

    10 Jun 2026 09:15 AM (IST)

    पुणे रेव्ह पार्टी प्रकरण: 'उर्वरित ७८ जणांना कुणाच्या सांगण्यावरून सोडले?' 

    Pune Rave Party Case: पुण्यातील कथित रेव्ह पार्टी प्रकरणावरून () राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी या संपूर्ण कारवाईवर तीव्र संशय व्यक्त करत, राज्य सरकार आणि गृहखात्याला थेट अडचणीत आणणारे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

    केवळ ७८ जणांवरच एफआयआर का? मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील या हायप्रोफाइल पार्टीमध्ये तब्बल १५६ तरुण-तरुणी उपस्थित होते. मात्र, पोलिसांनी यातील केवळ ७८ जणांवरच एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. या कारवाईतील विसंगतीवर बोट ठेवत वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. "जर पार्टीमध्ये १५६ जण होते, तर संपूर्ण १५६ जणांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? उर्वरित ७८ जणांना रात्रीत परस्पर कुणाच्या सांगण्यावरून आणि कुणाच्या दबावामुळे सोडण्यात आले?" असा थेट आणि रोखठोक सवाल त्यांनी विचारला आहे.

  • 10 Jun 2026 08:58 AM (IST)

    10 Jun 2026 08:58 AM (IST)

    Crime News: बीडमध्ये प्रियकराच्या मदतीने पतीचा काटा काढला  

    Crime News: राज्यात सध्या गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. चोरी, दरोडा, खून आणि अत्याचार अशा एक ना अनेक दुर्दैवी घटना रोजच समोर येत असल्याने गुन्हेगारांना कायदा-सुव्यवस्थेचा काही धाक उरला आहे की नाही, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशातच आता बीड जिल्ह्यातून एक अत्यंत थरकाप उडवणारी आणि धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका महिलेने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने स्वतःच्या पतीचा निर्घृण खून केल्याची घटना समोर आली आहे.

     

  • 10 Jun 2026 08:57 AM (IST)

    10 Jun 2026 08:57 AM (IST)

    Strait of Hormuz: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिका-इराण युद्ध पेटले  

    US Iran Strait of Hormuz Conflict: आखाती प्रदेशातील सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) अमेरिका आणि इराणमधील लष्करी तणाव आता थेट युद्धाच्या टोकाला पोहोचला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणने अमेरिकेचे 'अपाचे' (Apache) हेलिकॉप्टर पाडल्याचा दावा करत, अमेरिकन सैन्याने ९ जून रोजी इराणच्या हद्दीत घुसून भीषण हवाई हल्ले केले आहेत. या धक्कादायक कारवाईमुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात (Gulf Region) युद्धाची ठिणगी पडली असून जागतिक पातळीवर प्रचंड चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

    अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत तात्काळ आणि थेट कारवाईचे आदेश दिले. ट्रम्प यांच्या आदेश मिळताच अमेरिकन वायुसेना आणि नौदलाने इराणच्या हद्दीत प्रवेश करत विजांच्या वेगाने हल्ले चढवले. अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे इराणला सावरण्याची संधीही मिळाली नाही.

Maharashtra to National And International Breaking News:

कोकणात मुसळधार, राज्यात ‘यलो अलर्ट’; १५ जूननंतर पावसाचा जोर वाढणार

कोकण किनारपट्टीसह राज्याच्या विविध भागांत सध्या मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनच्या पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. नैऋत्य मान्सून हळूहळू पुढे सरकत असून, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज राज्यातील अनेक भागांत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाचा इशारा (यलो अलर्ट) दिला आहे.

  हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज राज्यातील बहुतांश भागांत ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित क्षेत्रांना ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.

 

 

Web Title: 10th june2026 live breaking news marathi maharashtra national international war updates share market

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:53 AM

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