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आईच्या मृत्यूच्या दिवशीही शूटिंगसाठी पोहोचला ‘हा’ अभिनेता; सलमान खानने दिला मोठा आधार

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:26 AM IST
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सारांश

परेश रावल यांनी ‘रेडी’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानचा भावनिक प्रसंग सांगितला. आईच्या निधनाच्या दिवशी शूटिंग करताना सलमान खानने त्यांना दिलेल्या मदतीची त्यांनी आठवण सांगितली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

बॉलिवूडचे शोमॅन राज कपूर यांनी वर्षांपूर्वी म्हटले होते, “द शो मस्ट गो ऑन.” परेश रावल यांच्यासह इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी या तत्त्वाचे पालन केले आहे. हे अभिनेते त्यांच्या आईच्या खूप जवळ होते. मात्र, जेव्हा त्यांच्या आईचे निधन झाले, तेव्हा ते सलमान खानसोबत एका दूरच्या देशात शूटिंग करत होते. ही बातमी कळताच ते त्यांच्याकडे धाव घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे, आईच्या मृत्यूच्या दिवशी त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण विनोदी दृश्य चित्रित केले. त्या दृश्यात अभिनेत्याला दारूच्या नशेत संवाद बोलायचे होते. परेश रावल यांनी स्वतः आईच्या मृत्यूसंदर्भात एका मुलाखतीत हा खुलासा केला होता.

परेश रावल आपल्या आईच्या नेहमीच जवळ होते, पण त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी शोकांतिका ही होती की ज्या दिवशी त्यांच्या आईने या जगाचा निरोप घेतला, त्या दिवशी ते त्यांच्यासोबत नव्हते. तो २३ जून, २०१० चा दिवस होता. त्या दिवशी, परेश रावल श्रीलंकेत सलमान खानसोबत ‘रेडी’ चित्रपटाचे चित्रीकरण करत होते, तेव्हा त्यांना चित्रपटाच्या सेटवरच त्यांच्या आईच्या निधनाची बातमी मिळाली. आईच्या मृत्यूची बातमी मिळाल्यावर, परेश रावल यांना जणू काहीतरी संपल्यासारखे वाटले. सलमान खानने त्या अभिनेत्याला भावनिक आधार दिला आणि त्यांच्या भारतात परत येण्याची व्यवस्थाही केली. मात्र, त्या दिवशी कोलंबोहून मुंबईला थेट विमानसेवा नव्हती. एक विमान होते, पण त्यासाठी संध्याकाळपर्यंत थांबावे लागणार होते. अशा परिस्थितीत, त्या अभिनेत्याने ठरवले की विमानतळावर तासंतास वाट पाहत एका कोपऱ्यात बसून रडण्याऐवजी, चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण करणेच अधिक चांगले होईल.

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त्यांची आई कायमची निघून गेली होती… या दुःखात परेश रावल सेटवर परतले. कॅमेरे सज्ज होते आणि परेश एका कसलेल्या अभिनेत्याप्रमाणे कॅमेऱ्यासमोर अभिनय करत होते. त्या दिवशी त्यांना ‘रेडी’ चित्रपटातील तो सीन शूट करायचा होता, ज्यात त्यांचे पात्र बल्लीने भरलेल्या एका पार्टीत सलमानच्या ‘प्रेम’ या पात्राचा आणि त्याच्या कुटुंबाचा पर्दाफाश करते. या सीनमध्ये त्यांना दारू प्यायलेले दाखवून प्रेमबद्दलचे सत्य उघड करायचे होते. हा सीन चित्रपटाच्या शेवटी येतो. परेश रावल यांनी आईच्या मृत्यूचे दुःख मनात लपवून त्या दिवशी हा सीन शूट केला. हा सीन त्यांच्या करिअरसाठी खूप कठीण होता. परेश रावल यांना वाटले की ते हे करू शकणार नाहीत. मग सलमानने त्यांना प्रोत्साहन दिले आणि अशाप्रकारे चित्रपटातील सर्वात खास सीन शूट झाला.

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Web Title: Paresh rawal reported to shoot even on the day of his mothers death salman khan extended strong support

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Published On: Jun 15, 2026 | 10:26 AM

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