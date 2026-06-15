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Uttarpradesh Crime: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून सहाय्यक पोस्टमास्तरची आत्महत्या; सुसाईड नोटमधून तरुणाची आर्त हाक

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:17 AM IST
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सारांश

उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी येथे 26 वर्षीय सहाय्यक शाखा पोस्टमास्तर निखिल वर्मा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मानसिक छळ आणि पैशांच्या मागणीला कंटाळून आत्महत्या केली. सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी दोन अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सहाय्यक पोस्टमास्तर निखिल वर्मा यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
  • सुसाईड नोटमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर मानसिक छळ व पैशांच्या मागणीचे आरोप.
  • दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल; आरोपी सध्या फरार.
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २६ वर्षीय सहाय्यक शाखा पोस्टमास्तरने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने तीन पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली. या चिठ्ठीत त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर वारंवार मानसिक छळ आणि पैशांची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. माझ्या मृत्यूनंतर दोषींना शिक्षा होईपर्यंत माझ्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करू नका, अशी आर्त हाकही त्याने या चिठ्ठीत आपल्या कुटुंबीयांना दिली आहे. या सुसुईड नोटमुळे खळबळ उडाली आहे. ही घटना उत्तरप्रदेश येथील मैनपुरी जिल्ह्यात घडली.

काय नेमकं प्रकरण?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव निखिल वर्मा असे आहे. निखिलने त्याच्या घराजवळील शेतात असलेल्या एक छोट्या खोलीत गळफास लावून आपले जीवन संपवले. बराच वेळ तो न दिसल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला तेव्हा त्याचा मृतदेह आढळून आला. त्याच्या खिशात सुसाईड नोट सापडली. त्याने आपल्या पालकांची माफी मागत आपली व्यथा मांडली होती.

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सुसाईड नोट मध्ये काय?

‘मी मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचलो आहे. पोस्टल अधीक्षक माझ्याकडे पैशांची मागणी करत असून, पैसे न दिल्यास नोकरी करू देणार नाही, अशी धमकी दिली जात आहे. माझ्या मृत्यूला मेल ओव्हरसीअर आणि पोस्टल अधीक्षक जबाबदार आहेत,’ असे निखिलने चिठ्ठीत नमूद केले आहे.

पैसे न दिल्यास नोकरीवरून काढून टाकू…

निखिलचे वडील धर्मेंद्र यांनी याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निखिल हा जिल्ह्यातील मुदई उप-टपाल कार्यालयात कार्यरत होता. सुट्ट्या मंजूर करण्यासाठी तेथील मेल ओव्हरसीअर त्याच्याकडे वारंवार पैशांची मागणी करत होता. या पैशांमध्ये पोस्टल अधीक्षकांचाही वाटा असतो, असे सांगून निखिलला धमकावले जात होते. पैसे न दिल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याची भीती सतत दाखवली जात असल्याने निखिल गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक तणावाखाली होता, असे त्याच्या वडिलांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

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तब्बल 10 तास धरणे आंदोलन

पोलिसांनी पोस्टल अधीक्षक सुशील कुमार यांच्यासह दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 108 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. याची माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी करावी अशी मागणी करत तब्बल 10 तास धरणे आंदोलन निखिलच्या कुटुंबीयांनी केली. अखेर पोलिसांनी योग्य कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणातील आरोपी अधिकारी सध्या फरार आहे. त्यांच्या अटकेसाठी पोलिसांचे विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: निखिल वर्मा यांनी आत्महत्या का केली?

    Ans: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा मानसिक छळ आणि पैशांच्या मागणीला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप सुसाईड नोटमध्ये केला आहे.

  • Que: सुसाईड नोटमध्ये निखिलने काय लिहिले होते?

    Ans: ‘माझ्या मृत्यूस मेल ओव्हरसीअर आणि पोस्टल अधीक्षक जबाबदार आहेत,’ असे त्यांनी नमूद केले होते.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.

Web Title: Uttar pradesh crime assistant postmaster commits suicide driven to the edge by harassment from senior officials young mans anguished plea revealed in suicide note

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Published On: Jun 15, 2026 | 10:17 AM

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