Maharashtra Breaking News Updates Today: कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन

11 Jun 2026 09:20 AM (IST)
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने नाराजीच्या चर्चा असतानाच ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा सूचक आणि अर्थपूर्ण वक्तव्ये करत राजकीय चर्चांना उधाण आणले आहे. गेल्या २६ वर्षांत अनेक जण मेहनत आणि कष्टाच्या जोरावर पुढे आले. काही मात्र कष्ट न करताही मोठी पदे मिळवतात, असे वक्तव्य करत त्यांनी पक्षातील घडामोडींवर अप्रत्यक्ष भाष्य केले. मुंबईत माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, पक्षासाठी प्रत्येक कार्यकर्ता महत्त्वाचा असतो. मतभेद झाले म्हणून घर सोडत नाही, तर आपली मते मांडतो. त्यांच्या या वक्तव्याचा रोख नेमका कोणाकडे होता, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लावले जात आहेत. राज्यसभेसाठी भुजबळ हे इच्छुक होते.
पुणे : देशभरातील विविध स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टी आक्रमक झाली आहे. त्यानुसार, आता केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी दिला आहे.
पुण्यातील पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिपके यांनी अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचार, पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे आणि स्पर्धा परीक्षार्थीचे भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप केला. यासाठी संबंधित यंत्रणांसह केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयालाही जबाबदार धरले पाहिजे, असे ते म्हणाले. दिपके यांनी सांगितले की, ६ जून रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलनाचा पहिला टप्पा पार पडला असून, आता ११ जून रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात येणार आहे.