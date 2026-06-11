Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • 11th June2026 Live Breaking News Marathi Maharashtra National International War Economy Business Updates

Maharashtra Breaking News Updates Today: कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:20 AM
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Breaking News- पुण्यातील आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास आहे असे ते म्हणाले. पुण्यातील आंदोलनानंतर लखनौ, जयपूर, अमृतसरसह देशातील विविध शहरांमध्ये आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

LIVE
Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today:

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

  • 11 Jun 2026 09:20 AM (IST)

    11 Jun 2026 09:20 AM (IST)

    Maharashtra Politics : राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने छगन भुजबळ नाराज

    मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने नाराजीच्या चर्चा असतानाच ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा सूचक आणि अर्थपूर्ण वक्तव्ये करत राजकीय चर्चांना उधाण आणले आहे. गेल्या २६ वर्षांत अनेक जण मेहनत आणि कष्टाच्या जोरावर पुढे आले. काही मात्र कष्ट न करताही मोठी पदे मिळवतात, असे वक्तव्य करत त्यांनी पक्षातील घडामोडींवर अप्रत्यक्ष भाष्य केले. मुंबईत माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, पक्षासाठी प्रत्येक कार्यकर्ता महत्त्वाचा असतो. मतभेद झाले म्हणून घर सोडत नाही, तर आपली मते मांडतो. त्यांच्या या वक्तव्याचा रोख नेमका कोणाकडे होता, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लावले जात आहेत. राज्यसभेसाठी भुजबळ हे इच्छुक होते.

Maharashtra to National And International Breaking News:

Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन

 

पुणे : देशभरातील विविध स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टी आक्रमक झाली आहे. त्यानुसार, आता केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी दिला आहे.

पुण्यातील पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिपके यांनी अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचार, पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे आणि स्पर्धा परीक्षार्थीचे भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप केला. यासाठी संबंधित यंत्रणांसह केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयालाही जबाबदार धरले पाहिजे, असे ते म्हणाले. दिपके यांनी सांगितले की, ६ जून रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलनाचा पहिला टप्पा पार पडला असून, आता ११ जून रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात येणार आहे.

Web Title: 11th june2026 live breaking news marathi maharashtra national international war economy business updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 09:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Breaking News Updates Today: सोलापुरातील गोकुळ शुगर कारखान्याकडील थकीत ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन
1

Maharashtra Breaking News Updates Today: सोलापुरातील गोकुळ शुगर कारखान्याकडील थकीत ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन

RSS BJP Leaders Fight: आरएसएस स्वयंसेवकाला भाजप नेत्याकडून बेदम मारहाण; मध्यप्रदेशात हायव्होल्टेज राडा
2

RSS BJP Leaders Fight: आरएसएस स्वयंसेवकाला भाजप नेत्याकडून बेदम मारहाण; मध्यप्रदेशात हायव्होल्टेज राडा

Maharashtra Breaking News Updates Today: इराणने इस्रायलवर डागली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: इराणने इस्रायलवर डागली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे

CJI Suryakant: भारताच्या सरन्यायाधीशांना लंडनमध्ये विद्यार्थ्यांचा घेराव; नेमकं घडलं काय?
4

CJI Suryakant: भारताच्या सरन्यायाधीशांना लंडनमध्ये विद्यार्थ्यांचा घेराव; नेमकं घडलं काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Breaking News Updates Today: कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन

Jun 11, 2026 | 09:15 AM
सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… विडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral

सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… विडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral

Jun 11, 2026 | 09:13 AM
Nashik Crime: पैसे आण नाहीतर…,पैशांसाठी विवाहितेचा छळ, अखेर शेततळ्यात उडी घेत जीवन संपवलं

Nashik Crime: पैसे आण नाहीतर…,पैशांसाठी विवाहितेचा छळ, अखेर शेततळ्यात उडी घेत जीवन संपवलं

Jun 11, 2026 | 09:04 AM
Sunny Leone CID Notice: CID च्या रडारवर सनी लिओनी; 2400 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात नोटीस जारी, नेमकं प्रकरण काय?

Sunny Leone CID Notice: CID च्या रडारवर सनी लिओनी; 2400 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात नोटीस जारी, नेमकं प्रकरण काय?

Jun 11, 2026 | 09:03 AM
Sane Guruji: ‘जगाला प्रेम अर्पावे…’ ज्यांनी मराठी मनाला संस्कार आणि साहित्याची अथांग श्रीमंती दिली त्यांची आज पुण्यतिथी

Sane Guruji: ‘जगाला प्रेम अर्पावे…’ ज्यांनी मराठी मनाला संस्कार आणि साहित्याची अथांग श्रीमंती दिली त्यांची आज पुण्यतिथी

Jun 11, 2026 | 09:00 AM
Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Jun 11, 2026 | 08:56 AM
Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन; ‘या’ मागण्यांसाठी तरुणाई आक्रमक

Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन; ‘या’ मागण्यांसाठी तरुणाई आक्रमक

Jun 11, 2026 | 08:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें