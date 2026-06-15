Oil Market Crash: युद्धाच्या उंबरठ्यावरून US-Iranची माघार! आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल 4% घसरले; भारतात ‘अशी’ सद्यस्थिती

Donald Trump Truth Social Iran agreement : जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आखाती देशांमध्ये गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्रचंड तणावानंतर आणि तब्बल १०७ दिवसांच्या युद्धानंतर अमेरिका आणि इराणने अखेर शांतता कराराची घोषणा केली आहे. या दोन महासत्तांमधील संघर्ष संपल्यामुळे जागतिक स्तरावर युद्धाचे सावट दूर झाले असून, याचा थेट आणि मोठा परिणाम आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) बाजारावर पाहायला मिळत आहे. या ऐतिहासिक करारानंतर अवघ्या काही तासांतच जागतिक तेल बाजारात ४ टक्क्यांहून अधिक मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. तेल पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने ग्रासलेल्या जागतिक बाजाराला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्च्या तेलाच्या किमती ४.३९ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ८१.१५ डॉलरवर आल्या आहेत. तर दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार मानले जाणारे ब्रेंट क्रूड फ्युचर्सचे (Brent Crude) दर सुमारे ४ टक्क्यांनी घसरून ८७ डॉलरच्या उच्च पातळीवरून थेट ८४ डॉलरच्या खाली (८३.७५ डॉलर) आले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तान आणि कतार या देशांनी महत्त्वाची मध्यस्थी केली असून, स्वित्झर्लंडमध्ये या करारावर अधिकृत स्वाक्षरी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या शांतता करारामुळे केवळ तेल बाजारच नाही, तर आशियाई शेअर बाजारांमध्येही मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यामुळे जागतिक महागाईचा दबाव कमी होईल, अशी आशा गुंतवणूकदारांना आहे.
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अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत या कराराचे आणि स्वतःच्या प्रशासनाचे कौतुक केले आहे. ट्रम्प यांनी लिहिले, “हा विलक्षण करार संपूर्ण प्रांतात शांतता आणि सुरक्षा आणेल. माझ्या आधीच्या अनेक अध्यक्षांनी इराणसोबत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते सर्व अयशस्वी ठरले. पहिल्यांदाच जागतिक नेत्यांना असा अध्यक्ष मिळाला आहे, जो त्यांना खरी शांतता मिळवून देऊ शकतो.” ट्रम्प यांनी पुढे स्पष्ट केले की, या करारामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आता कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय (Toll-Free) सर्वांसाठी खुली होईल आणि तिथले भूसुरुंग हटवले जातील.
On Truth Social, US President Donald Trump posts, “The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the… pic.twitter.com/fPLg91aBTy — ANI (@ANI) June 14, 2026
credit – social media and Twitter
दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी जगातील सर्व व्यापारी जहाजांना उद्देशून म्हटले, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबतचा करार आता पूर्ण झाला आहे. सर्वांचे अभिनंदन. मी अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी तात्काळ उठवण्याचे आदेश देत आहे. जगभरातील जहाजांनो, आपली इंजिने सुरू करा आणि तेलाचा प्रवाह पुन्हा सुरू होऊ द्या!” होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील एकूण तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यापैकी पाचवा भाग वाहून नेणारा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून हा मार्ग युद्धामुळे बंद असल्याने संपूर्ण जगाला ‘ऑईल शॉक’ बसला होता, जो आता संपला आहे.
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आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती इतक्या वेगाने घसरल्यानंतर आता सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – “भारतात पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार का?” आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चे तेल स्वस्त झाले की भारतातही इंधनाचे दर कमी होतात, असा सर्वसाधारण नियम आहे. मात्र, सध्याची आकडेवारी पाहता भारतीय सरकारी तेल कंपन्यांनी (IOCL, BPCL, HPCL) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत. जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूड ८४ डॉलरच्या खाली घसरले असले, तरी भारतात इंधनाचे दर जैसे थे आहेत.
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय दरांवर सलग १५ ते ३० दिवस बारकाईने लक्ष ठेवतात. इराण आणि अमेरिकेमधील हा ६० दिवसांचा तात्पुरता युद्धविराम आहे, ज्यामध्ये अण्वस्त्र कार्यक्रमासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पुढील चर्चा होणार आहे. त्यामुळे जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ८० डॉलरच्या आसपास किंवा त्याहून खाली स्थिर राहिल्या, तर भारतीय तेल कंपन्या आगामी काळात देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लीटर २ ते ५ रुपयांपर्यंत कपात करू शकतात. सध्या कंपन्या पूर्वी झालेल्या तोट्याची भरपाई करत असल्याने तात्काळ दरांमध्ये घसरण झालेली नाही, परंतु येत्या काही आठवड्यांत भारतीयांना नक्कीच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.