Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

अपघातानंतर बसमध्ये एकच आरडाओरडा आणि गोंधळ उडाला. अपघाताचा मोठा आवाज ऐकताच परिसरातील ग्रामस्थ मदतीसाठी धावले. ग्रामस्थांनी बसच्या काचा फोडून आत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले.

Updated On: May 17, 2026 | 10:15 PM
कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात
बेल्हेजवळ एसटी बस खोल खड्यात कोसळली
चालकासह प्रवासी ठार, अनेक जखमी

आळेफाटा: अहिल्यानगर महामार्गावरील बेल्हे जवळ रविवारी सायंकाळी भीषण अपघात घडला. भिवंडी डेपोची शेवगाव-कल्याण-भिवंडी मार्गावरील एसटी बस अचानक नियंत्रणाबाहेर जाऊन महामार्गालगतच्या खोल खड्यात कोसळली. या भीषण दुर्घटनेत एसटी चालक आणि एका प्रवाशाचा जागीच मृत्यू झाला असून अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघात इतका भीषण होता की बस पलटी होऊन तिची चाके वर झाली होती.

ही घटना बेल्हे येथील गुंजाळवाडी फाटा परिसरात रविवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, धावत्या बसचे स्टेअरिंग अचानक लॉक झाल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि बस थेट महामार्गाखालील खोल खड्यात जाऊन कोसळली. रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने बसमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवासी होते.

अपघातानंतर बसमध्ये एकच आरडाओरडा आणि गोंधळ उडाला. अपघाताचा मोठा आवाज ऐकताच परिसरातील ग्रामस्थ मदतीसाठी धावले. ग्रामस्थांनी बसच्या काचा फोडून आत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले. स्थानिक नागरिक, पोलिस आणि मदत पथकांनी संयुक्तपणे बचावकार्य राबवले.

अपघातात बसच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले असून चालक केबिनमध्ये अडकला होता. परिस्थिती गंभीर असल्याने घटनास्थळी जेसीबी आणि क्रेन मागवण्यात आली. काही काळ सुरू असलेल्या बचावकार्यानंतर जखमींना बाहेर काढून तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले. जखमी प्रवाशांना आळेफाटा येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून काही प्रवाशांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघातग्रस्त एसटी बसचा क्रमांक MH 14 BT 4023 असून ती भिवंडी डेपोची असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

या अपघातात कोंडीभाऊ कारभारी वाकचौरे (वय ७०), कमल कोंडीभाऊ वाकचौरे (वय ६७, दोघे रा. बेल्हे), शंकर शिवाजी शेजाळ (वय ५०), वैशाली शंकर शेजाळ (वय २३, दोघे रा. देवडे, पंढरपूर), मगन सुखदेव पाटोळे (वय ४८), शोभा मगन पाटोळे (वय ३०, दोघे रा. बुलढाणा), शारदा बन्सी मेंगळे (वय ५९, रा. आणे), अश्विनी गणेश बहिरट (वय ४८, रा. आणे), अलका नामदेव गायकवाड (वय ५८, रा. संगमनेर), अरुण शंकर गुंजाळ (वय ५१, रा. बेल्हे), दिपाली बबन डोंगरे (वय ३३, रा. डोंगरवाडी), उल्हास तांबे (वय ७०, रा. ओतूर), यमुना यादव पावसे (वय ६०, रा. हिवरगाव पावसा, संगमनेर), दिव्या संजय पवार (वय २१, रा. मानवडी, सिन्नर), सिद्धेश नितीन काळे (वय १०), आशा नितीन काळे (वय ३५) आणि नितीन सिद्धार्थ काळे (वय ३८, सर्व रा. पाथर्डी) हे जखमी झाले आहेत. दरम्यान, या भीषण अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

Published On: May 17, 2026 | 10:15 PM

