Cockroach Janta Party वर सरकारचा आणखी एक ॲक्शन? एक्सनंतर वेबसाईटही बंद

Updated On: May 24, 2026 | 02:03 PM IST
सारांश

Cockroach Janta Party : आधी नव्याने चर्चेत आलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे एक्स अकाउंट बंद करण्यात आले होते. आता सरकारने आणखी एक कारवाई करत या सोशल मीडिया पक्षाची वेबसाईटही बंद केली आहे.

Cockroach Janta Party वर सरकारचा आणखी एक ॲक्शन? एक्सनंतर वेबसाईटही बंद

विस्तार
  • Cockroach Janta Party वर सरकारचा आणखी एक ॲक्शन?
  • एक्सनंतर वेबसाईटही बंद
  • CJP चा सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप
Cockroach Janta Party : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका वक्तव्यापासून सुरू झालेला सोशल मीडिया ट्रेंड आता सरकारविरोधी मोहिमेत बदलताना दिसत आहे. आधी नव्याने चर्चेत आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे एक्स अकाउंट बंद करण्यात आले होते. आता सरकारने आणखी एक कारवाई करत या सोशल मीडिया पक्षाची वेबसाईटही बंद केली आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी या निर्णयाला केंद्र सरकारची हुकूमशाही असल्याचे म्हटले आहे.

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या नावाने सोशल मीडियावर मोहीम चालवणाऱ्या दीपके यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर वेबसाईट बंद करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यांनी लिहिले की, केंद्र सरकारने आमची वेबसाईट बंद केली आहे. आमच्या वेबसाईटवर आतापर्यंत १० लाखांहून अधिक ‘कॉकरोचेस’ नी पक्षाचे सदस्य म्हणून नोंदणी केली होती.

एक्सचे बॅकअप अकाउंटही बंद

याआधी शनिवारी सकाळीही अभिजीत यांनी दावा केला होता की त्यांच्या वैयक्तिक आणि पक्षाच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटला हॅक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांनी म्हटले होते की, कॉकरोच जनता पार्टीवर सतत हल्ले सुरू आहेत. आधी आमचे इन्स्टाग्राम पेज हॅक करण्यात आले. त्यानंतर माझे वैयक्तिक इन्स्टाग्राम अकाउंट हॅक झाले. उल्लेखनीय म्हणजे, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका टिप्पणीपासून सुरू झालेली ही मोहीम सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाली आहे.

पक्षाच्या नोंदणीची तयारी सुरू; वकिलाकडून आयोगाकडे अर्ज दाखल

पानीपत येथील अधिवक्ता सुधीर जाखड यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या अधिकृत नोंदणीसाठी भारत निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम २९अ अंतर्गत हा अर्ज करण्यात आला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक जाखड यांच्या म्हणण्यानुसार, ही राजकीय पुढाकार जनकेंद्रित लोकशाही मूल्ये आणि घटनात्मक कर्तव्यांच्या प्रचारासाठी समर्पित असेल.

कोण आहे अभिजित दिपके?

अभिजित दिपके मूळचा छत्रपती संभाजीनगरचा रहिवासी आहे. एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून ओखळला जातो. पुण्यातून पत्रकारिता आणि ब्रॉडकास्ट जर्नालिझमचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर डिजिटल मोहिमा आणि जनमत निर्मिती या क्षेत्रांत विशेष अभ्यास केला आहे. सध्या तो अमेरिकेतील नामांकित बॉस्टन विद्यापीठात जनसंपर्क आणि राजकीय संवादात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. लहानपणापासूनच त्याला सामाजिक-राजकीय घडामोडींची आवड होती.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

