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Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईकरांना हलक्या पावसाची हजेरी

Updated On: Jun 03, 2026 | 09:30 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News: उपनगरांसोबतच मुंबईच्या जवळपास सर्वच भागात पावसाला सुरुवात झाली आहे. मध्य मुंबईतील दादर, कुर्ला, प्रभादेवी आणि लालबाग या परिसरातही सकाळपासूनच पूर्णपणे ढगाळ वातावरण तयार झाले असून हलका पाऊस कोसळत आहे.

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Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today

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विस्तार

  • 03 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    03 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    Farmer Loan Waiver:  'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' योजनेतून ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर 

    Farmer Loan Waiver:  राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी राज्य सरकारने आनंदाचा खजिना उघडला आहे. अनेक दिवसांपासून ज्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निर्णयाची शेतकरी चातकासारखी प्रतीक्षा करत होते, तो कर्जमाफीचा निर्णय अखेर झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर आता कायमचा उतरणार आहे.

    राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकरी हितासाठी एक क्रांतिकारी आणि मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'ला (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Scheme) अधिकृतपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

  • 03 Jun 2026 09:25 AM (IST)

    03 Jun 2026 09:25 AM (IST)

    Mumbai Terror Plot Foiled: मुंबईत घातपाताचा मोठा कट उधळला; फरार दहशतवादी 'हुझैफा'ला मुंबईतून अटक

    Mumbai Terror Plot Foiled: मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर घातपात आणि दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्याचा अंडरवर्ल्डचा एक अत्यंत भयानक कट उधळून लावण्यात तपास यंत्रणांना मोठे यश आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून फरार घोषित करण्यात आलेल्या 'हुझैफा' नावाच्या कुख्यात दहशतवाद्याला मुंबईतून बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे मुंबईसह संपूर्ण देश एका मोठ्या संकटातून वाचला आहे.

    ही मोठी कारवाई 'महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक' (Maharashtra ATS) आणि दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ने (Delhi Police Special Cell) अत्यंत गुप्तपणे आणि संयुक्तपणे केली आहे. हुझैफा हा देशाच्या राजधानीत आणि आर्थिक राजधानीत समांतरपणे कारवाया करण्याच्या तयारीत होता, मात्र तपास यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे त्याचा हा डाव पुरता उधळला गेला आहे.

  • 03 Jun 2026 09:15 AM (IST)

    03 Jun 2026 09:15 AM (IST)

    Khan Sir Patna Coaching Centre Firing: 'खान सरां'च्या कोचिंग सेंटरवर अंधाधुंद गोळीबार  पाटण्यात 'खान सर' यांच्या कोचिंग सेंटरवर अंधाधुंद गोळीबार 

    Khan Sir Patna Coaching Centre Firing:  आपल्या अनोख्या आणि रंजक शिकवण्याच्या शैलीमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय असलेले 'खान सर' (Khan Sir) यांच्या कोचिंग सेंटरवर मंगळवारी (२ जून) अज्ञातांनी अंधाधुंद गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या जीवघेण्या आणि धाडसी हल्ल्यामुळे बिहारची राजधानी पाटणासह संपूर्ण देशातील शैक्षणिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

     मिळालेल्या माहितीनुसार, पाटण्यातील या प्रसिद्ध कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या बाहेर अचानक बाईकवरून काही अज्ञात गुंड आले. त्यांनी काही समजण्याच्या आतच कोचिंग सेंटरच्या दिशेने एकापाठोपाठ एक तब्बल ६ राऊंड फायर केले. हा गोळीबार इतका भीषण होता की, गोळ्या लागल्यामुळे कोचिंग सेंटरचे मुख्य प्रवेशद्वार (Main Gate) आणि बाहेर लावलेला नामांकित फलक (बोर्ड) पूर्णपणे फुटून चकणाचूर झाला आहे.

  • 03 Jun 2026 09:10 AM (IST)

    03 Jun 2026 09:10 AM (IST)

    Air India Building Mumbai: एअर इंडिया इमारत आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची 

    Air India Building Mumbai: मुंबईच्या नरिमन पॉईंटवरील (Nariman Point) प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक ओळख असलेली 'एअर इंडिया इमारत' (Air India Building) आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची झाली आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी 'एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड' (AIAHL) सोबत १,६०१ कोटी रुपयांचा हा व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे. या व्यवहारामुळे मुंबईच्या रिअल इस्टेट आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.

  • 03 Jun 2026 09:05 AM (IST)

    03 Jun 2026 09:05 AM (IST)

    War News:  इराणकडून अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ला 

    War News:  अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेली युद्धविराम आणि शांतता कराराची चर्चा पूर्णपणे फिसकटली असून, मध्य पूर्वेत (Middle East) पुन्हा एकदा युद्धाची मोठी ठिणगी पडली आहे. इस्रायलकडून सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे संतप्त झालेल्या इराणने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. इराणने थेट कुवेत, बहरीन आणि अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत भीषण ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत. या धक्कादायक घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड खळबळ उडाली असून परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे.

  • 03 Jun 2026 08:55 AM (IST)

    03 Jun 2026 08:55 AM (IST)

    Maharashtra Weather Update: राज्यात अवकाळी पावसाचा 'येलो अलर्ट' 

    Maharashtra Weather Update:   गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड उकाड्याने हैराण झालेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना उष्णतेपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात सध्या अनेक भागांत अवकाळी पावसाने थैमान घातले असून, मान्सूनपूर्व सरींमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. दरम्यान, हवामानप्रेमी आणि शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी म्हणजे, उद्या (४ जून) मॉन्सून केरळमध्ये अधिकृतपणे दाखल होणार आहे.

     

  • 03 Jun 2026 08:50 AM (IST)

    03 Jun 2026 08:50 AM (IST)

    Surat Bus Accident:  महाराष्ट्राच्या बसला गुजरातमध्ये अपघात 

    Surat Bus Accident:  : गुजरातच्या सुरतमध्ये मंगळवारी (२ जून) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) दोन बस एकमेकांना धडकून एक अत्यंत भीषण आणि काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना घडली आहे. या भयानक अपघातानंतर एक बस थेट खोल दरीत कोसळली आणि तिने पेट घेतला. बसला आग लागल्याने क्षणार्धात मोठा स्फोटही झाला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड घबराट आणि खळबळ माजली.

    ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, ४१ हून अधिक जखमी उवा गावाजवळ सुरत-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर हा अपघात झाला. या दुर्दैवी आणि भीषण घटनेत ७ प्रवाशांचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला आहे, तर ४१ हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केले.  

Maharashtra to National And International Breaking News:

Mumbai Rain Update: गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या प्रचंड उष्णतेमुळे आणि उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांसाठी आज सकाळपासून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबईच्या उपनगरांसह विविध भागांत आज अचानक ढग दाटून येत हलक्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. या पावसामुळे मुंबईतील वातावरणात छान गारवा निर्माण झाला असून, नागरिकांना मे हीटच्या त्रासापासून मोठा आराम मिळाला आहे.

 मे महिन्यातील कडक ऊन आणि दमट हवामानामुळे मुंबईकर सध्या घामाघूम झाले होते. मात्र, आज सकाळी उपनगरातील खालील भागांमध्ये अचानक हवामानात बदल झाला आणि हलक्या सरी कोसळू लागल्या:

Web Title: 3rd june2026 live breaking news marathi maharashtra national international sports crime share market economic auto news

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:46 AM

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