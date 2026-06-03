महाराष्ट्रातील गावरान पौष्टिक नाश्ता! हाडांचे कॅल्शियम वाढवण्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी नाचणीची उकड, कायमच राहाल फिट

महाराष्ट्र आणि कोकणातील गावांमध्ये तांदळाची उकड अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. सकाळच्या नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा , शिरा खाण्याऐवजी अनेक ठिकाणी पारंपरिक पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. त्यातील आणखीन एक चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ म्हणजे नाचणीच्या पिठापासून बनवलेली उकड. अनेक घरांमध्ये अजूनही भाकरी बनवण्यासाठी नाचणीच्या पिठाचा वापर केला जातो. नाचणी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेले कॅल्शियम, फायबर आणि इतर आवश्यक पोषक घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. हाडांमध्ये निर्माण झालेली कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणत्याही सप्लिमेंट्सचे सेवन करण्याऐवजी नियमित नाचणीपासून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गावरान पद्धतीमध्ये नाचणीची उकड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली नाचणीची उकड चवीला अतिशय सुंदर लागते. सकाळच्या नाश्त्यात कोणत्याही फॅन्सी पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी हेल्दी आणि पौष्टिक पदार्थ खावेत. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही. कोकणातील पारंपरिक खाद्य संस्कृतीमध्ये नाचणीच्या पिठाला विशेष महत्व आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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