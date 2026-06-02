Satara Politics : शपथपत्रातील माहितीवरून दोन नगरसेवक अडचणीत; अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी 14 जुलैला

Updated On: Jun 02, 2026 | 01:51 PM IST
सातारा नगरपालिकेतील नगरसेवक निशांत पाटील आणि नगरसेविका मुक्ता लेवे यांच्याविरोधात दाखल अपात्रता अर्जांवरील सुनावणी प्रांताधिकारी आशिष बारकुल यांच्या समोर पार पडली. निवडणूक शपथपत्रात मालमत्ता व शैक्षणिक माहितीबाबत चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती दिल्याचा आरोप असून, पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार आहे.

सातारा : सातारा नगरपालिकेतील दोन नगरसेवकांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता अर्जांवरील सुनावणी मंगळवारी प्रांताधिकारी आशिष बारकुल यांच्या समोर पार पडली. निवडणूक शपथपत्रात मालमत्ता व शैक्षणिक माहितीबाबत चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती दिल्याचा आरोप या तक्रारींमध्ये करण्यात आला असून, संबंधित बाजूंनी सविस्तर उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत मागितल्याने पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार आहे.

नगरसेवक निशांत पाटील यांच्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी तक्रार दाखल केली असून, निवडणूक शपथपत्रात मालमत्तेची संपूर्ण माहिती नमूद करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर नगरसेविका मुक्ता लेवे यांच्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अमित शिंदे यांनी मालमत्ता आणि शैक्षणिक पात्रतेबाबत चुकीची माहिती सादर केल्याचा दावा केला आहे. या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी प्रांताधिकारी आशिष बारकुल यांना दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान निशांत पाटील यांच्या वतीने ॲड. ताहीर मणेर आणि ॲड. सिद्धार्थ पाटील यांनी बाजू मांडली, तर तक्रारदार सुशांत मोरे स्वतः उपस्थित होते. मुक्ता लेवे यांच्या वतीने ॲड. उमेश शिर्के यांनी काम पाहिले. तक्रारदार अमित शिंदे हे ॲड. सागर निगडकर व ॲड. कमलेश ताटे यांच्यासह उपस्थित होते.

तक्रारदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती मिळाव्यात तसेच त्यावर सविस्तर उत्तर देण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी संबंधित नगरसेवकांच्या वकिलांनी केली. त्यानुसार प्रांताधिकारी बारकुल यांनी दोन्ही बाजूंची मागणी ग्राह्य धरून पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवण्याचा निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान सातारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अनुपस्थित असल्याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा होती. संवेदनशील स्वरूपाच्या या प्रकरणामुळे प्रांत कार्यालय परिसरात पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता.

प्रकरणाचे मूळ: नगरसेवकांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (Affidavit) नमूद केलेल्या माहितीत तफावत आढळल्याने किंवा खोटी माहिती दिल्यामुळे तक्रार दाखल झाली आहे.
पुढील सुनावणी: १४ जुलै रोजी संबंधित सक्षम प्राधिकारी किंवा न्यायालयासमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

