Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला बाद? आदिती तटकरेंनी दिलं स्पष्टीकरण; म्हणाल्या….

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:59 PM IST
सारांश

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिलांना वगळल्याच्या वृत्तावर मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे, तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी योजनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला बाद? आदिती तटकरेंनी दिलं स्पष्टीकरण; म्हणाल्या….
मुंबई: राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत कोणत्याही लाभार्थीचा अर्ज नाकारण्यात आलेला नाही. त्यांनी सांगितले की, विहित वयोमर्यादा आणि उत्पन्नाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या अर्जदारांविषयीची माहिती संबंधित विभागांकडून प्राप्त झाली आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या अर्जदारांच्या नावावर आरटीओमध्ये (RTO) वाहनांची नोंदणी आहे, तसेच जे सध्या इतर सरकारी योजनांचे लाभ घेत आहेत, अशा अर्जदारांविषयीचे तपशीलही नोंदवून ठेवण्यात आले आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, काही अर्जदारांनी विहित मुदतीमध्ये ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे त्यांचे लाभ तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत.

सुमारे ८० लाख महिलांना या योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांना तटकरे उत्तर देत होत्या; या परिस्थितीमुळे संपूर्ण राज्यात राजकीय आणि आर्थिक चर्चांना उधाण आले होते. या वृत्तांमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, ई-केवायसीची मुदत संपल्यानंतर, सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या २.४६ कोटींवरून कमी होऊन सुमारे १.६६ कोटींवर आली आहे. ज्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, ज्यांच्या नावावर वाहनांची नोंदणी नाही आणि ज्यांचे लाभ स्थगित करण्यात आले आहेत, अशा सर्वांच्या अर्जांची पुन्हा पडताळणी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. “मी तुम्हाला खात्री देते की, विभाग या सर्व प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करेल,” असे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनी एक स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, महाराष्ट्रातील कोणत्याही ‘लाडक्या बहिणीवर’ अन्याय होणार नाही, यावर तटकरे यांनी भर दिला. या कथित वगळण्यावरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार आणि कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी ठामपणे सांगितले की, कोणत्याही पात्र महिलेला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे लाभांपासून वंचित राहावे लागणार नाही, याची सरकारने खात्री केली पाहिजे. “‘लाडकी बहीण योजने’चे लाभ महाराष्ट्रातील प्रत्येक बहिणीला नियमितपणे मिळाले पाहिजेत, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

सुळे यांनी नमूद केले की, सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना लाभ मिळत होते आणि डिसेंबर २०२४ पर्यंत एकूण १७,५०५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर, ही संख्या वाढून २.४६ ते २.४८ कोटींच्या दरम्यान पोहोचली होती. ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य करण्यात आल्यानंतर, अर्जांच्या संख्येत घट दिसून आली. पोर्टलवरील आकडेवारीचा संदर्भ देत त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, केवळ १.१२ कोटी अर्ज प्राप्त झाले आणि १.०६ कोटी अर्ज मंजूर करण्यात आले; याचाच अर्थ असा की, १.२५ कोटींहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यांनी या योजनेची उच्चस्तरीय चौकशी आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची (ऑडिटची) मागणी केली.

त्यांनी ठामपणे सांगितले की, सर्व संबंधित तपशील विशेषतः महाराष्ट्रातील प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांचा अपहार कशा प्रकारे आणि कोणासाठी करण्यात आला, या त्रुटीसाठी कोण जबाबदार आहे आणि या योजनेचे प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते हे सर्व तपशील महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर अत्यंत पारदर्शकपणे मांडले गेले पाहिजेत.

Published On: Jun 01, 2026 | 08:59 PM

Jun 01, 2026 | 09:56 PM
Jun 01, 2026 | 09:49 PM
Jun 01, 2026 | 09:22 PM
Jun 01, 2026 | 09:12 PM
Jun 01, 2026 | 09:00 PM
Jun 01, 2026 | 08:53 PM

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Jun 01, 2026 | 03:33 PM
May 31, 2026 | 03:08 PM
May 31, 2026 | 03:03 PM
