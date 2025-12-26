Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ahilyanagar News: कडाक्याच्या थंडीमुळे गव्हाला सोनेरी बहर! शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण

अहिल्यानगर जिल्ह्यात वाढलेल्या थंडीमुळे गहू पिकाला चांगला लाभ होताना दिसत आहे. तसेच, बाजारपेठेतही यंदा गव्हाला चांगला भाव मिळत आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:21 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • अहिल्यानगरमध्ये गुलाबी थंडी
  • कडाक्याच्या थंडीमुळे गहू पीक बहरले
  • बाजारातही गव्हाला चांगला भाव
अहिल्यानगर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून जाणवणाऱ्या कडाक्याच्या थंडीचा गहू पिकाला मोठा फायदा होत असून शेतशिवारात सध्या गव्हाची जोमदार आणि उत्साहवर्धक वाढ दिसून येत आहे. दरवर्षी डिसेंबर–जानेवारी महिन्यातील थंडी गहू पिकासाठी पोषक मानली जाते आणि यंदा तापमानातील लक्षणीय घसरण गहू उत्पादनाच्या दृष्टीने अत्यंत अनुकूल ठरत असल्याचे चित्र आहे.

गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांपासून सकाळ आणि संध्याकाळी वाढलेली थंडी जाणवत असून, त्यामुळे गहू पिकाची पाने गडद हिरवी, तजेलदार आणि सशक्त दिसत आहेत. दिवसा मध्यम तापमान आणि रात्री नीचांकी तापमान अशी हवामानस्थिती गहू पिकाच्या वाढीसाठी आदर्श असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. या वातावरणामुळे मुळांची वाढ चांगली होत असून फुटवे जोमाने फुटत आहेत. परिणामी पिकाची घनता वाढून उत्पादनक्षमता सुधारण्यास मदत होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये यंदाच्या रब्बी हंगामाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये विशेष आशावाद पाहायला मिळत आहे.

Ahilyanagar News: शनिशिंगणापूर देवस्थानचा आर्थिक कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात! 14 जानेवारीला सुनावणी

सिंचन व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन

हवामानातील संभाव्य अनिश्चिततेचा विचार करता शेतकऱ्यांनी सिंचन व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. दवाचा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी सकाळी लवकर सिंचन न करता दुपारी किंवा संध्याकाळी हलके सिंचन करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच पानांवर रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी नियमित पाहणी करून गरज भासल्यास संरक्षणात्मक फवारणी करावी, असे मार्गदर्शन प्रादेशिक कृषी तज्ज्ञांनी केले आहे.

उत्पादनाची गुणवत्ता वाढण्यास होणार मदत

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “यंदा थंडी योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात आली आहे. पिकाची वाढ अत्यंत समाधानकारक असून पानांना चांगला तजेला आला आहे. आतापर्यंत रोगराईचे प्रमाणही कमी आहे. जर असेच हवामान कायम राहिले, तर यंदा गव्हाचे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत निश्चितच अधिक येईल.”

Hingoli Politics : ३० वर्षांनंतर हिंगोली न.प. वर शिवसेनेचा झेंडा; रेखा श्रीराम बांगर यांनी स्वीकारला नगराध्यक्षपदाचा पदभार

थंडीमुळे गव्हामध्ये दाणे भरण्याच्या टप्प्यातही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असून उत्पादनाची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होणार आहे. गव्हाच्या कणसांची योग्य वाढ होण्यासाठी थंड व कोरडे वातावरण अत्यंत उपयुक्त ठरते. यंदाच्या हवामानामुळे हा काळ गहू पिकासाठी पोषक ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे निरीक्षण आहे.

संक्रांतीपर्यंत थंडी टिकण्याची शक्यता

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार हे थंड वातावरण मकर संक्रांतीपर्यंत टिकून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत गहू पिकाची वाढ याच गतीने सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हवामानाने साथ दिल्यास जिल्ह्यातील गहू उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास शेतकरी व्यक्त करत आहेत. पिकाचा सध्याचा जोम पाहता यंदाचा रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरण्याची चिन्हे आहेत.

Published On: Dec 26, 2025 | 08:21 PM

