‘स्वच्छ व सुंदर बसस्थानक’त अमरावती अव्वल! चार बसस्थानकांना राज्यस्तरीय मानांकन; अंजनगाव सुर्जी द्वितीय

राज्य शासनाच्या ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ व सुंदर बसस्थानक’ अभियानात अमरावती विभागाने उल्लेखनीय यश संपादन केले. राज्य परिवहन महामंडळाने जाहीर केलेल्या निकालात जिल्ह्यातील चार बसस्थानकांनी राज्यस्तरीय क्रमवारीत स्थान मिळवून स्वच्छता व प्रवासी सुविधांबाबतचा आदर्श निर्माण केला. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आठ बसस्थानकांची जिल्ह्याबाहेरील पथकाकडून तपासणी करण्यात आली होती. स्पर्धेच्या ‘ब’ गटात परतवाडा बसस्थानकाने प्रथम, मोर्शीने द्वितीय तर चांदूर बाजार बसस्थानकाने तृतीय क्रमांक पटकाविला. ‘क’ गटात अंजनगाव सुर्जी बसस्थानकाने द्वितीय स्थान मिळवून जिल्ह्याचा गौरव वाढविला.(फोटो सौजन्य – AI)
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सोमवारी एसटी महामंडळाच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमरावती प्रादेशिक कार्यालयात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बसस्थानकांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. तसेच प्रवासी सेवेत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या कर्मचारी,चालक व वाहकांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी विभागातील १२ कर्मचाऱ्यांना ‘लालपरी गौरवरत्न पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. याशिवाय २५ वर्षांहून अधिक काळ विनाअपघात सेवा देणाऱ्या ६ चालकांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत सलग २६० दिवस अपघातमुक्त सेवा बजावणाऱ्या ७चालकांचाही गौरव करण्यात आला.
अभियानातील या यशामुळे अमरावती विभागातील बसस्थानकांमध्ये स्वच्छता, शिस्त व प्रवासी सुविधांच्या उन्नतीसाठी राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांना राज्यस्तरावर मान्यता मिळाल्याचे मानले जात आहे.प्रवासी सेवेत उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल विभागातील १२ कर्मचाऱ्यांना ‘लालपरी गौरवरत्न पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. यामध्ये वाहक अनिल गणोरकर, शब्बीर हुसेन, व्ही. पी. क्षीरसागर, राजू चव्हाण, गणेश दवेरे, ए. एम. अहमद, आय. यू. खान, सुधीर शिंगोटे, गणेश बझर, सुनील बोरडे, संजय लांडे व सचिन पिंगळे यांचा समावेश आहे.
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परतवाडा बसस्थानक प्रथम (ब गट)
मोर्शी बसस्थानक द्वितीय (ब गट)
चांदूर बाजार बसस्थानक तृतीय (ब गट)
अंजनगाव सुर्जी द्वितीय (क गट)