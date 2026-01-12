Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Amravati News : थंडीचा पारा घसरला, राजकारणाचा चढला; मनपा निवडणुकीसाठी प्रचार शिगेला

येत्या दोन दिवसात महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. दिग्गज नेत्यांच्या सभांनी शहरातील राजकीय वातावरण तापले महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आहे. १५ जानेवारीला अमरावती मतदान होणार आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 06:37 PM
थंडीचा पारा घसरला, राजकारणाचा चढला; मनपा निवडणुकीसाठी प्रचार शिगेला

थंडीचा पारा घसरला, राजकारणाचा चढला; मनपा निवडणुकीसाठी प्रचार शिगेला

  • १५ जानेवारीला अमरावती मतदान
  • मागील चार-पाच दिवसांपासून अमरावती शहरात कडाक्याची थंडी
  • थंडीलाही राजकीय घडामोडीसमोर मानावी
अमरावती: शहरात कडाक्याची थंडी असली तरी अमरावतीत महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारामुळे राजकीय पारा चढला आहे. मतदानाच्या तारखेच्या पार्श्वभूमीवर कमी वेळेत अधिक प्रचारासाठी उमेदवार व पक्षांची धावपळ वाढली आहे. दिग्गज नेत्यांच्या सभांनी शहरातील राजकीय वातावरण तापले महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आहे. १५ जानेवारीला अमरावती मतदान होणार आहे. प्रचाराची मुदत १३ जानेवारीच्या सायंकाळी आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारासाठी राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडे आता अत्यंत कमी वेळ शिल्लक राहिला आहे. परिणामी निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांसह सर्वच राजकीय पक्षांची धावपळ वाढली आहे. संपूर्ण शहरात तीव राजकीय गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, मागील चार-पाच दिवसांपासून अमरावती शहरात कडाक्याची थंडी पडली असून तापमान झपाट्याने घसरले आहे. मात्र, या कडाक्याच्या थंडीलाही राजकीय घडामोडीसमोर मानावी लागत आहे. निवडणुकीमुळे शहराचे वातावरण चांगलेच तापले आहे.

रणधुमाळी जोरात

नामांकन प्रक्रियेदरम्यान विविध पक्षांचे अधिकृत उमेदवार, बंडखोर तसेच अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने मोठी आठ लगबग पाहायला मिळाली. नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होताच रणधुमाळी जोरात सुरू झाली. अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीची घोषणा होताच विविध राजकीय पक्षांमध्ये युती करावी की नाही, तसेच युती झाल्यास जागा वाटपात जास्तीत जास्त जागा मिळवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या होत्या.

४ दिवस राहणार पोलिसांची नजर

अमरावती शहरात एकीकडे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांमध्ये तीव स्पर्धा सुरू आहे. संपूर्ण शहर निवडणुकीच्या धामधुमीत रंगले आहे. राजकीय हालचालीमध्ये वाढ झाल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त सतर्कता बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीनंतर गुरुवारपासून शहरात कडक निगराणी सुरू करण्यात आली आहे. पुढील चार दिवस शहरात पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत व निष्पक्षपणे पार पडावी, यासाठी शहर पोलिसांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरुद्ध आपली मोहीम तीव्र केली आहे. अवैध शस्खे, पैशांचे वाटप, दारू तस्करी तसेच इतर सर्व प्रकारच्या बेकायदेशीर हालचालीवर विशेष लक्ष ठेवून आवश्यक ती कारवाई केली जात आहे.

दिग्गज नेत्यांचे अमरावतीत दौरे

  • भाजपच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री, शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या उमेदवारांसाठी उपमुख्यमंत्री व वाधिस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ याच्या सह अनेकांचे दौरे झाले आहेत.
  • शहरातील विविध भागात प्रबार सभा घेऊन मतदारांशी थेट संवाद साधला आहे, राजकीय पक्षांनी स्टार प्रचारकानाही निवडणूक मैदानात उत्तरवले आहे.
  • परिणामी, मागील सुमारे आठ ते दहा दिवसांपासून अमरावती शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे.

Published On: Jan 12, 2026 | 06:37 PM

