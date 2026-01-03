Chikhaldara Skywalk : मे पर्यंत पूर्ण होणार स्कायवॉक! आता पर्यटकांसाठी नवे थरार; देशातील पहिला काचेचा स्कायवॉक

स्कायवॉकचे बांधकाम सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाले. बहुतेक बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी, वन विभाग आणि इतर संबंधित विभागांकडून विविध परवानग्या मिळवण्यासाठी वेळ लागला, ज्यामुळे कामास थोडा विलंब झाला. दरम्यान, गुजरातमधील पूल दुर्घटनेनंतर सुरक्षा मानके अधिक कडक करण्यात आली. त्यामुळे स्कायवॉकच्या ठिकाणी पवन बोगद्याच्या चाचण्या घेण्याचे आदेश आले. या चाचण्यांसाठी रुडकीसह इतर ठिकाणाहून आयआयटी तज्ज्ञांना बोलाविण्यात आले. सुमारे ४ महिने आधी सर्व आवश्यक परवानग्या आणि पवन बोगद्याच्या अहवाल मिळाल्यानंतर काम पुन्हा सुरू झाले.
हा स्कायवॉक फक्त उंची आणि लांबीसाठीच नव्हे तर त्याच्या थरारक अनुभवासाठीही विशेष ठरेल. दरीच्या मध्यभागी पारदर्शक काचेवर उभे राहून पर्यटक खोल दरी आणि आसपासच्या निसर्गाचे अप्रतिम दृश्य पाहू शकतील. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रकल्प विदर्भातील पर्यटनाला नवे आयाम देईल आणि चिखलदऱ्याला देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आकर्षक बनवेल.
ही रचना जमिनीपासून सुमारे १५०० फूट उंचीवर उभी राहणार आहे. या स्कायवॉकचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे दरीच्या मध्यभागी ८० मीटर लांबीचा पारदर्शक काचेचा भाग, जिथून दरी आणि आसपासचे नैसर्गिक सौंदर्य उत्कृष्टपणे दिसेल. हा काचेचा भाग देशात पहिल्यांदा पर्यटकांना खोल दरी आहे.
कामे आता वेगाने सुरू, सर्व परवानग्या आणि तांत्रिक चाचणी अहवाल मिळाल्यानंतर बांधकाम आता वेगाने सुरू आहे. स्कायवॉक पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय वन विभागाकडून अंतिम परवानगी घेतल्यानंतरच पर्यटकांसाठी उघडला जाईल. पर्यटकांना येत्या उन्हाळ्यात काचेच्या स्कायवॉकमधून निसर्गाचा अद्वितीय अनुभव घेता येईल, असं मत सिडकोचे कार्यकारी अभियंता-प्रभारी अक्षय महाले यांनी दिले.