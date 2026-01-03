Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chikhaldara Skywalk : मे पर्यंत पूर्ण होणार स्कायवॉक! आता पर्यटकांसाठी नवे थरार; देशातील पहिला काचेचा स्कायवॉक

चिखलदऱ्यात (अमरावती) देशातील पहिला आणि जगातील सर्वात लांब काचेचा स्कायवॉक तयार होत आहे, जो सुमारे ४०७ मीटर लांब असून ५०० पर्यटकांची क्षमता ठेवतो, तो लवकरच पर्यटकांसाठी खुला होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली.

Updated On: Jan 03, 2026 | 06:06 PM
मे पर्यंत पूर्ण होणार स्कायवॉक! आता पर्यटकांसाठी नवे थरार; देशातील पहिला काचेचा स्कायवॉक

मे पर्यंत पूर्ण होणार स्कायवॉक! आता पर्यटकांसाठी नवे थरार; देशातील पहिला काचेचा स्कायवॉक

  • परवानग्या आणि चाचण्यांमुळे कामास विलंब
  • पर्यटकांसाठी आकर्षण
  • भारतातील सर्वात लांब स्कायवॉक
Amaravati News Marathi : विदर्भातील नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिखलदऱ्यात देशातील पहिल्या काचेच्या स्कायवॉकचे बांधकाम गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सुरू आहे. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ४०७ मीटर लांबीचा हा स्कायवॉक एप्रिल, मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या बांधकाम वेगाने सुरू आहे. पूर्ण झाल्यानंतर पर्यटकांसाठी तो खुला करण्यापूर्वी सिडकोला वन विभागाकडून अंतिम परवानगी घ्यावी लागेल. परवानगी मिळाल्यानंतर, येत्या उन्हाळ्यात पर्यटकांना काचेच्या स्कायवॉकमधून अभूतपूर्व नैसर्गिक थरार अनुभवता येईल.

परवानग्या आणि चाचण्यांमुळे कामास विलंब

स्कायवॉकचे बांधकाम सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाले. बहुतेक बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी, वन विभाग आणि इतर संबंधित विभागांकडून विविध परवानग्या मिळवण्यासाठी वेळ लागला, ज्यामुळे कामास थोडा विलंब झाला. दरम्यान, गुजरातमधील पूल दुर्घटनेनंतर सुरक्षा मानके अधिक कडक करण्यात आली. त्यामुळे स्कायवॉकच्या ठिकाणी पवन बोगद्याच्या चाचण्या घेण्याचे आदेश आले. या चाचण्यांसाठी रुडकीसह इतर ठिकाणाहून आयआयटी तज्ज्ञांना बोलाविण्यात आले. सुमारे ४ महिने आधी सर्व आवश्यक परवानग्या आणि पवन बोगद्याच्या अहवाल मिळाल्यानंतर काम पुन्हा सुरू झाले.

Amravati News: मंत्री निवडणुकीत मस्त! हजारो विद्यार्थी गणवेशाविना त्रस्त

पर्यटकांसाठी आकर्षण

हा स्कायवॉक फक्त उंची आणि लांबीसाठीच नव्हे तर त्याच्या थरारक अनुभवासाठीही विशेष ठरेल. दरीच्या मध्यभागी पारदर्शक काचेवर उभे राहून पर्यटक खोल दरी आणि आसपासच्या निसर्गाचे अप्रतिम दृश्य पाहू शकतील. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रकल्प विदर्भातील पर्यटनाला नवे आयाम देईल आणि चिखलदऱ्याला देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आकर्षक बनवेल.

भारतातील सर्वात लांब स्कायवॉक

ही रचना जमिनीपासून सुमारे १५०० फूट उंचीवर उभी राहणार आहे. या स्कायवॉकचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे दरीच्या मध्यभागी ८० मीटर लांबीचा पारदर्शक काचेचा भाग, जिथून दरी आणि आसपासचे नैसर्गिक सौंदर्य उत्कृष्टपणे दिसेल. हा काचेचा भाग देशात पहिल्यांदा पर्यटकांना खोल दरी आहे.

कामे आता वेगाने सुरू, सर्व परवानग्या आणि तांत्रिक चाचणी अहवाल मिळाल्यानंतर बांधकाम आता वेगाने सुरू आहे. स्कायवॉक पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय वन विभागाकडून अंतिम परवानगी घेतल्यानंतरच पर्यटकांसाठी उघडला जाईल. पर्यटकांना येत्या उन्हाळ्यात काचेच्या स्कायवॉकमधून निसर्गाचा अद्वितीय अनुभव घेता येईल, असं मत सिडकोचे कार्यकारी अभियंता-प्रभारी अक्षय महाले यांनी दिले.

वरिष्ठ नेत्यांच्या मनधरणीला यश; ‘या’ जिल्ह्यात १६१ उमेदवारांची माघार

