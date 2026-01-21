Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bmc Election 2026 Nashik In Exchange For Mumbai Eknath Shinde Is Ready To Compromise

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

मुंबई महापालिकेतील महापौरपद पाच वर्षांसाठी आपल्याकडेच ठेवण्याबाबत भाजप पूर्णपणे ठाम आहे.दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींकडूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना महापौर पद  शिंदे गटाला न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Updated On: Jan 21, 2026 | 12:35 PM
BMC Election 2026, Eknath Shinde, Shivsena, BJP Politics,

BMC Election 2026: सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई महापालिकेतील सत्ता स्थापनेसाठी भाजप आणि शिंदे सेनेतील वाटाघाटी
  • आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबत अंतिम सुनावणी
  • मुंबईत भाजपला पाठिंब्याच्या बदल्यात नाशिकमध्ये शिवसेनेला  सत्तेत वाटा
 

BMC Election 2026: राज्यातील महापालिका निवडणुकीनंतर आता महापालिकांवर सत्ता स्थापनेच्या घडामोडींना वेग आला आहे.  मुंबई महापालिकेतील सत्ता स्थापनेसाठी भाजप आणि शिंदे सेनेतील वाटाघाटी सुरू आहेत. तर दुसरीकडे आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबत अंतिम सुनावणीदेखील होणार आहे.  या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या राजकीय वर्तुळातून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

मुंबईत भाजपला पाठिंब्याच्या बदल्यात नाशिकमध्ये शिवसेनेला  सत्तेत वाटा दिला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुंबईप्रमाणे नाशिकमध्येही भाजपने महापौरपदावर दावा ठोकला आहे. पण त्यानंतरही भाजपकडून नाशिक महापालिकेत शिंदे गटाला वाटा देण्याबाबत तडजोड केली जात असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

मुंबईत भाजप–शिवसेना युती झाली होती. तर नाशिकमध्ये भाजप विरूद्ध शिवसेना-राष्ट्रवादी अशी लढत झाली होती. पण मुंबईतील महापौरपदासाठी भाजप आणि शिंदे गटात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. हा तणाव निवळण्यासाठी भाजपने नाशिकमध्ये तडतोड करण्याची तयारी दाखवली असल्याचे बोलले जात आहे.

मुंबई महापौरपद भाजपकडे राहिल्यास नाशिकमध्ये शिंदेंसाठी तडजोड

पण त्याचवेळी मुंबई महापालिकेतील महापौरपद पाच वर्षांसाठी आपल्याकडेच ठेवण्याबाबत भाजप पूर्णपणे ठाम आहे.दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींकडूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना महापौर पद  शिंदे गटाला न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण दुसरीकडे मुंबई महापालिकेतील महापौर पदाच्या बदल्यात नाशिकमध्ये शिवसेनेला सत्तेत तडजोड केली जाऊ शकते.

नाशिकमध्ये शिंदे गटाला उपमहापौर, स्थायी समिती सदस्य, प्रभाग समित्या व विषय समित्यांची पदे सेनेला दिली जाऊ शकतात. या वाटाघाटी होणार आणखी काही वेगळे निर्णय घेतले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

मुंबई आणि नाशिक महापालिका: सत्तावाटपाचे नवे समीकरण?*

 मुंबई महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेसाठी भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील वाटाघाटींनी आता वेग घेतला आहे. मुंबईत भाजपला पाठिंबा दिल्यास, त्याच्या बदल्यात नाशिकमध्ये शिवसेनेला सत्तेत वाटा मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये

मुंबईतील महापौरपदावरून दोन्ही पक्षांमध्ये सध्या पेच निर्माण झाला आहे. शिवसेना अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी महापौरपदाची मागणी करत आहे, तर भाजप पाचही वर्षे हे पद स्वतःकडे ठेवण्यावर ठाम आहे.

नाशिकमध्ये तडजोडीची शक्यता

नाशिकमध्ये भाजप स्वबळावर सत्तेचा दावा करत असली, तरी मुंबईतील समीकरणांसाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडीचे संकेत दिले आहेत. जर मुंबईत महापौरपद भाजपकडे राहिले, तर नाशिकमध्ये शिवसेनेला सत्तेत महत्त्वाचा वाटा मिळू शकतो.

नाशिकमधील संभाव्य पदवाटप:

महापौरपद: भाजपकडे राहण्याची दाट शक्यता.

शिवसेनेला मिळणारी संभाव्य पदे: उपमहापौरपद, स्थायी समिती सदस्यत्व, प्रभाग समित्या आणि विविध विषय समित्यांची जबाबदारी.

पुढील काही तासांत दोन्ही शहरांतील सत्तासमीकरणांचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या तडजोडीमुळे राज्यातील आगामी राजकारणाला नवी दिशा मिळू शकते.

 

Web Title: Bmc election 2026 nashik in exchange for mumbai eknath shinde is ready to compromise

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 12:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM
Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM