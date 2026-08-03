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Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी

Updated On: Aug 03, 2026 | 05:28 PM IST
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सारांश

Buldhana Heavy Rainfall News: बुलढाणा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे घाटाखालील भागात मोठे नुकसान झाले असून, तीन तालुक्यांमध्ये पुरामुळे चार जणांचा मृत्यू झाला

Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी
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विस्तार
  • अतिवृष्टीचा कहर
  • पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान
  • चोवीस तासात चार बळी
बुलढाणा: जिल्ह्यातील घाटाखालील भागात धुव्वाधार पावसाने हाहाकार उडवला. अतिवृष्टीचा कहर पाहायला मिळाला. ३ तालुक्यात जीवित व वित्तहानी झाली. २४ तासात झालेल्या जोरदार अतिवृष्टीमुळे ४ बळी गेले. शेगाव येथे भिंत कोसळून महिलेचा मृत्यू झाला. तसेच जळगाव जामोद, नांदुरा आणि संग्रामपूर तालुक्यात पुरात वाहून ३ जणांचा मृत्यू झाला.

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शुक्रवारी पुरात वाहून गेलेल्या एकाचा मृतदेह त्याचा दिवशी आढळून आला. तर नांदुरा व संग्रामपूर तालुक्यातील दोघे पुरात वाहिल्याने बेपत्ता झाले होते. त्यांचे युद्धस्तरावर शोधकार्य राबविण्यात आले. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी रविवारी त्या दोघांचेही मृतदेह आढळून आले.

गेल्या दोन दिवसापासून पावसाने जिल्ह्यात थैमान घातले. ९२ पैकी ९१ मंडळांमध्ये अतिवष्टीची नोंद झाली. विशेष म्हणजे तेराही तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली. एकीकडे हा पाऊस दिलासादायक ठरला. तर दुसरीकडे घाटाखालील भागात नुकसानकारक ठरला. याशिवाय अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. २४ गुरांनाही अतिवृष्टीमुळे जीव गमवावा लागला.

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Web Title: Buldhana heavy rain four deaths flood havoc maharashtra

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Published On: Aug 03, 2026 | 05:28 PM

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