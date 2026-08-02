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बुलढाण्यात पावसाचा धुमाकूळ; ११ तालुक्यांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, मलकापूर-सोलापूर महामार्ग ठप्प

Updated On: Aug 02, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

Buldhana Heavy Rain Solapur- Malkapur Highway closed: बुलढाणा जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावत ९२ पैकी ९१ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे ११ तालुक्यांतील शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले असून नदी-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत.

बुलढाण्यात पावसाचा धुमाकूळ; ११ तालुक्यांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, मलकापूर-सोलापूर महामार्ग ठप्प
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विस्तार
  • बुलढाण्यात पावसाचा धुमाकूळ
  • ११ तालुक्यांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस
  • मलकापूर-सोलापूर महामार्ग ठप्प
बुलढाणा: गत काही दिवसांपासून उसंत घेतलेल्या पावसाने बुलढाणा जिल्ह्यात गुरुवारी रात्रीपासून जोरदार पुनरागमन केले. सिंदखेड राजा ते संग्रामपूर अशा दोन्ही टोकापर्यंत पावसाने धुमाकूळ घातला. विशेष म्हणजे, महसूल प्रशासनाच्या नोंदीनुसार ९२ पैकी ९१ मंडळात अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. दोन तालुके वगळता तब्बल ११ तालुक्यांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने नदी-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. अनेक ठिकाणी शेतजमिनींमध्ये पाणी साचले असून पिकांचे नुकसान, माती वाहून जाणे आणि घरांची पडझड होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

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जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध झाला. अनेक ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून आले. पैनगंगा नदीचा प्रवाह वेगाने सुरू झाल्याने मलकापूर सोलापूर महामार्ग ठप्प झाला होता. घटनास्थळी पोलिस प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, बुलढाणा शहरासह लगतच्या गावखेड्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या येळगाव धरणातही १०० टक्के जलसाठा प्राप्त झाला. पाण्याचा विसर्ग सतत सुरू असल्याचे दिसून आले. पेनटाकळी प्रकल्पाखालील गावांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे. दुसरीकडे घाटाखालील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, मलकापूर या भागातीलही ग्रामीण वस्तीत पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे दिसून आले. अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरले, शेती शेतीपिकांचे नुकसान झाले.

तालुकानिहाय पावसाची नोंद, सर्वाधिक जळगाव जामोद

३० आणि ३१ जुलैदरम्यान जिल्ह्यात सर्वत्र संततधार पाऊस झाला, जळगाव जामोद तालुक्यात सर्वाधिक २०७.४ मिमी पावसाची नोंद झाली. त्याखालोखाल नांदुरा १७४.८ मिमी. खामगाव १५२.१ मिमी, शेगाव १३९.७ मिमी, मलकापूर १३७.२ मिमी, संग्रामपूर ११७.८ मिमी, मेहकर १११ मिमी, चिखली १०९.८ मिमी, मोताळा १०६.७ मिमी, बुलढाणा १०४.८ मिमी, लोणार १०० मिमी, सिंदखेडराजा ९८.१ मिमी आणि देऊळगाव राजा ८२.५ मिमी पावसाची नोंद झाली.

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Web Title: Buldhana heavy rain flood alert malkapur solapur highway closed maharashtra

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Published On: Aug 02, 2026 | 05:01 PM

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