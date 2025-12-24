Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chandrapur News: गड्डमवार यांनी घडलेली विकास व कृषी क्रांती आजही प्रेरणादायी; आ. विजय वडेट्टीवार यांचे प्रतिपादन

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यात शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सुमारे ५ हजार शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्याचा संकल्प जाहीर केला.

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:09 PM
  • आजच्या काळात शेतीसमोरील आव्हानांमध्ये वाढ
  • ५ हजार शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्याचा संकल्प जाहीर
  • गड्डमवार यांच्या कार्यातून मिळालेली प्रेरणा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार
सावली: शेतकरी कुटुंबात जन्म घेऊनही राज्याच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवणारे आणि आयुष्यभर शेती व शेतकऱ्यांशी निष्ठेने जोडलेले लोकनेते वामनराव गड्डमवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात घडवून आणलेली विकास व कृषी क्रांती आजही प्रेरणादायी आहे, असे कौतुक कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सावली येथे केले. लोकनेते वामनराव गड्डमवार यांच्या ८९ व्या जयंतीनिमित्त सावली येथील विश्वशांती विद्यालय येथे सोमवारी (दि. २२) आयोजित करण्यात आलेला शेतकरी मेळावा, कृषी प्रदर्शन व शेतकरी सन्मान सोहळा उत्साहात पार पडला. यावेळी कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार बोलत होते. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव, राजकीय नेते, पदाधिकारी, शिक्षक व नागरिक उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना वक्त्यांनी सांगितले की, आजच्या काळात शेतीसमोरील आव्हाने वाढत असून शेतमालाला योग्य हमीभाव न मिळणे, वाढती उत्पादन खर्चाची समस्या, महागलेली खते-बियाणे व रासायनिक औषधे यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे आधुनिक व शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

कार्यक्रमात लवकरच सावली परिसरात दुग्ध व्यवसाय सुरू करून सुमारे ५ हजार शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला. तसेच सावली तालुक्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत गोसेखुर्द धरणाचे पाणी पोहोचवून सिंचनक्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. या कार्यक्रमास नागपूर विभाग शिक्षक आ. सुधाकर अडबाले अध्यक्षस्थानी होते. तसेच सुशीला गड्डमवार, विनायक बांगडे, सुभाष गौर, संदीप गड्डमवार, साधना वाढई, नंदा अल्लुरवार, उषा भोयर, अनिल स्वामी, राजाबाळ सांगिडवार, रमा गड्डमवार, डॉ. सुरेश महाकुलकर, नंदू नागरकर, प्राचार्य डॉ. चंद्रमौली यांच्यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. हा सोहळा शेतकरी केंद्रित विकासाचा संदेश देणारा ठरला, अशी प्रतिक्रिया उपस्थित शेतकरी बांधवांनी व्यक्त केली.

शेतकरी हितासाठी केलेल्या कार्याची दिली माहिती

गड्डमवार यांच्या कार्यातून मिळालेली प्रेरणा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. प्रास्ताविकात वामनराव गड्डमवार यांच्या जीवनकार्यावर प्रकाश टाकत, त्यांनी जिल्ह्याला दिलेली विकासाची नवी दिशा, कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी व शेतकरी हितासाठी केलेल्या कार्याची माहिती देण्यात आली. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील विकास व कृषी क्रांतीवर आधारित माहितीपट उपस्थित शेतकरी बांधवांसमोर प्रदर्शित करण्यात आला.

मार्गदर्शनासह प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सत्कार

कृषी प्रदर्शनात विविध नामांकित कंपन्यांनी बियाणे, खते, फळभाजी उत्पादन व कृषी आधारित उत्पादने यांचे माहितीपूर्ण स्टॉल लावून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी शेती व्यवसायात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या प्रगतशील शेतकऱ्यांचा शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन सन्मान करण्यात आला.

Published On: Dec 24, 2025 | 03:09 PM

